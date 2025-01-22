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Cultura

Conexões: quatro graus de separação entre os Beatniks e a Beats

O que liga a geração de artistas rebeldes à fabricante de headphones?

Por Bruno Vaiano 22 jan 2025, 12h00 | Atualizado em 27 jan 2025, 10h30
Imagem de jovens, nos anos 60, em Greenwich Village e logomarca da empresas Beats Electronics.
 (GettyImages Bettmann/Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Conexões: quatro graus de separação entre os Beatniks e a Beats Priorizar nos meus resultados Google

Beatniks

Imagem de jovens, nos anos 60, em Greenwich Village
(Bettmann/Getty Images)

Movimento artístico que floresceu nos EUA nos anos 1950. Seus membros, abertos a religiões orientais, drogas ilegais e à vanguarda do jazz, eram chamados de hipsters na época, e influenciaram os hippies que vieram depois. Um dos figurões beatniks foi…

Allan Ginsberg

Fotografia de Allen J. Ginsberg, um poeta barbudo da geração beat.
(Bettmann/Getty Images)

Poeta e ativista pioneiro do movimento LGBTQIA+. Em 1969, em uma lanchonete pé-sujo de Nova York, ele confundiu uma moça de penteado andrógino com um rapaz – e lhe pagou um sanduíche com a intenção de flertar. Essa moça era…

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Patti Smith

Fotografia de Patti Smith usando chapéu preto e falando ao microfone.
(Tom Hill/Getty Images)

Cantora-compositora e madrinha do punk. Em 1974, recebeu uma fita com uma canção incompleta de Bruce Springsteen e decidiu terminá-la. Era “Because the Night”, seu maior hit. O remetente da fita mágica foi…

Jimmy Iovine

Fotografia de Jimmy Lovine na cerimônia de posse do Hall da Fama do Rock & Roll, em 2022.
(Christopher Polk/Getty Images)
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Na década de 1970, dentre tantos outros trabalhos, foi engenheiro de gravação de Springsteen e produtor de Patti. Nos anos 2000, se associou a outro figurão da música, o rapper e produtor Dr. Dre. Juntos, eles fundaram a…

Siga

Beats

Imagem, em fundo cinza, da logomarca da empresas Beats Electronics,
(Beats Electronics/Reprodução)

Fabricante americana de headphones comprada em 2013 pela Apple. Beat (“batida”) é a música instrumental que serve de fundo a um rap. Foi outra batida, a do jazz, que inspirou Jack Kerouak a batizar sua geração, em 1948, de beat. A geração dos beatniks.

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