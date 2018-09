Além do rock¿n¿roll

Monique dos Anjos

Os Paralamas do Sucesso, formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, tocam e gravam juntos há mais de 20 anos. O único intervalo nas operações da banda ocorreu durante a hospitalização e recuperação de Herbert. No dia 4 de fevereiro de 2001, ele sofreu um gravíssimo acidente de ultraleve que matou Lucy, sua esposa, e o deixou paraplégico. No livro Paralamas do Sucesso (Editora 34), o jornalista Jamari França conta detalhes sobre essa história e muitas outras que vão além do sexo e das drogas do mundo do rock.