Joel (The Last of Us)

The Last of Us é um sucesso – tanto o jogo da Naughty Dog quanto a série produzida pela HBO Max –, muito graças ao carisma dos protagonistas Joel e Ellie.

Na história, acompanhamos o luto de um pai que perdeu sua filha em meio a uma pandemia. Anos depois, ele reencontra seu espírito paterno ao levar Ellie, uma garota de 13 anos, de uma ponta a outra do país.

Nesta jornada vemos os personagens se aproximando. Ellie traz a felicidade de volta para Joel, que assume o papel de “pai” e tenta protegê-la a todo custo.

The Last of Us - Part I (PS5)

Geralt de Rívia (The Witcher)

Após salvar o cavaleiro Duny, o bruxo Geralt de Rívia aceita algo chamado “Lei da Surpresa” como pagamento por suas ações: a primeira “surpresa” que Duny encontrar quando chegar em casa deverá ser o pagamento de Geralt.

A questão é que a princesa do reino de Cintra, Pavetta, estava grávida de Duny quando ele retornou. Logo, esta “criança surpresa” seria o pagamento de Geralt quando atingisse certa idade.

E é assim que a conexão entre Cirilla de Cintra, filha de Pavetta e Duny, e Geralt começa. Após determinados acontecimentos, o bruxo decide proteger e cuidar de Ciri durante toda a trama de The Witcher. Com isso, vemos a conexão entre eles crescer com o passar dos livros.

A história de Geralt e Ciri está sendo adaptada em uma série da Netflix (agora em sua terceira temporada), assim como uma “continuação” desenvolvida ao longo dos três jogos da CD Projekt RED.

Box The Witcher Capa dura

Djin Djarin (O Mandaloriano)

Não tem como falar em pais da cultura pop sem citar Djin Djarin e Grogu (ou Baby Yoda), da série O Mandaloriano, produzida pela Disney+. Essa dupla inusitada se junta logo no início da série, quando Djin decide salvar Grogu e não o entregar ao império.

Djin é um caçador de recompensas mandaloriano que nunca tira o seu capacete – o que o torna uma pessoa bem fechada para novos amigos. Mas vê em Grogu uma amizade e desenvolve um sentimento de proteção.

Kratos (God of War)

Quando a Sony anunciou o grande retorno da franquia God of War e de Kratos, o Fantasma de Esparta, muitos fãs não sabiam o que esperar. Depois de destruir os deuses da mitologia grega, o Deus da Guerra viaja para as terras nórdicas e arruma problemas com Odin e companhia.

O que muitos não esperavam era ver um Kratos mais experiente, calmo, sem toda a gritaria dos outros jogos – e o principal, com um filho. Atreus é apresentado no God of War de 2018, e possui uma relação bem conturbada com seu pai.

No entanto, conforme a história se desenvolve, vemos os dois se aproximando e realmente se tornando uma família – algo que ambos precisavam, especialmente após a morte da mãe de Atreus.

Após o grande sucesso de The Last of Us pela HBO Max, o Amazon Prime Video anunciou sua adaptação de God of War para as telas. O seriado ainda não tem data de estreia.

Sr. Incrível (Os Incríveis)

Como não lembrar de Roberto Pêra, o Sr. Incrível, quando se fala de “Pais da Cultura Pop”? Desde 2004, a família incrível está presente na vida de muitas crianças e adolescentes, ao longo de dois filmes produzidos pela Disney Pixar.