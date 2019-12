6 referências às HQs em “Mulher-Maravilha 1984”, novo filme da heroína

O Brasil teve o privilégio de conferir em primeira mão o trailer de Mulher-Maravilha 1984, o novo filme da heroína que será lançado em julho de 2020. A diretora Patty Jenkins e a atriz Gal Gadot vieram ao país para divulgar o filme na CCXP 2019, evento que ocorreu em São Paulo entre os dias 5 e 8 de dezembro.

A história do novo filme se passa sete décadas após os acontecimentos do primeiro Mulher-Maravilha. Enquanto o primeiro filme mostrou origem da personagem, durante a 1ª Guerra Mundial, agora ela já está bem consolidada como heroína nos anos 1980.

No novo trailer, Diana é mostrada em um ambiente muito mais colorido do que costumamos ver nos filmes da DC. Ela continua lidando com temas sérios (agora, ela está envolvida nas tretas geopolíticas da Guerra Fria), mas com uma vibe bem anos 80. Com direito a Blue Monday do New Order na trilha sonora.

A diretora ressaltou que Mulher-Maravilha 1984 não possui nenhuma conexão com o Liga da Justiça, de 2017 (que, segundo ela mesma, foi bem “controverso”). O novo filme também não é baseado em nenhuma HQ em específico, mas não faltam referências aos quadrinhos.

Confira abaixo o novo trailer e veja quais referências você consegue pescar:

Mulher-Leopardo

–

Kristen Wiig vai interpretar uma das antagonistas mais clássicas da Mulher-Maravilha. A Mulher-Leopardo nasce nos quadrinhos como amiga de Diana, mas o relacionamento vai para o brejo e elas se tornam arqui-inimigas.

Podemos esperar ver essa evolução no novo filme. No início do trailer, as duas aparecem conversando de forma amigável em um restaurante. No entanto, sabemos que a relação entre as duas não acaba bem.

Nos quadrinhos, quatro pessoas já assumiram a identidade da Mulher-Leopardo (inclusive um homem). Tudo indica que a versão que vai aparecer nas telas é a arqueóloga Barbara Ann Minerva. Ela adquire poderes e vira “meio leopardo” após participar do ritual de uma tribo africana. Além da super agilidade, típica do felino, a Mulher-Leopardo também tem super força.

Armadura dourada

–

Tanto no trailer quanto no pôster oficial do filme, a Mulher-Maravilha aparece usando uma armadura dourada. O traje já é um velho conhecido dos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez em 1996, mas só se estabeleceu nas histórias da heroína em 1999.

A armadura confere algumas vantagens ao portador. A principal delas é a invulnerabilidade. Com ela, Diana consegue se proteger de tiros, explosões e outras formas de ataque. E como você deve ter percebido, a armadura também tem asas. Ver a Mulher-Maravilha voando é uma das grandes expectativas do novo filme.

Nada de armas

–

Quando William Moulton Marston idealizou a Mulher-Maravilha na década de 1940, ele não queria que ela lutasse com armas. Sua ideia era criar uma super-heroína que cumprisse seu papel usando suas habilidades, sem violência.

Em uma coletiva de imprensa, Gal Gadot, que interpreta Diana Prince, disse que a Mulher-Maravilha não usará mais armas. No primeiro filme, a personagem usa uma espada e um escudo. Agora, ela contará apenas com o laço da verdade e o bracelete a prova de balas – além da armadura mencionada anteriormente que, convenhamos, não é pouca coisa.

Jato invisível

–

Quem conhece o desenho animado Super Amigos, dos anos 1970, lembra bem do jato invisível da Mulher-Maravilha. Ele chega a ser cômico (afinal, pra que serve um jato invisível se dá pra ver as pessoas que estão dentro?) mas se tornou um item clássico da personagem.

A diretora Patty Jenkins já havia mencionado que adoraria incluir o jato nos novos filmes, já que ele é uma parte importante da história da Mulher-Maravilha. No novo trailer, a aparição ficou ainda mais evidente. Em um dos trechos, Diana aparece ao lado de Steve Trevor dentro do que parece uma nave. De lá, eles conseguem enxergar o céu repleto de fogos de artifício. A menos que ele tenha um teto solar, podemos esperar que o meio de transporte seja o tão aguardado jato invisível.

Maxwell Lord

–

A Mulher-Leopardo não vai ser a única antagonista do novo filme. Pedro Pascal vai interpretar outro vilão conhecido da Mulher-Maravilha: Maxwell Lord. Nos quadrinhos, ele geralmente é representado como um empresário rico que usa o dinheiro e influência para manipular as pessoas e conseguir o que quer. Em algumas histórias, ele até ganha o poder de controlar a mente.

No trailer, Max Lord parece manter as mesmas características: ele aparece na TV com um discurso manipulador, prometendo “tudo que você sempre quis” aos telespectadores. Alguns fãs teorizam, inclusive, que o personagem tenha algo a ver com a volta de Steve Trevor (o grande amor de Diana, que, ao menos teoricamente, morreu no primeiro filme).

Viagem a raio

–

Um detalhe que poucas pessoas podem ter notado no novo trailer é o trecho em que Diana se descola, literalmente, saltando de um raio para outro. Durante uma tempestade, ela “amarra” o laço da verdade em um raio e vai se balançando entre um e outro, como se fosse a teia do Homem-Aranha.

Parece bizarro, mas até isso tem respaldo nos quadrinhos. Afinal de contas, Diana é uma semideusa, filha de Zeus e Hipólita. Nada mais justo do que herdar alguns poderes do pai. A habilidade não é muito conhecida, mas já apareceu algumas vezes nos quadrinhos.