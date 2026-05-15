6 livros sobre futebol para entrar no clima da Copa da Mundo

Falta menos de um mês para a Copa do Mundo masculina começar, e nada melhor do que se preparar relembrando os grandes momentos da história do futebol, de craques inesquecíveis e partidas históricas até as camisas lendárias que marcaram gerações.

Por isso, para te ajudar, separamos 6 obras que ajudarão a entrar no clima da Copa e a entender sobre futebol por diferentes perspectivas. Leituras que abordam tópicos como a trajetória do esporte, estatísticas, curiosidades e reflexões sobre o impacto da modalidade:

A história do futebol para quem tem pressa Jogos com bola têm uma história de 2.500 anos. Complicado fazer um grande resumo e, ao mesmo tempo, preservar todas suas camadas culturais e complexidades, né? O autor Márcio Trevisan concorda. Diferentemente do título, logo na sinopse o escritor sugere uma leitura calma e atenta, já que “velocidade é essencial, mas pressa é dispensável”. Nessas 200 páginas, você vai encontrar uma abordagem sobre o futebol de forma acessível, informações sobre as Copas do Mundo, os grandes clubes e muito mais. Ou seja, uma grande porta de entrada para quem quer entender sobre o esporte. Compre agora: Amazon - R$ 38

Guinness World Records Edição Futebol 2026 Em 1951, o diretor-gerente das Cervejas Guinness, Sir Hugh Beaver, se envolveu numa discussão sobre qual seria a ave mais rápida da Europa. Ao perceber que nenhum livro tinha a resposta de sua pergunta, resolveu criar a linha Guinness World Records, que reúne curiosidades sobre os recordes dos mais variados assuntos. Voltada ao futebol, esta edição que selecionamos aborda os 100 maiores recordes do esporte, entre eles: os maiores artilheiros, clubes mais vencedores e gols históricos. Compre agora: Amazon - R$ 104,90

Análise de Desempenho no Futebol: Entre a Teoria e a Prática Com experiências como preparador físico, de goleiros e gestor esportivo, o autor Rafael Martins Cotta já passou por times como Goiás, Mirassol, Bragantino e Portuguesa. Publicado em 2018 pela Editora Appris, a obra é voltada para profissionais da área, estudantes e comissões técnicas. Compre agora: Amazon - R$ 51,29

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Escola brasileira de futebol Neste livro, o jornalista Paulo Vinícius Coelho vai além de jogos e títulos, abordando também sobre a relação cultural entre o Brasil e o futebol. A obra traz informações que te ajudarão a compreender melhor como a identidade do esporte brasileiro foi formada. Sabe quem leu esta obra? O treinador da seleção Carlo Ancelotti. Compre agora: Amazon - R$ 51,89

Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização Nada de separar futebol de política por aqui. Na história, o esporte chegou (e ainda chega) a substituir discussões sociais, como por exemplo o clássico entre Celtic e Rangers, que dividiu a cidade de Glasgow entre católicos e protestantes. E é sobre isso que o jornalista Frankin Foer aborda neste livro, best-seller vendido em dezenas de países.

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Atlas mundial de camisas: A história, as lendas e as raridades nas cores de todas as seleções de futebol Lançado em outubro de 2022, foi escrito pelo argentino Cune Molinero, que se motivou por conta de sua própria coleção: acredita que cada camisa conta a história do jogo tanto quanto os próprios jogadores. Desde as que ainda estão em campo até as de países que deixaram de existir, o autor quis reunir o maior número de camisas de futebol em um só lugar. Compre agora: Amazon - R$ 86,77