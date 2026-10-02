Confira os finalistas à imagem mais engraçada do reino animal de 2026

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Introdução As 43 fotos finalistas do Comedy Wildlife Awards 2023 já foram anunciadas! De um pássaro bravo a um peixe chocado e um orangotango atrevido, a premiação celebra o humor na vida selvagem, mas com um propósito maior: conscientizar sobre a importância da conservação. Descubra as imagens mais hilárias e vote em sua favorita.

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As 43 fotos mais cômicas da vida selvagem já estão entre as finalistas do Comedy Wildlife Awards. Um peixe-blênio brasileiro com expressão de choque está na disputa. Conheça o orangotango que 'mostrou o dedo do meio' para a câmera. Vote nas suas imagens favoritas e concorra a prêmios. Os vencedores serão anunciados em 8 de dezembro.

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Um pássaro bravo, um peixe com cara de chocado e um orangotango mostrando o dedo do meio são apenas algumas das 43 fotos finalistas da premiação Comedy Wildlife Awards. Ela escolhe, todos os anos, as melhores (e mais cômicas) imagens de animais selvagens.

O objetivo por trás do prêmio é arrancar boas risadas com os registros e, ao mesmo tempo, trazer mensagens de conscientização ambiental e aproximar a natureza do público de forma leve.

Neste ano, foram mais de 10 mil imagens de 112 países, que passaram por uma cuidadosa análise até a definição dos finalistas. Além das fotos, a competição escolheu quatro portfólios e nove vídeos.

Agora, resta ao público votar em suas favoritas (clique aqui para votar) e, com isso, concorrer a um prêmio 500 libras (R$ 3,5 mil). O favorito do público leva uma única categoria; nas outras, um júri selecionado decidirá os vencedores.

O vencedor geral será premiado com um safári pela Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia. Já os vencedores de cada categoria e as menções honrosas ganharão outros prêmios, como equipamentos da Nikon, empresa de equipamentos de filmagem e fotografia que apoia a premiação. O resultado será anunciado no dia 8 de dezembro.

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Confira algumas das imagens finalistas do Comedy Wildlife Awards:

“Perdi a hora do alarme?” – Fabi Fregonesi (Brasil)

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A fotógrafa subaquática Fabi Fregonesi representa o Brasil na competição. Ela capturou a imagem de um peixe com expressão de “chocado” que, para ela, relembra o rosto de um humano que acorda rapidamente após perceber que está atrasado. A foto foi capturada em Curaçao e mostra um pequeno e veloz peixe-blênio que estava se alimentando.

O registro demandou diversos mergulhos, nos quais Fabi acompanhava especificamente o animal. “Eu sabia qual imagem queria capturar, mas transformar isso em realidade exigiu muita paciência e inúmeras tentativas”, explica.

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A foto finalmente veio quando o blênio estava se escondendo em um tubo camuflado no recife. Na fração de segundo em que ele abriu a boca, Fabi conseguiu registrar a foto da expressão caricata e cheia de personalidade.

“Pássaro Bravo” – Jan Wittmer (Alemanha)

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A cena parece tirada diretamente do jogo Angry Birds, com um pássaro redondo e com cara de poucos amigos. Na vida real, o pequeno animal, um chapim-real, estava na Heligolândia, um arquipélago na Alemanha.

“A menor ave da Europa caminhava pelo chão bem na minha frente, provavelmente em busca de comida. Para conseguir uma perspectiva na altura dos olhos, coloquei a câmera no chão. Meu coração estava acelerado e meu dedo grudado no obturador enquanto o pequeno pássaro voava de um lado para o outro a cada segundo. De repente, ele parou completamente e olhou diretamente para a câmera. Foi exatamente nesse momento que esta foto foi tirada”, explica Jan Wittmer, o autor da imagem, que descreve o animal como “amor à primeira vista”.

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“Orangotango ousado” – Tanner Mansell (EUA)

Na floresta tropical da ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, um orangotango olhou para a câmera e, como se fosse um rockstar, e mostrou o dedo do meio para o fotógrafo. O autor do clique, Tanner Mansell, até hoje se pergunta se o animal sabia o que estava fazendo.

O gesto aconteceu rapidamente, quando o orangotango terminava sua refeição. “Embora seja uma mera coincidência, o momento captura um reflexo quase perturbador de nós mesmos em um de nossos parentes mais próximos”, comenta o fotógrafo.

Pequeno Godzilla – Udo Harms (Alemanha)

Tirada em Hannover, na Alemanha, um esquilo acaba confundindo seu tamanho com o de um Godzilla, e pega mais comida do que pode colocar na boca. Precisou de umas boas mordidas para acabar com o farto banquete.

Louva-a-deus sexy – Diego Perez (Peru)

Essa louva-a-deus viu a câmera de Diego Perez e pensou que estava em uma sessão de fotos para a Vogue.

O fotógrafo realizava uma caminhada noturna em uma área de conservação em Cusco, no Peru, que enfrenta ameaças pela mineração de ouro. Ele se deparou com uma pequena louva-a-deus sob uma folha, que parecia estar tomando sol com uma pose glamurosa. Logo, Perez descobriu um truque visual: “Metade do inseto está escondida atrás da folha. Suas patas traseiras desaparecem de vista e, de repente, suas enormes patas dianteiras começam a parecer quase um par de pernas humanas [cruzadas]”, diz Perez.

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