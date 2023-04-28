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Cultura

Como jogar os jogos clássicos do Super Nintendo direto do Switch

Saiba onde encontrar os games que você jogava nos consoles antigos – e confira recomendações de remakes de jogos clássicos

Por Afiliados Abril 28 abr 2023, 12h14 | Atualizado em 28 abr 2023, 12h16
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 (Afiliados Abril/Montagem sobre reprodução)
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O Nintendo Switch é a única plataforma de games atual para os fãs da Nintendo. É com ele que os jogadores podem aproveitar os principais lançamentos atuais (como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, que será lançado em maio de 2023) e também grandes clássicos de maneira nativa no console. 

A seguir, veja quais são os games clássicos do Super Nintendo que estão disponíveis no Nintendo Switch.

Onde encontrar

Os jogos clássicos podem estar disponíveis tanto em mídia física (como o remaster de Metroid Prime) quanto em mídia digital, por meio do Nintendo Switch Online. Nesse segundo caso, o catálogo de jogos disponibilizados pela Nintendo é bem amplo – e conta com os clássicos originais, com suas estéticas 8, 16 e até 64 bits.

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Esse catálogo inclui clássicos do Nintendinho (Nintendo) e do Super Nintendo (SNES). Entre eles, destacam-se o primeiríssimo Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong Country, Super Metroid, Yoshi’s Island, entre outros. O preço da assinatura varia de acordo com o plano, custando a partir de R$ 8,34 por mês. Veja como assinar aqui.

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Confira abaixo os modelos do Nintendo Switch que nós recomendamos, assim como alguns outros jogos para quem adora os remakes em mídia física lançados nos últimos anos:

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