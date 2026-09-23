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Cultura

Competição anual do Urso Gordo ocorre no Alasca – conheça e vote no seu favorito

Como os ursos se preparam para a hibernação? Conheça a "Semana do Urso Gordo", um torneio acirrado para decidir qual pançudo se preparou melhor para o frio

Por Ana Clara Caielli Barreiro 23 set 2026, 08h00
Duas imagens de ursos-pardos em rios, em estilo de jogo retrô. A primeira, à esquerda, mostra um urso marrom-claro em águas turbulentas, com texto June 27, 2026 Courtesy of C. Loberg e 164 Bucky. A segunda, à direita, exibe um urso marrom-escuro em águas agitadas, com texto September 9, 2026 Courtesy of C. Loberg e 164 Bucky
 (Katmai National Park & Preserve/ Explore.org/Reprodução)
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Competição anual do Urso Gordo ocorre no Alasca – conheça e vote no seu favorito Priorizar nos meus resultados Google

Amantes de ursos ao redor do mundo, esse momento é de vocês. Desde 2015, o Parque e Reserva Nacional Katmai, no Alasca (EUA), realiza a “Semana do Urso Gordo”, e a deste ano chegou. São sete dias de votações online para eleger quem foi o urso que mais engordou no período de verão, em preparação para a hibernação.

Na segunda metade do ano, quando o Brasil começa a esquentar, os habitantes do Hemisfério Norte começam a se preparar para a chegada do inverno. O metabolismo dos grandões, depois de meses de fartura se empanturrando de peixes, muda completamente – de modo que eles conseguem passar meses sem comida ou água.

Para sobreviver, precisam de uma enorme reserva de energia. Por isso, passam o verão inteiro se alimentando o máximo possível para engordar. Para as fêmeas grávidas, o estoque de energia é ainda mais importante, já que elas geralmente dão à luz aos filhotes no meio do inverno e os amamentam nesse período, sem sair da toca ou se alimentar. 

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Não são só mamíferos: conheça outros animais que também hibernam

No fim dessa fase, a competição recomeça. Quando os animais saem da hibernação, na segunda quinzena de março, são fotografados pela primeira vez. Depois, um novo registro é feito no fim da época de fartura, em setembro, um pouco antes de se retirarem para o sono da beleza.

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Esses mamíferos vivem em ciclo: dormir, comer, comer e dormir. O visual dos ursos antes e depois da hibernação é digno de reality shows. No outono, eles estão extremamente gordos e, quando saem das tocas com o fim do inverno, estão muito magros.

A transformação é tão chocante que, em 2015, o Parque e Reserva Nacional Katmai, no Alasca, habitat de ursos-pardos, criou a Semana do Urso Gordo (Fat Bear Week). Nela, o público vota em quem é o urso mais gordo da temporada, comparando imagens do fim do verão, em setembro, com as de março, quando eles estavam recém-saídos do inverno anterior. 

Os ursos-pardos do Alasca perdem cerca de um terço de seu peso durante a hibernação. Na fase de hiperfagia, para ganhar peso, eles comem o equivalente a um ano e seis meses de alimentação, ganhando até quatro quilos por dia. O principal alimento é o salmão, com dezenas de peixes consumidos diariamente. Além de nutritivos, esses peixes migram para águas doces justamente no verão, para se reproduzirem.

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Além de atuar como uma reserva essencial durante o jejum de hibernação que pode durar meses, o peso pode definir o futuro dos machos nas competições por locais de pesca e oportunidades de acasalamento. Os machos adultos normalmente pesam entre 270 e 400 quilos no meio do verão, podendo ultrapassar 450 quilos no outono, enquanto as fêmeas pesam cerca de um terço a menos.

A competição da Semana do Urso Gordo é quase uma Copa do Mundo, com três rodadas e uma final. Os fãs votam no favorito entre duas escolhas, e o ganhador passa para a próxima fase, sucessivamente. No total, são 12 concorrentes. Confira a chave de classificação:

Infográfico estilo videogame pixelado da Fat Bear Week 2026, com um chaveamento de torneio entre ursos-pardos. Ursos pixelados no topo e um grande urso no rodapé. O chaveamento mostra fotos de ursos reais e datas de 22 a 29 de setembro, com Ready Players? embaixo
(Katmai National Park & Preserve/ Explore.org/Reprodução)
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Os ursos que participam do concurso são acompanhados, biografados e recebem torcida de pessoas do mundo todo. Os espectadores e entusiastas conseguem aprender sobre a personalidade e história dos ursos a cada temporada. 

“Todos os anos, os fãs retornam virtualmente a Katmai, e é como se estivessem vendo o retorno de parentes perdidos, e isso enche seus corações de alegria”, diz Annenberg Weingarten, fundador do Explore.org, site de câmeras ao vivo da vida natural,  que desenvolve a Semana do Urso Gordo ao lado  do Katmai. Uma breve apresentação e a genealogia de cada um dos ursos da reserva pode ser encontrada aqui. É uma boa oportunidade para conhecer os competidores.

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Mais de uma década da “Semana do Urso Gordo”

Oficialmente criada em 2015, a competição remonta a 2014, com a realização da campanha “terça-feira do urso gordo” no Facebook do parque Katmai. Mike Fitz, guarda florestal que trabalhava como especialista visual, notou um comentário de uma pessoa comparando a foto atual do urso com uma dele saindo da hibernação.

Vendo a disparidade de peso lado a lado, veio a ideia: criar um torneio em que as pessoas vissem o “antes e depois” e escolhessem o mais gordo. A iniciativa começou com montagens no Facebook, que viralizaram.

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Depois, a competição se expandiu de terça-feira para uma semana inteira de votação. A batalha é acirrada, e nem sempre o urso com mais massa corporal ganha. Muitas vezes, os favoritos do público conquistam o prêmio, mesmo que existam outros mais pesados.

Para Amber Kraft, que integra o programa de educação do Katmai, o projeto é uma forma de chamar atenção para as mudanças climáticas e a necessidade de conservação de uma forma descontraída. “Muitas vezes, essas mensagens são sobre todas estas coisas que estão dando errado. Esta é uma história do tipo ‘Por aqui, as coisas estão funcionando – e vamos continuar assim’”, disse, em entrevista ao The Smithsonian.

As votações da Semana do Urso Gordo começaram no dia 22 de setembro e vão até o dia 29, clique aqui para votar.

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