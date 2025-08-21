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Cultura

5 jogos de tabuleiro cooperativos para causar discórdia entre amigos

Quem disse que os jogos co-op não podem gerar discussão?

Por Maria Clara Rossini 21 ago 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia dos jogos entrelinhas da super, magic maze, ito, hanabi e sky team em um fundo amarelo.
 (superinteressante/amazon/gettyimages: DesignToons/Divulgação)
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5 jogos de tabuleiro cooperativos para causar discórdia entre amigos Priorizar nos meus resultados Google

1. Entre Linhas Superinteressante

O primeiro da lista não poderia ser outro: a versão Superinteressante do clássico Entre Linhas. A cada partida, dez palavras aleatórias são sorteadas e dispostas em uma matriz 5×5: cinco palavras ficam em uma coluna vertical, e outras cinco em uma linha horizontal. Dessa forma, temos 25 pares de palavras, que correspondem às coordenadas da matriz.

Um exemplo: a palavra na linha 1 é “filme”, enquanto a palavra da coluna A é “buraco negro”. A coordenada A1, então corresponde a “filme” mais “buraco negro”. Você e seus amigos revezam para tirar as 25 cartas com todas as coordenadas possíveis, e cada um precisa pensar em uma única palavra pra explicar aos colegas qual é sua coordenada. Se você tirou a carta A1, poderia falar “Interestelar” – e torcer para seus amigos conhecerem o filme de Christopher Nolan.

Se errarem a coordenada, vocês perdem um ponto. O objetivo é acertar as 25 cartas (o que, diga-se de passagem, é bem difícil). Dicas ruins acabam confundindo os colegas – o que gera discussões bastante divertidas sobre conhecimento geral e os conceitos das palavras.

O jogo Entre Linhas existe há tempos. Nessa nova versão, a Super adicionou seu toque especial com palavras relacionadas à ciência. Ele pode ser jogado sozinho ou como expansão do Entre Linhas original, e comporta de 2 a 6 jogadores.

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Entre Linhas Superinteressante

Fotografia do jogo entrelinhas da super em um fundo amarelo.

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2. Magic Maze

Em Magic Maze você não é um peão, e sim um movimento. No início de cada partida, você tira uma carta que diz o que você pode fazer: andar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Existem quatro peões no tabuleiro – e você pode mexer qualquer um deles de acordo com o movimento da sua carta.

Os quatro peões devem se mover pelo tabuleiro para saquear um shopping. O tabuleiro é diferente a cada rodada, então você não sabe de antemão por onde deve andar. O jogo vai progredindo com níveis: no início os jogadores podem conversar, mas depois a comunicação fica limitada, o que dificulta a coordenação dos movimentos. Há, obviamente, uma limitação de tempo em que o saque deve ser feito

Quando os jogadores não podem conversar, a única maneira de chamar a atenção do colega é com um totem vermelho que significa “faça alguma coisa!”. Os jogadores podem bater esse totem na frente do colega para alertá-lo de um movimento que só ele pode fazer. 

Mas qual dos peões o colega deve mexer? Cabe a ele entender. A dinâmica com o totem vermelho torna o jogo extremamente dinâmico e divertido. Os jogadores vão ficar com raiva daquele amigo desligado ou perdido, mas também vão dar muitas risadas. Pode ser jogado de 1 a 8 jogadores.

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Magic Maze

Fotografia do jogo Magic Maze.

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3. Ito

Diferente do jogo anterior, Ito é pura conversa. Primeiro, os jogadores tiram uma carta para definir o tema da rodada. Por exemplo: comidas mais gostosas. Daí, cada jogador recebe uma carta com um número de 0 a 100, e deve dar uma dica correspondente ao seu número. Alguém que tirou a carta 98, por exemplo, pode falar “pizza”, enquanto quem tirou 12 pode falar “jiló”. O objetivo é colocar as cartas dos jogadores em ordem crescente, com base apenas nas dicas fornecidas.

Mas e se seus amigos forem haters de pizza e fãs de jiló? São nesses momentos que você descobre que as pessoas têm gostos e visões bem diferentes sobre o mundo. Todos precisam entrar em um consenso para colocar as cartas em ordem – o que envolve muita argumentação e discussão. Pode ser jogado de 2 a 6 pessoas.

Ito

Fotografia do jogo Ito em um fundo amarelo.

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4. Hanabi

Hanabi tem uma proposta lúdica: você e seus amigos devem montar o melhor show de fogos de artifício. Existem cartas de cinco cores diferentes (azul, vermelho, verde, amarelo e branco), cada uma numerada de 1 a 5. Cada jogador compra cinco cartas.

Para montar o melhor show, vocês devem colocar as cartas na mesa da maneira correta. Com um detalhe: ninguém pode ver as próprias cartas. Sua mão fica virada para os outros jogadores, de forma que todos sabem suas cartas, menos você. Cabe aos colegas te fornecer informações e te ajudar a baixar as cartas na ordem correta.

As informações são limitadas, então cada uma deve ser ouvida com atenção. O que causa a discussão aqui é que os jogadores esquecem quais informações já receberam, misturam a ordem de suas cartas e perdem dicas valiosas. Não há frustração maior do que depender da memória do colega para ganhar o jogo. Comporta de 2 a 5 pessoas.

Hanabi

Fotografia do jogo hanabi em um fundo amarelo.

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5. Sky Team

 Sky Team deve ser jogado obrigatoriamente em dois jogadores: um deles atua como piloto de um avião, e outro como co-piloto. A dupla trabalha em conjunto para pousar a aeronave comercial em um aeroporto – se esforçando para equilibrar o eixo do avião, controlar a velocidade, acionar os flaps, estender o trem de pouso e entrar em contato com a torre de controle para liberar o espaço aéreo.

Mas tem um detalhe: assim que os dados rolam, os jogadores não podem mais conversar. Cada um deve confiar que o parceiro está fazendo os procedimentos corretos. 

Este é o jogo mais complexo da lista, ótimo para jogar em casal, entre irmãos ou amigos. Claramente haverá reclamações quando o parceiro vacilar na aterrissagem. Mas, à medida que a dupla joga mais partidas, a confiança e sintonia entre os dois evoluem.

Sky Team

Fotografia do jogo SkyTeam.

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