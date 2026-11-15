A difícil saga de Sylvester Stallone para filmar “Rocky”, que completa 50 anos em 2026

Na quinta (19), estreia no Brasil Eu Sou o Rocky, filme que narra a jornada de Sylvester Stallone para conseguir gravar Rocky, que completa exatos 50 anos em novembro. Assista ao trailer:

O filme é protagonizado por Anthony Ippolito, que curiosamente já interpretou outro grande ator numa produção sobre clássicos dos anos 1970. Em A Oferta, que mostra os bastidores de O Poderoso Chefão (1972), ele faz o papel de Al Pacino.

Dirigido por Peter Farrelly (Green Book), Eu Sou o Rocky aborda um dos bastidores mais notórios de Hollywood. Veja a seguir alguns detalhes de como Stallone escreveu o roteiro do longa e, mesmo sendo um desconhecido, convenceu o estúdio a colocá-lo no papel principal.

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Na pindaíba

Nos anos 1970, Stallone era um jovem ator em Nova York. Ele participou de peças e de alguns filmes de baixo orçamento – e ganhava pouco dinheiro. Após atuar no longa Os Lordes de Flatbush (1974), que alcançou certo sucesso, Stallone se mudou para a Califórnia. Mas a situação financeira continuava ruim. Em um momento de desespero, ele vendeu o seu cachorro na frente de uma loja de conveniência (mas o comprou de volta com a grana que conseguiu com Rocky).

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A faísca

A ideia para Rocky surgiu logo após Stallone assistir à luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, em 1975. Lenda do boxe, Ali era o favorito e venceu. Mas Wepner, o azarão, deu trabalho: foi uma das únicas quatro lutas em que Ali caiu no ringue no meio do confronto. Inspirado por essa dinâmica (e por outros boxeadores, como Joe Frazier e Rocky Marciano), Stallone escreveu o roteiro em três dias e meio e o apresentou para os donos da agência de talentos que o representava.

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Seja insistente

Stallone fazia questão de estrelar o filme e recusou ofertas de gente interessada no roteiro, mas que colocaria atores mais conhecidos no papel. A produtora Winkler–Chartoff aceitou a exigência de Stallone e procurou a United Artists para financiar e distribuir o filme. A empresa topou, sob a condição de que o orçamento fosse pequeno (US$ 1 milhão, US$ 6 mi em valores atuais). Para enxugar gastos, membros da família de Stallone fizeram pontas no filme.

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No topo da escada

O filme foi um dos primeiros a usar a Steadicam, um suporte de câmera que permite ao cinegrafista manter a câmera estável enquanto se locomove. Hoje usada em larga escala, foi o que possibilitou a cena em que Rocky sobe as escadas do Museu de Arte da Filadélfia, cidade onde Stallone viveu parte da juventude. A música-tema do filme, “Gonna Fly Now”, foi composta por Bill Conti. O início da faixa foi tirado de “2 Sonatinas para 2 Clarins”, uma composição do século 17.

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Acerto de contas

Rocky foi a maior bilheteria de 1976 (US$ 1,3 bilhão em valores de hoje). No Oscar de 1977, venceu como Melhor Filme. Na cerimônia, Stallone foi surpreendido no palco por Muhammad Ali, que brincou sobre ter sido a inspiração para o personagem Apollo Creed. A relação do ator com Chuck Wepner, porém, foi mais complicada. Em 2003, Wepner processou Stallone por jamais ter ganhado dinheiro com o filme baseado em sua história. Os dois chegaram a um acordo três anos depois.

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