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Cultura

6 livros sobre futebol para entrar no clima da Copa da Mundo

Leia antes (ou depois) das partidas

Por Flávia Fernandes Xavier 15 Maio 2026, 16h01 | Atualizado em 18 Maio 2026, 18h32
Seis livros sobre futebol dispostos em duas linhas sobre um fundo azul com formas geométricas e um megafone estilizado. Os títulos incluem "Atlas Mundial de Camisas", "Como o Futebol Explica o Mundo", "Escola Brasileira de Futebol", "A História do Futebol Para Quem Tem Pressa", "Análise de Desempenho no Futebol" e "Guinness World Records Edição Futebol"
 (Flavia Fernandes Xavier - Abril/Divulgação)
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Falta menos de um mês para a Copa do Mundo masculina começar, e nada melhor do que se preparar relembrando os grandes momentos da história do futebol, de craques inesquecíveis e partidas históricas até as camisas lendárias que marcaram gerações. 

Por isso, para te ajudar, separamos 6 obras que ajudarão a entrar no clima da Copa e a entender sobre futebol por diferentes perspectivas. Leituras que abordam tópicos como a trajetória do esporte, estatísticas, curiosidades e reflexões sobre o impacto da modalidade: 

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    A história do futebol para quem tem pressa

    Capa do livro "A História do Futebol Para Quem Tem Pressa" de Márcio Trevisan, com ilustrações de jogadores famosos como Pelé, Maradona, Messi e Neymar, em fundo branco texturizado, com o título em letras grandes verdes e pretas. Abaixo, a frase "Do apito inicial ao grito de campeão em 200 páginas!". No canto inferior direito, o logo da editora Valentina

    Jogos com bola têm uma história de 2.500 anos. Complicado fazer um grande resumo e, ao mesmo tempo, preservar todas suas camadas culturais e complexidades, né? O autor Márcio Trevisan concorda. Diferentemente do título, logo na sinopse o escritor sugere uma leitura calma e atenta, já que “velocidade é essencial, mas pressa é dispensável”. Nessas 200 páginas, você vai encontrar uma abordagem sobre o futebol de forma acessível, informações sobre as Copas do Mundo, os grandes clubes e muito mais. Ou seja, uma grande porta de entrada para quem quer entender sobre o esporte.

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      Guinness World Records Edição Futebol 2026

      Capa do livro Guinness World Records Edição Futebol 2026, com cinco jogadores de futebol em destaque: uma mulher de camisa azul e vermelha, Harry Kane de camisa vermelha, Jude Bellingham de camisa branca com o número 10, Erling Haaland de camisa azul-claro do Manchester City e Cristiano Ronaldo de camisa vermelha de Portugal. O título "Guinness World Records Edição Futebol" aparece no topo, com "2026" e "Top 100 Maiores Recordes do Futebol de Todos os Tempos" na parte inferior

      Em 1951, o diretor-gerente das Cervejas Guinness, Sir Hugh Beaver, se envolveu numa discussão sobre qual seria a ave mais rápida da Europa. Ao perceber que nenhum livro tinha a resposta de sua pergunta, resolveu criar a linha Guinness World Records, que reúne curiosidades sobre os recordes dos mais variados assuntos. Voltada ao futebol, esta edição que selecionamos aborda os 100 maiores recordes do esporte, entre eles: os maiores artilheiros, clubes mais vencedores e gols históricos.

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      Análise de Desempenho no Futebol: Entre a Teoria e a Prática

      Capa do livro "Análise de Desempenho no Futebol" de Rafael Martins Cotta, 2ª Edição. A imagem de fundo mostra um estádio de futebol lotado, com jogadores em campo e arquibancadas cheias, sob iluminação noturna. O título e o nome do autor estão em destaque na parte superior, sobre um fundo escuro. A logo da editora Appris aparece no canto inferior direito

      Com experiências como preparador físico, de goleiros e gestor esportivo, o autor Rafael Martins Cotta já passou por times como Goiás, Mirassol, Bragantino e Portuguesa. Publicado em 2018 pela Editora Appris, a obra é voltada para profissionais da área, estudantes e comissões técnicas.

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      Escola brasileira de futebol

      Capa de livro verde com título "Escola Brasileira de Futebol" em letras douradas. No centro, um escudo dourado com uma coroa, uma bola de futebol e um sol estilizado, e a palavra "Brasileira". Abaixo, o nome do autor "Paulo Vinícius Coelho {PVC}" e o logo da editora "Objetiva"

      Neste livro, o jornalista Paulo Vinícius Coelho vai além de jogos e títulos, abordando também sobre a relação cultural entre o Brasil e o futebol. A obra traz informações que te ajudarão a compreender melhor como a identidade do esporte brasileiro foi formada. Sabe quem leu esta obra? O treinador da seleção Carlo Ancelotti.

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      Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização

      Capa do livro atlas mundias de camisas. no topo, várias camisas de vários times em tons avermelhados. embaixo, a mesma coisa, mas com camisas azuis

      Nada de separar futebol de política por aqui. Na história, o esporte chegou (e ainda chega) a substituir discussões sociais, como por exemplo o clássico entre Celtic e Rangers, que dividiu a cidade de Glasgow entre católicos e protestantes. E é sobre isso que o jornalista Frankin Foer aborda neste livro, best-seller vendido em dezenas de países.

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      Atlas mundial de camisas: A história, as lendas e as raridades nas cores de todas as seleções de futebol

      Capa do livro atlas mundias de camisas. no topo, várias camisas de vários times em tons avermelhados. embaixo, a mesma coisa, mas com camisas azuis

      Lançado em outubro de 2022, foi escrito pelo argentino Cune Molinero, que se motivou por conta de sua própria coleção: acredita que cada camisa conta a história do jogo tanto quanto os próprios jogadores. Desde as que ainda estão em campo até as de países que deixaram de existir, o autor quis reunir o maior número de camisas de futebol em um só lugar.

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