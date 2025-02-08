Disponível na plataforma de streaming Mubi, A Garota da Agulha é o representante da Dinamarca no Oscar de Melhor Filme Internacional deste ano. É concorrente direto de Ainda Estou Aqui e dos outros três longas que integram a categoria: Emília Perez (França), Flow (Letônia) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha).

O filme estreou em maio de 2024 no Festival de Cannes, onde concorreu pelo prêmio principal, a Palma de Ouro. Perdeu para Anora, um dos favoritos ao Oscar. Essa é a 15ª indicação da Dinamarca na categoria de Filme Internacional; o país já venceu quatro vezes.

Com direção do sueco Magnus von Horn, A Garota da Agulha é um misto de drama e suspense que se passa na capital dinamarquesa, Copenhague, logo após a Primeira Guerra Mundial. O filme acompanha a vida de Karoline (Vic Carmen Sonne), operária de uma fábrica têxtil que, durante o conflito, fazia uniformes para o exército.

A jovem leva uma vida miserável. Sem o marido (que parece ter morrido na guerra), ela é despejada de casa e forçada a se mudar para um pequeno apartamento sujo, sem banheiros e com goteiras.

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Karoline se apaixona pelo dono da fábrica e fica grávida. O homem, porém, não propõe casamento. Pelo contrário: ela é demitida, e sua situação se complica ainda mais.

A história de Karoline é um retrato da Europa pós-guerra, e as escolhas estéticas do filme dão ênfase a isso. Todo filmado em preto e branco, A Garota da Agulha se inspira no expressionismo alemão, um movimento que surgiu na época em que o filme se passa e que exagerava nas sombras e nas atuações para dar vazão às angústias do período.

O expressionismo lançou as bases para gêneros como o terror e o noir (o Nosferatu original é fruto dessa onda). A cena inicial de A Garota da Agulha, diga-se, é uma referência direta a esse movimento – e faz gelar a espinha. Fica o aviso.

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O filme também tem um pé no true crime – uma importante personagem da história é baseada em uma das serial killers mais famosas da Dinamarca. A partir daqui, o texto talvez contenha spoilers. Continue por sua conta e risco.

Dagmar Overbye, a criadora de anjos

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Desempregada e sem ter a quem pedir ajuda, Karoline não sabe o que fazer com o bebê que carrega. Eis que surge Dagmar Overbye (Trine Dyrholm), uma senhora dona de uma loja de doces em Copenhague e que promete ajudá-la.

Só que não é caridade: Dagmar comercializa ilegalmente bebês para adoção. Ela recolhe recém-nascidos sob uma taxa e encontra famílias dispostas a cuidar deles. Karoline, porém, não tem dinheiro suficiente, então acaba trabalhando como ama de leite de Dagmar (as crianças, afinal, precisam mamar) para quitar sua dívida.

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Atriz dinamarquesa veterana e premiada, Dyrholm interpreta uma pessoa que existiu na vida real: Dagmar Johanne Amalie Overby (1887-1929) assassinou dezenas de crianças em Copenhague. A motivação era financeira. Assim como no filme, Dagmar lucrava sendo a intermediária entre mães que queriam se livrar dos filhos e quem receberia as crianças. Mas era tudo mentira: não havia famílias adotivas, e Dagmar matava as crianças entregues a ela.

Acredita-se que Dagmar agiu entre 1913 e 1920. Era uma época em que os registros de nascimento e de adoção eram precários. Isso ajuda a explicar por que demorou tanto para que ela fosse pega. Por matar gente tão nova, ela ganhou o apelido de “Angel Maker” (“a criadora de anjos”).

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Karoline nunca existiu de verdade. Ela é inspirada na mulher que teria denunciado Dagmar à polícia depois de se arrepender de ter entregue seu bebê a ela. Overbye confessou ter matado 16 crianças, mas acredita-se que o número real é bem maior. Ela foi condenada à morte, mas depois sua pena mudou para prisão perpétua. Ela morreu na cadeia em 1929.

Dagmar enforcava, afogava e queimava as crianças. Muitos dos restos mortais foram encontrados no forno do sistema de aquecimento de sua casa. Os registros das cenas do crime serviram de base para a produção de A Garota da Agulha. As 122 páginas de transcrição do julgamento de Overbye também inspiraram o roteiro, assinado por von Horn e pela dinamarquesa Line Langebek.

Em 1924, na esteira da repercussão do caso Dagmar, a Dinamarca endureceu a legislação sobre as certidões de nascimento. Foi uma mudança com consequências persistentes: até hoje, o cadastro geral dinamarquês unifica e facilita o acesso a muitos serviços públicos do país .

Se na vida real, os motivos de Dagmar parecem ter sido puramente econômicos, em A Garota da Agulha a assassina ganha mais camadas. Von Horn e Dyrholm criaram uma personagem complexa, fruto do contexto desolador do pós-guerra. Em uma das cenas derradeiras do filme, ela explica seu (turvo) senso de justiça: ela seria a pessoa encarregada do trabalho sujo ao qual as mães que abandonam os seus filhos não querem se submeter.

Tudo isso, porém, acontece sem que em nenhum momento as ações de Dagmar sejam relativizadas – uma armadilha que muitos true crimes costumam cair. Esse, talvez, seja o grande trunfo do filme. Vale assistir.