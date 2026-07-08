Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Cultura

Cartão amarelo desconta do salário dos jogadores? Entenda

Seleção brasileira deve pagar mais de R$500 mil à Fifa por cartões amarelos

Por Ana Clara Caielli Barreiro 8 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 9 jul 2026, 11h44
Árbitro de futebol em camisa azul levanta um cartão amarelo, com jogadores brasileiros em camisas amarelas, um com o número 22 e outro com o 10, ao fundo em um estádio lotado
 (Icon Sportswire/Getty Images)
Continua após publicidade
Cartão amarelo desconta do salário dos jogadores? Entenda Priorizar nos meus resultados Google

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, no último domingo (5), as obrigações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com a Fifa ainda não terminaram. Ela terá de pagar mais de R$ 500 mil em multas acumuladas ao longo do torneio. 

O motivo para uma conta tão alta? Os cartões amarelos. Além de repreender os jogadores em campo, eles também vêm acompanhados de uma bela multa para as seleções. O valor é pago pela própria confederação e não é descontado do salário dos jogadores.

Os temidos cartões amarelos são aplicados quando um jogador comete uma infração de média gravidade, que não justifica uma expulsão. Pode ser uma falta, uma infração disciplinar (como tirar a camisa durante o jogo), demorar demais para cobrar um escanteio, entre outras situações. Caso o mesmo jogador acumule dois cartões, ele pode ser suspenso.

Siga

Na atual Copa do Mundo, cada cartão amarelo gera uma multa de 10 mil francos suíços, o equivalente a cerca de R$ 64 mil.

E não para por aí. Quando um jogador é expulso após receber o segundo cartão amarelo do torneio, a multa sobe para 15 mil francos suíços, cerca de R$ 97 mil. Essas situações são chamadas de “cartão vermelho indireto”. Já um cartão vermelho direto custa 20 mil francos suíços, aproximadamente R$ 129 mil.

Continua após a publicidade

Tudo isso está previsto no Código Disciplinar da Fifa (veja a página 62), que não prevê qualquer desconto no salário dos atletas, e descreve uma multa direcionada à federação responsável pela seleção. Além disso, também determina que a multa não poderá ser reduzida, independentemente da performance do time.

6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

Outras competições organizadas pela Fifa, como a Copa do Mundo Feminina e a Copa do Mundo de Clubes, também aplicam multas desse tipo, embora com valores diferentes.

Continua após a publicidade

O Brasil recebeu oito cartões amarelos ao longo de cinco jogos. No total, isso representa 80 mil francos suíços, o equivalente a mais de R$ 512 mil de multa para o Brasil. Até o momento, a CBF não divulgou quando nem como fará o pagamento.

Na fase de grupos, foram dois contra o Marrocos, para Roger Ibañez e Casemiro; um diante do Haiti, para Douglas Santos; e outros dois contra a Escócia, para Fabinho e Danilo.  No mata-mata, vieram mais dois cartões na partida contra o Japão, novamente para Casemiro e Danilo. No último jogo, contra a Noruega, Neymar recebeu um cartão amarelo no fim do segundo tempo.

Após a fase de grupos, os cartões são zerados. O mesmo acontece antes das quartas de final. Essa regra, porém, vale apenas para efeitos de suspensão, e as multas continuam sendo cobradas das seleções. Por isso, Casemiro e Danilo tinham um saldo “limpo” quando receberam mais um cartão amarelo no mata-mata. 

Continua após a publicidade

O Brasil não é o único país a acumular multas desse tipo. O Paraguai, por exemplo, terá de pagar 110 mil francos suíços, após receber nove cartões amarelos e um vermelho. Já o Equador acumula 100 mil francos suíços em multas, com oito cartões amarelos e um vermelho.

Publicidade
TAGS:
cbf
Copa do mundo
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
Futebol
multa
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).