Conexões: quatro graus de separação entre os Beatniks e a Beats

Beatniks

Movimento artístico que floresceu nos EUA nos anos 1950. Seus membros, abertos a religiões orientais, drogas ilegais e à vanguarda do jazz, eram chamados de hipsters na época, e influenciaram os hippies que vieram depois. Um dos figurões beatniks foi…

Allan Ginsberg

Poeta e ativista pioneiro do movimento LGBTQIA+. Em 1969, em uma lanchonete pé-sujo de Nova York, ele confundiu uma moça de penteado andrógino com um rapaz – e lhe pagou um sanduíche com a intenção de flertar. Essa moça era…

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Patti Smith

Cantora-compositora e madrinha do punk. Em 1974, recebeu uma fita com uma canção incompleta de Bruce Springsteen e decidiu terminá-la. Era “Because the Night”, seu maior hit. O remetente da fita mágica foi…

Jimmy Iovine

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Na década de 1970, dentre tantos outros trabalhos, foi engenheiro de gravação de Springsteen e produtor de Patti. Nos anos 2000, se associou a outro figurão da música, o rapper e produtor Dr. Dre. Juntos, eles fundaram a…

Beats

Fabricante americana de headphones comprada em 2013 pela Apple. Beat (“batida”) é a música instrumental que serve de fundo a um rap. Foi outra batida, a do jazz, que inspirou Jack Kerouak a batizar sua geração, em 1948, de beat. A geração dos beatniks.

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