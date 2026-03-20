Chuck Norris: quem inventou o meme de que o ator era indestrutível?

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Introdução Chuck Norris, lenda dos filmes de ação dos anos 80 e ícone dos memes da internet nos anos 2000, morreu aos 86 anos. O ator e artista marcial, conhecido como ‘brucutu’, teve sua relevância ampliada pelos ‘Chuck Norris Facts’, que o transformaram em uma figura lendária online.

Principais Tópicos





Morte de Chuck Norris aos 86 anos: o fim de uma era para o ator e ícone de ação. A trajetória de um “brucutu”: dos sucessos de bilheteria dos anos 80 à série Walker, Texas Ranger. Da telona à internet: como Norris se tornou uma lenda viva dos memes com os “Chuck Norris Facts”. A origem inesperada dos memes: saiba como Vin Diesel deu lugar ao mito Chuck Norris na web. O legado cultural: a eterna influência de Chuck Norris, um fenômeno que transcendeu cinema e internet.

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Chuck Norris, brucutu de filmes de ação dos anos 1980 e lenda da internet dos anos 2000, morreu na manhã de quinta-feira (19). O anúncio foi feito pela família na manhã desta sexta (20), em comunicado no Instagram oficial do ator. Norris, que tinha 86 anos, havia sido hospitalizado no Havaí, e a causa da morte ainda não foi confirmada.

“Embora desejemos manter as circunstâncias privadas, por favor saibam que ele estava rodeado de sua família e em paz”, escrevem os familiares. “Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido devoto, um pai e avô amoroso, um irmão incrível, e o coração de nossa família”, descreveu a publicação.

Carlos Ray “Chuck” Norris estreou nas telonas em 1968, com um papel pequeno e não creditado no filme Arma Secreta contra Matt Helm. Em 1972, contracenou pela primeira vez com Bruce Lee no filme O Voo do Dragão. Porém, sua carreira só deslanchou mesmo em 1977, quando o artista marcial estrelou no filme O Comboio da Carga Pesada.

No cinema de ação, os anos 1980 foram os seus mais produtivos: Ajuste de Contas (1981), McQuade, o Lobo Solitário (1983) e a trilogia Braddock foram sucessos de bilheteria. Nos anos 1990, quando a torneira dos filmes B secou, Norris partiu para a televisão, estrelando nas oito temporadas da série Walker, Texas Ranger.

Sua filmografia de tiro, porrada e bomba, porém, nunca gerou grandes simpatias entre a crítica. Logo, na sua grande estreia, em 1977, Norris foi descrito pelo jornal New York Times como “loiro, de queixo quadrado e tão emocional quanto uma estátua”. Não à toa: Chuck Norris fez carreira como um clássico brucutu – heróis de ação hábeis, musculosos e de poucas palavras, que solucionavam os complexos problemas geopolíticos da Guerra Fria, não pela diplomacia, mas com uma boa dose de força bruta.

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Pertencia a uma espécie de segunda divisão em uma categoria de machos sarados do cinema americano dominada por nomes como Sylvester Stallone (Rambo) e Arnold Schwarzenegger (Exterminador do Futuro). Ainda assim, o artista marcial era provavelmente o mais qualificado de todos para o cargo, sendo faixa preta em karatê, Tang Soo Do, jiu-jitsu, judô e taekwondo, além de ter criado sua própria arte marcial, Chun Kuk Do.

Chuck Norris morreu, mas, para a internet, isso era tido, até então, como algo absolutamente impensável – e há quem diga que a morte só chegou em Chuck Norris após conquistar o aval de Chuck Norris. Se o ator continuou relevante após o fim de Walker, Texas Ranger, em 2001, é porque sua carreira deu mais uma guinada. Dessa vez, da televisão para os memes.

O brucutu favorito da internet

Os memes do Chuck Norris Facts (“fatos sobre Chuck Norris”) nasceram de uma brincadeira dentro dos fóruns do site americano Something Awful em 2005. Ao longo da década, foram se espalhando ao redor do mundo em diversas outras linguagens (no Brasil viraram As Verdades Sobre Chuck Norris).

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Você já deve ter topado com alguma dessas frases estampadas junto a uma foto do ator: “Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes”; “Chuck Norris não dorme. Ele espera”; “Chuck Norris joga roleta russa com uma arma inteiramente carregada, e ganha”; “Os dinossauros olharam torto para Chuck Norris uma vez. Uma vez”; “A morte já teve uma experiência de quase-Chuck-Norris”.

É tudo muito absurdo – não muito diferente dos próprios filmes do ator – e, hoje, as frases de efeito e Chuck Norris praticamente já se fundiram em uma única ideia só. Pode causar surpresa, então, descobrir que a piada começou, na verdade, com outro ator: Vin Diesel, que, em 2005, estrelou o cômico Operação-Babá.

A ideia dos memes era praticamente a mesma, só mudava o nome. Foi essa versão da brincadeira no Something Awful que, em 2005, motivou o jovem Ian Spector a criar um site gerador de frases de efeito bem rudimentar, chamado apenas de 4Q.cc. Você clicava em um botão, e uma frase era gerada – simples e direto. Da noite para o dia, porém, o site já tinha sido visitado 10 mil vezes (números significativos lá nos primórdios da internet), e acumulou um público cada vez maior nos meses seguintes.

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Em algum momento, porém, o astro da franquia Velozes e Furiosos foi perdendo a graça entre os internautas, o que motivou Spector a lançar uma nova enquete: quem seria a melhor pessoa para substituir Vin Diesel? Tinham 10 opções listadas (incluindo Samuel L. Jackson e Paris Hilton) e um espaço para sugestões do público.

Uma das sugestões suplantou todas as demais. Com mais de 50 votos, o grande vencedor foi ele: Chuck Norris, que havia acabado de interpretar ele mesmo no filme Com a Bola Toda (2004).

Tamanho foi o sucesso da piada que, em certo ponto, o site chegou a receber 20 milhões de visitas por mês (números impressionantes inclusive para os dias de hoje). Acabou chamando a atenção do próprio Chuck Norris – que levou tudo na brincadeira.

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Spector até chegou a conhecer o ator e sua esposa pessoalmente, em um encontro arranjado pelo artista. Foi tudo bem amistoso, mas Norris deixou o jovem com um único aviso: “Se você for fazer qualquer coisa que gere lucro, por favor não faça – ou pelo menos fale conosco antes”.

Dito e feito: em 2006, Ian Spector começou a compilar as piadinhas em um livro intitulado The Truth About Chuck Norris: 400 Facts About the World’s Greatest Human, que só foi lançado no ano seguinte, após uma batalha legal com – ele mesmo – Chuck Norris. Um processo por uso indevido de imagem que, no final, acabou resolvido por um acordo confidencial entre as partes. O livro virou um New York Times Best Seller, com frases como “Uma cobra certa vez mordeu a perna de Chuck Norris. Após cinco dias de dor excruciante, a cobra morreu” e “Chuck Norris certa vez visitou as Ilhas Virgens. Depois, elas foram renomeadas para ‘Ilhas’”. O livro virou uma série, com outros quatro volumes.

Em uma edição do programa americano The Best Damn Sports Show Period, televisionado em 2006, Chuck Norris escolheu sua frase favorita: “Queriam colocar o rosto do Chuck Norris no Monte Rushmore, mas o granito não era duro o suficiente para a barba dele”

Assista ao vídeo:

