Joel (The Last of Us)

The Last of Us é um sucesso – tanto o jogo da Naughty Dog quanto a série produzida pela HBO Max –, muito graças ao carisma dos protagonistas Joel e Ellie.

Na história, acompanhamos o luto de um pai que perdeu sua filha em meio a uma pandemia. Anos depois, ele reencontra seu espírito paterno ao levar Ellie, uma garota de 13 anos, de uma ponta a outra do país.

Nesta jornada vemos os personagens se aproximando. Ellie traz a felicidade de volta para Joel, que assume o papel de “pai” e tenta protegê-la a todo custo.

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Geralt de Rívia (The Witcher)

Após salvar o cavaleiro Duny, o bruxo Geralt de Rívia aceita algo chamado “Lei da Surpresa” como pagamento por suas ações: a primeira “surpresa” que Duny encontrar quando chegar em casa deverá ser o pagamento de Geralt.

A questão é que a princesa do reino de Cintra, Pavetta, estava grávida de Duny quando ele retornou. Logo, esta “criança surpresa” seria o pagamento de Geralt quando atingisse certa idade.

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E é assim que a conexão entre Cirilla de Cintra, filha de Pavetta e Duny, e Geralt começa. Após determinados acontecimentos, o bruxo decide proteger e cuidar de Ciri durante toda a trama de The Witcher. Com isso, vemos a conexão entre eles crescer com o passar dos livros.

A história de Geralt e Ciri está sendo adaptada em uma série da Netflix (agora em sua terceira temporada), assim como uma “continuação” desenvolvida ao longo dos três jogos da CD Projekt RED.

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Djin Djarin (O Mandaloriano)

Não tem como falar em pais da cultura pop sem citar Djin Djarin e Grogu (ou Baby Yoda), da série O Mandaloriano, produzida pela Disney+. Essa dupla inusitada se junta logo no início da série, quando Djin decide salvar Grogu e não o entregar ao império.

Djin é um caçador de recompensas mandaloriano que nunca tira o seu capacete – o que o torna uma pessoa bem fechada para novos amigos. Mas vê em Grogu uma amizade e desenvolve um sentimento de proteção.

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Kratos (God of War)

Quando a Sony anunciou o grande retorno da franquia God of War e de Kratos, o Fantasma de Esparta, muitos fãs não sabiam o que esperar. Depois de destruir os deuses da mitologia grega, o Deus da Guerra viaja para as terras nórdicas e arruma problemas com Odin e companhia.

O que muitos não esperavam era ver um Kratos mais experiente, calmo, sem toda a gritaria dos outros jogos – e o principal, com um filho. Atreus é apresentado no God of War de 2018, e possui uma relação bem conturbada com seu pai.

No entanto, conforme a história se desenvolve, vemos os dois se aproximando e realmente se tornando uma família – algo que ambos precisavam, especialmente após a morte da mãe de Atreus.

Após o grande sucesso de The Last of Us pela HBO Max, o Amazon Prime Video anunciou sua adaptação de God of War para as telas. O seriado ainda não tem data de estreia.

Sr. Incrível (Os Incríveis)

Como não lembrar de Roberto Pêra, o Sr. Incrível, quando se fala de “Pais da Cultura Pop”? Desde 2004, a família incrível está presente na vida de muitas crianças e adolescentes, ao longo de dois filmes produzidos pela Disney Pixar.