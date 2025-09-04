Com mais de 500 mil jogadores simultâneos, lançamento de Silksong derruba Steam

Depois de quase sete anos de espera, Hollow Knight: Silksong finalmente está entre nós. Ou quase isso. Com a chegada do tão aguardado lançamento, algumas lojas como a Steam e a Nintendo eShop caíram temporariamente devido ao alto fluxo de jogadores querendo comprar e baixar o título.

Agora que os problemas se resolveram, Silksong já passou dos 500 mil jogadores simultâneos na Steam, é o jogo mais vendido da plataforma e o terceiro mais jogado – sendo o campeão entre os títulos singleplayer.

O game foi lançado oficialmente hoje, dia 4 de setembro, às 11:00 do horário de Brasília. Quem estava esperando na porta, ansioso pelo momento, teve uma surpresa quando recarregou a página: um bonequinho triste e uma mensagem de erro “e502 l3”. Segundo fóruns, esse código de erro indica que a plataforma está com tráfego sobrecarregado.

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No Google Trends, as buscas por “steam caiu”, “steam down” e variações aumentaram perto das 11 horas. O site Downdetector, página que monitora as quedas de serviço, também mostrou que a Steam estava com problemas de estabilidade para aguentar tanta demanda.

Internet afora, usuários também relataram dificuldades para comprar o jogo nas lojas online da Nintendo, Playstation e Xbox. As mensagens de erro são parecidas com a da Steam, alertando para um possível problema envolvendo alta demanda dos servidores.

Silksong is hammering the Steam, Nintendo, Xbox, and PlayStation stores 😅 pic.twitter.com/PXueVGvAnR — Tom Warren (@tomwarren) September 4, 2025

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A empolgação não é à toa: Silksong é um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos. Na Steam, é possível deixar um jogo marcado em uma “lista de desejos”, e o título liderou o ranking da plataforma como game mais desejado pelos usuários durante muitos anos.

O primeiro anúncio do jogo foi um trailer em 14 de fevereiro de 2019, quase 7 anos atrás. Desde então, a Team Cherry, desenvolvedora independente por trás do game, deu pouco ou quase nenhum sinal de vida.

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Pequenas e discretas migalhas de informação aqui e ali apontavam que o jogo chegaria ainda este ano – uma revelação surpresa durante uma Nintendo Direct confirmou o lançamento para 2025. No final de agosto, a Team Cherry finalmente deu uma data: 4 de setembro. Silksong é o segundo jogo da desenvolvedora, responsável por Hollow Knight, lançado em 2017.

A instabilidade na Steam e outras lojas foi resolvida e os usuários já podem acessar a página para baixar o jogo. Silksong está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One e Xbox Series.

Os problemas para acessar o jogo claramente não desanimaram os fãs. No horário do lançamento, o game já tinha 100 mil jogadores simultâneos. Esse número saltou depois do meio-dia e, às 13:00, 380 mil estavam no jogo. No horário de conclusão deste texto, Silksong acumula 535 mil jogadores. É o terceiro jogo mais jogado da Steam, atrás apenas de Counter-Strike 2 e Dota 2 – que são jogos multiplayer.