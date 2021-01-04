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Cultura

Como um vídeo no TikTok originou o musical da Broadway de Ratatouille

O espetáculo virtual já arrecadou mais de US$ 1 milhão em ingressos – valor que será repassado a uma associação beneficente de atores. A peça ficará online até as 21h desta segunda-feira (4).

Por Carolina Fioratti 4 jan 2021, 16h47 | Atualizado em 4 jan 2021, 16h53
Ilustração de Remy, um rato cinza, segurando um pequeno pote de vidro.
 (Pixar/Divulgação)
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Em junho de 2007, um ratinho francês com o sonho de se tornar chefe de cozinha conquistou o coração de crianças e adultos mundo afora. Ratatouille, filme produzido pela Pixar e lançado pela Walt Disney Pictures, deixou sua marca ao ganhar o Oscar, Bafta e Globo de Ouro de melhor longa-metragem de animação em seu ano de lançamento.

Quase 14 anos depois, o rato cozinheiro Remy ainda é popular. Sua história voltou a ser assunto em agosto de 2020, quando uma fã, Emilly Jacobsen, publicou em seu TikTok uma música autoral chamada Ode to Remy (Ode ao Remy, em português). Na canção, a jovem se refere ao protagonista como “o rato dos sonhos” e pede para que o mundo se lembre de seu nome. 

O vídeo logo viralizou, chegando às mãos do compositor de orquestra Daniel Mertzlufft, que criou um arranjo musical para a melodia. Depois disso, vários outros fãs entraram na brincadeira e divulgaram na rede social possíveis canções, danças, cenários e maquiagens que poderiam ser usados em um espetáculo real sobre Ratatouille. No TikTok, o show estava pronto. 

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Mas por que não transformar aquilo em um verdadeiro musical da Broadway? No início de dezembro, a Seaview Productions anunciou seus planos de concretizar o projeto. A produtora já desenvolveu outros musicais renomados na Broadway, como Sea Wall/A LifeSlave Play.

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Dali em diante, a produtora teve cerca de três semanas para trabalhar na peça e estrear o espetáculo de forma online, no dia 1º de janeiro de 2021. A direção ficou por conta de Lucy Moss, enquanto a supervisão musical ficou para o próprio Daniel Mertzlufft. No elenco, há nomes como Tituss Burgess, Adam Lambert e Ashley Park. Veja abaixo Burgess, como o rato Remy, interpretando a música Remember My Name:

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@ratatousicalmusical“Remember My Name” by @danieljmertzlufft and performed @instatituss still gives us the chills! #RatatouilleMusical♬ Remember My Name – Ratatouille The TikTok Musical

O “Ratatousical”, como foi chamado, recebeu o aval da própria Disney. A peça conta com dez números musicais inéditos, produzidos a partir das propostas dos fãs publicadas no TikTok. A história, por sua vez, não foge muito daquela apresentada no filme: um rato que sonha em ser chef de cozinha e acaba realizando sua vocação com a ajuda do humano Alfredo Linguini. 

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Os ingressos estão sendo vendidos por valores que vão de US$ 5 a US$ 100, para que o público contribua com o que realmente pode. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a The Actors Fund, uma associação beneficente que visa auxiliar atores e trabalhadores da indústria do entretenimento. Desde o início das vendas, a produção já arrecadou mais de US$ 1 milhão, o que equivale a pouco mais de R$ 5,2 milhões. 

O show virtual estreou na sexta-feira (1), como o esperado, e ficará disponível para exibição até às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (4). Mas caso queira garantir seu ingresso, é melhor correr: eles só serão vendidos até as 19h. 

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