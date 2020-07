5 músicas que você não sabia que são de Ennio Morricone

O compositor e maestro italiano Ennio Morricone faleceu na madrugada do dia 6 de julho de 2020. Ele estava hospitalizado em Roma, vítima de uma queda que levou à fratura do fêmur. Já com 91 anos, o músico não resistiu.

Ennio foi um dos maiores compositores de trilhas sonoras da história do cinema. Ao longo de 66 anos de carreira, ele produziu mais de 500 músicas para séries e filmes. Mas se você acha que ele era um daqueles puristas que não vê além da música erudita, está muito enganado. O compositor fazia desde músicas melosas e romanticíssimas até sons vibrantes com sintetizadores. Ele inspirou bandas de rock como Metallica, e compôs músicas cantadas por artistas do pop, como Sting e Pet Shop Boys.

Sua maior contribuição para o cinema foi com a trilha dos filmes de faroeste dos anos 1960, com os quais ele definiu todo o clima do gênero cinematográfico. A carreira do músico, no entanto, fez parte de diversos estilos, principalmente do cinema italiano. Mas calma, não é porque ele fez filmes antigos ou estrangeiros que você não conheça o trabalho dele.

Pode ser até que você não saiba apontar de cara as músicas que ele compôs, ou mesmo não soubesse quem ele é, mas a gente garante que é impossível não ter ouvido pelo menos um dos seus clássicos. É difícil sintetizar o trabalho do compositor, mas aqui vão alguns filmes e músicas que você provavelmente conhece, mas talvez não saiba que são dele.

1. Música-tema do filme Por uns Dólares a Mais

Ennio Morricone estabeleceu o assobio como marca registrada dos filmes de faroeste. A música tema de “Por uns Dólares a Mais”, de 1965, é só um exemplo do som característico que o compositor deu ao Western Spaghetti, ou “faroeste macarrônico”. O gênero é simbolizado pelos filmes de Sergio Leone, diretor da trilogia dos dólares: “Por um Punhado de Dólares”, “Por Uns Dólares a Mais” e “Três Homens em Conflito” (confira a lista até o final para ver um exemplo clássico deste último). Ennio fez a trilha sonora de todos eles.

2. “Gabriel’s Oboe”, do filme A Missão

Muita gente conhece mais A Missão pela trilha sonora do que pelo filme em si. O longa de 1986 foi protagonizado por Robert DeNiro e chegou a levar o Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes. O filme foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora original, mas não levou a estatueta.

Os anos deram conta de fazer juz à música do filme. O trabalho de Ennio para A Missão até foi votado como a melhor trilha sonora de todos os tempos, em uma pesquisa feita com 40 compositores renomados. Apesar do filme não ser tão popular quanto ET, que também ficou bem colocado na disputa, sua trilha sonora ficou conhecida devido à sensibilidade das composições – e a música tema do filme é exemplo disso.

3. Música-tema de Nuovo Cinema Paradiso

E por falar em sensibilidade, há quem chore só de ouvir a música tema de Cinema Paradiso. Este é um dos trabalhos mais conhecidos de Ennio, mas muita gente só reconhece a música quando escuta o trecho principal (veja o minuto 0:49 do vídeo). É o tipo de melodia que você já ouviu várias vezes mas nem sempre lembra de onde conhece. Aqui está a resposta.

4. “L’Ultima Diligenza di Red Rock”, do filme Os Oito Odiados

Ennio não fez só filmes antigos. Ele trabalhou até os 86 anos, quando compôs a trilha sonora de Os Oito Odiados, filme de 2016 dirigido por Quentin Tarantino. O longa também é um faroeste, o que levou Tarantino a convidar o compositor dado a sua história com o gênero. E não decepcionou. Dessa vez, Morricone foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora e não deu outra – levou a estatueta pra casa

5. “Ecstasy of Gold” e “The Good, the Bad and the Ugly”, do filme Três Homens em Conflito

Nada mais justo do que encerrar a lista com a maior representação sonora de todos os filmes de faroeste. A música-tema de Três Homens em Conflito, o último da trilogia dos dólares, de 1966, acabou virando sinônimo do velho-oeste. Mesmo que você não reconheça imediatamente nenhuma das outras músicas da lista, essa aqui é a garantia de que a obra de Morricone fez parte da sua vida. E vai deixar saudades.