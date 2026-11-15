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Cultura

A difícil saga de Sylvester Stallone para filmar “Rocky”, que completa 50 anos em 2026

Filme "Eu Sou Rocky", que narra os bastidores do clássico de 1976, estreia nesta quinta (19). Conheça a história por trás dos ringues (e câmeras).

Por Rafael Battaglia 15 nov 2026, 20h00
Homem jovem de perfil, com gorro preto e moletom cinza, braços erguidos e punhos cerrados com bandagens, boca aberta em celebração, contra um céu claro e edifícios desfocados ao fundo.
 (Reprodução/Divulgação)
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A difícil saga de Sylvester Stallone para filmar “Rocky”, que completa 50 anos em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Na quinta (19), estreia no Brasil Eu Sou o Rocky, filme que narra a jornada de Sylvester Stallone para conseguir gravar Rocky, que completa exatos 50 anos em novembro. Assista ao trailer:

O filme é protagonizado por Anthony Ippolito, que curiosamente já interpretou outro grande ator numa produção sobre clássicos dos anos 1970. Em A Oferta, que mostra os bastidores de O Poderoso Chefão (1972), ele faz o papel de Al Pacino.

Dirigido por Peter Farrelly (Green Book), Eu Sou o Rocky aborda um dos bastidores mais notórios de Hollywood. Veja a seguir alguns detalhes de como Stallone escreveu o roteiro do longa e, mesmo sendo um desconhecido, convenceu o estúdio a colocá-lo no papel principal.

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Na pindaíba

Siga

Nos anos 1970, Stallone era um jovem ator em Nova York. Ele participou de peças e de alguns filmes de baixo orçamento – e ganhava pouco dinheiro. Após atuar no longa Os Lordes de Flatbush (1974), que alcançou certo sucesso, Stallone se mudou para a Califórnia. Mas a situação financeira continuava ruim. Em um momento de desespero, ele vendeu o seu cachorro na frente de uma loja de conveniência (mas o comprou de volta com a grana que conseguiu com Rocky).

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Quatro homens jovens, com jaquetas de couro pretas e cabelos penteados para trás, posam juntos. O homem à esquerda tem uma expressão séria, enquanto o segundo da esquerda faz um bico. O terceiro e o quarto homens olham diretamente para frente, com expressões neutras.
Os Lordes de Flatbush (1974) (United Archives/Getty Images)

A faísca

A ideia para Rocky surgiu logo após Stallone assistir à luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, em 1975. Lenda do boxe, Ali era o favorito e venceu. Mas Wepner, o azarão, deu trabalho: foi uma das únicas quatro lutas em que Ali caiu no ringue no meio do confronto. Inspirado por essa dinâmica (e por outros boxeadores, como Joe Frazier e Rocky Marciano), Stallone escreveu o roteiro em três dias e meio e o apresentou para os donos da agência de talentos que o representava.

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Seja insistente

Stallone fazia questão de estrelar o filme e recusou ofertas de gente interessada no roteiro, mas que colocaria atores mais conhecidos no papel. A produtora Winkler–Chartoff aceitou a exigência de Stallone e procurou a United Artists para financiar e distribuir o filme. A empresa topou, sob a condição de que o orçamento fosse pequeno (US$ 1 milhão, US$ 6 mi em valores atuais). Para enxugar gastos, membros da família  de Stallone fizeram pontas no filme.

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No topo da escada

O filme foi um dos primeiros a usar a Steadicam, um suporte de câmera que permite ao cinegrafista manter a câmera estável enquanto se locomove. Hoje usada em larga escala, foi o que possibilitou a cena em que Rocky sobe as escadas do Museu de Arte da Filadélfia, cidade onde Stallone viveu parte da juventude. A música-tema do filme, “Gonna Fly Now”, foi composta por Bill Conti. O início da faixa foi tirado de “2 Sonatinas para 2 Clarins”, uma composição do século 17.

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Sylvester Stallone e Muhammad Ali, ambos de terno preto, se encaram com expressões sérias e punhos cerrados, simulando uma luta. Ao fundo, uma estatueta dourada do Oscar e uma cortina rosa.
Sylvester Stallone e Muhammad Ali no Oscar de 1977 (ABC Photo Archives/Getty Images)

Acerto de contas

Rocky foi a maior bilheteria de 1976 (US$ 1,3 bilhão em valores de hoje). No Oscar de 1977, venceu como Melhor Filme. Na cerimônia, Stallone foi surpreendido no palco por Muhammad Ali, que brincou sobre ter sido a inspiração para o personagem Apollo Creed. A relação do ator com Chuck Wepner, porém, foi mais complicada. Em 2003, Wepner processou Stallone por jamais ter ganhado dinheiro com o filme baseado em sua história. Os dois chegaram a um acordo três anos depois.

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