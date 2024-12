Auto da Compadecida 2: o que você precisa saber antes de assistir ao filme

O Natal deste ano está um pouco mais nostálgico que o habitual. No dia 25, chega aos cinemas “O Auto da Compadecida 2”, que resgata depois de quase 25 anos uma série de personagens queridinhos do povo brasileiro em mais uma comédia dramática.

Matheus Nachtergaele e Selton Mello (que interpretam João Grilo e Chicó, respectivamente) falaram em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9) sobre a emoção de dar vida aos personagens novamente. “O Auto é um presente que Selton e eu recebemos. E continuamos recebendo por 25 anos. Guel [Arraes, codiretor do filme] e Ariano [Suassuna, autor da obra original] nos deram os maiores personagens da dramaturgia brasileira”, disse Nachtergaele.

“Tenho uma impressão louca que parece que nunca parei de fazer esse personagem. Nesse reencontro com o Chicó, por incrível que pareça foi fácil “, disse Selton. Mas e você, leitor? Lembra dos detalhes da trama? Fique tranquilo: a Super te conta 5 coisas que você precisa saber para assistir a sequência. Em primeiro lugar…

O que é um “auto”, afinal?

Auto é uma peça teatral curta surgida na Espanha medieval. Com linguagem simples, geralmente tem caráter cômico ou moralizante, e suas personagens representam virtudes, pecados, anjos, demônios e santos. O objetivo principal é transmitir lições sobre comportamento moral ou religioso.

Foi assim que o escritor brasileiro Ariano Suassuna (1927-2014) escreveu a peça Auto da Compadecida em 1955. A obra tem uma peculiaridade clássica da escrita de Suassuna: as raízes nordestinas. Ariano escreve o drama com um olhar de quem nasceu e viveu em Pernambuco, trazendo o cordel, traços do barroco, regionalismo e catolicismo brasileiro do interior do Nordeste. É com isso em mente que conhecemos as…

Personagens da obra

A história acontece em Taperoá, cidade no sertão da Paraíba, e gira ao redor de João Grilo e Chicó, uma dupla de amigos pobres que passam a perna em todo mundo da cidade. João Grilo, vale dizer, não foi inventado por Suassuna: na época em que ele escreveu a peça, ele já era um personagem folclórico recorrente no Brasil e em Portugal.

As primeiras vítimas das trambicagens de Grilo e Chicó são Eurico e Dora, casal donos da padaria em que a dupla trabalha por tostões. Dora tem uma cachorrinha bastante mimada que acaba morrendo. A moça quer que o animal tenha um funeral em latim celebrado por um padre. É quando tudo desembola: Grilo e Chicó tentam passar a perna no padre, no bispo, no major, no cangaceiro, em Jesus Cristo e no diabo.

A dupla tenta enganar até a própria Compadecida: Nossa Senhora, representada por Fernanda Montenegro no filme de 2000 (e que, na continuação, será vivida por Taís Araújo). Por falar nisso, vale dizer que…

O segundo filme não é uma adaptação

Quer dizer, é e não é. Ao contrário de “O Auto da Compadecida 1”, que é uma versão fiel do auto de Ariano, o segundo filme não é resultado de um único livro. A produção de Flávia Lacerda e Guel Arraes (diretor também do primeiro longa) é original, mas se mantém fiel ao universo lírico criado por Suassuna. As inspirações para a continuação vieram de outros contos escritos pelo autor, como a “Farsa da Boa Preguiça”, que emprestou para a nova obra a personagem Clarabela Catacão.

“Só uma cópia iria ficar uma coisa insossa. A nossa tentativa foi de fazer uma continuação original que valesse a pena, que tentasse se equiparar ao original, mas, em cima de ombros de gigantes, que é o Ariano Suassuna”, disse Arraes em um painel sobre o filme na CCXP do ano passado. Então sobre o que é a estreia?

A volta de João Grilo e as eleições de Taperoá

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá, agora um homem “ressuscitado” e celebridade local. A cidade convive com a pobreza e uma política corrupta, não esqueceu a lenda de que ele foi morto por bala de espingarda e, misteriosamente, ressuscitou após um julgamento no qual o Diabo foi o acusador, Nossa Senhora a defensora e Jesus Cristo, o juiz.

Em meio à rivalidade entre os dois políticos mais poderosos da cidade, João Grilo é disputado como cabo eleitoral e se vê no centro de uma batalha em que a única coisa que realmente importa é o lucro. João Grilo volta com seu famoso “jeitinho”, enquanto Chicó se desafia a abandonar seus medos e a se tornar, finalmente, o herói que sempre sonhou. Tudo isso para que, quem sabe, a dupla finalmente conquiste a tão sonhada riqueza.

Porém nada sai como planejado. No meio do caos, João acaba virando alvo do mesmo homem que o havia matado anos antes. E cabe novamente à Nossa Senhora salvar o protagonista. Será que a Compadecida vai voltar a ouvir as preces de João? Já diria o próprio: “Bom, ainda não sei…só sei que foi assim”.

