Como jogar os jogos clássicos do Super Nintendo direto do Switch

O Nintendo Switch é a única plataforma de games atual para os fãs da Nintendo. É com ele que os jogadores podem aproveitar os principais lançamentos atuais (como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, que será lançado em maio de 2023) e também grandes clássicos de maneira nativa no console.

A seguir, veja quais são os games clássicos do Super Nintendo que estão disponíveis no Nintendo Switch.

Onde encontrar

Os jogos clássicos podem estar disponíveis tanto em mídia física (como o remaster de Metroid Prime) quanto em mídia digital, por meio do Nintendo Switch Online. Nesse segundo caso, o catálogo de jogos disponibilizados pela Nintendo é bem amplo – e conta com os clássicos originais, com suas estéticas 8, 16 e até 64 bits.

Esse catálogo inclui clássicos do Nintendinho (Nintendo) e do Super Nintendo (SNES). Entre eles, destacam-se o primeiríssimo Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong Country, Super Metroid, Yoshi’s Island, entre outros. O preço da assinatura varia de acordo com o plano, custando a partir de R$ 8,34 por mês. Veja como assinar aqui.

Confira abaixo os modelos do Nintendo Switch que nós recomendamos, assim como alguns outros jogos para quem adora os remakes em mídia física lançados nos últimos anos:

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram