A História do Rock – Glitter

Glitter – ou glam rock, como alguns gostam de chamá-lo – não é um estilo musical. Músicos e bandas como David Bowie, Queen e Kiss têm algo em comum no aspecto sonoro: dão uma banana para a definição de estilo e tocam aquilo que acham divertido tocar. O que os coloca no mesmo balaio – o glitter – é a extravagância visual. Óculos gigantes, maquiagem, explosões no palco, a incorporação de personagens, o teatro, o balé.

É importante frisar que o glitter foi um fenômeno dos anos 1970: todo esse espetáculo flamejante vinha com uma alta carga de androginia, de dubiedade sexual. Embora não fossem glam de raiz, artistas como Mick Jagger, Rod Stewart e Lou Reed também se montavam, se pintavam e usavam adereços escandalosos nesse período.

O som do glitter vai do hard rock às baladas melosas, passando por soul, reggae, disco, funk e vaudeville.

No Brasil, são exemplos de músicos glitter a banda Secos & Molhados e o guitarrista Pepeu Gomes, na época dos discos Um Raio Laser e Masculino e Feminino.

Elton John nunca fez o tipo roqueirão. Até gravou alguns rocks, como “Crocodile Rock”, de 1972, e “Saturday Night’s Alright (for Fighting)”, do ano seguinte. Mas sua especialidade, claramente, é outra: as baladas românticas. Por isso, talvez, muitos fãs de rock rotulam o compositor de brega, de piegas. Isso não passa de preconceito: quase todas as bandas de rock têm suas baladas, e quase todas essas baladas não chegam aos pés da obra de Elton John. As letras eram sempre do parceiro Bernie Taupin: Elton recebia os versos e adicionava música. Entre 1970 e 1973, gravou seis álbuns, com faixas como “Your Song”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Tiny Dancer” e “Rocket Man”. E, se Elton está classificado aqui como glitter, é porque no início de carreira ele usava óculos gigantes – que mudavam a cada aparição – e fantasias dignas de destaque de escola de samba. Dos anos 1990 em diante, já não emplacou tantos sucessos. Em 2018, anunciou que se aposentaria dos palcos. Neste ano, a cinebiografia Rocket Man o colocou de volta sob os holofotes. Vejamos se o velho pianista vai aguentar ficar parado.

O Kiss jamais escreveu uma música sobre algo de importância, apenas elegias ao rock’n’roll, histórias de sexo e descrições a respeito de como eles são bons. É uma obra voltada para adolescentes. E esses responderam entusiasticamente desde que “Rock and Roll All Nite” estourou, em 1975. Esquecemos de falar do principal? Claro, as maquiagens! O Kiss transformou um show de rock em um circo, criando personagens para seus músicos e efeitos como vômitos de sangue, cuspidas de fogo, guitarristas voadores e uma bateria no formato de um tanque de guerra. Em seus primeiros dez anos de existência, o rosto de cada um deles era um segredo mantido com extremo cuidado. Eles nunca apareciam sem máscaras. Tudo isso para que Paul Stanley (o da estrela), Gene Simmons (o linguarudo) e cia. faturassem o máximo possível de dólares. Fora os discos, a banda comercializou todo tipo de merchandising, de cruzeiros a histórias em quadrinhos (da Marvel), passando por jogos de fliperama e de console. Também criou seu próprio fã-clube, o Kiss Army. Onde será que eu consigo uma carteirinha?

O Queen não se levava a sério. Metia um trecho operístico patético numa música, de resto, dramática – “Bohemian Rhapsody”, a obra-prima de Freddie Mercury. Batizava de Jazz um disco que não tinha nada de jazz. Alardeou por sete anos o boicote aos sintetizadores para, sem aviso prévio, abusar dos mesmos sintetizadores nas obras seguintes. Uma dessas brincadeiras do Queen custou-lhe o mercado americano. O videoclipe de “I Want to Break Free” (1984), em que os ingleses apareciam travestidos como donas de casa, foi banido da MTV. O moralismo dos Estados Unidos não entendeu patavina de uma inocente sátira da série inglesa Coronation Street. Musicalmente, porém, o Queen era muito sério. Freddie disputa seriamente o título de melhor vocalista do rock. Brian May era um guitarrista tão meticuloso que construiu a própria guitarra. No estúdio, a banda passava horas e horas lapidando as gravações – o que irritava seriamente os engenheiros de som. Com a morte de Freddie, em 1992, os membros remanescentes tentaram tocar o Queen com outros cantores. Não rolou direito.