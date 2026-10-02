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Cultura

Confira os finalistas à imagem mais engraçada do reino animal de 2026

O Comedy Wildlife Awards é um prêmio que combina humor e conscientização ambiental. Veja as fotos.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 2 out 2026, 20h00
Pássaro pequeno e redondo, com penas marrons e uma coroa amarela e preta na cabeça, olhando diretamente para frente com uma expressão séria, em pé sobre uma superfície granulada com fundo desfocado
 (Jan Wittmer/Comedy Wildlife Photo Awards/Divulgação)
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Confira os finalistas à imagem mais engraçada do reino animal de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Um pássaro bravo, um peixe com cara de chocado e um orangotango mostrando o dedo do meio são apenas algumas das 43 fotos finalistas da premiação Comedy Wildlife Awards. Ela escolhe, todos os anos, as melhores (e mais cômicas) imagens de animais selvagens.

O objetivo por trás do prêmio é arrancar boas risadas com os registros e, ao mesmo tempo, trazer mensagens de conscientização ambiental e aproximar a natureza do público de forma leve.

Neste ano, foram mais de 10 mil imagens de 112 países, que passaram por uma cuidadosa análise até a definição dos finalistas. Além das fotos, a competição escolheu quatro portfólios e nove vídeos.

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Agora, resta ao público votar em suas favoritas (clique aqui para votar) e, com isso, concorrer a um prêmio 500 libras (R$ 3,5 mil). O favorito do público leva uma única categoria; nas outras, um júri selecionado decidirá os vencedores.

O vencedor geral será premiado com um safári pela Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia. Já os vencedores de cada categoria e as menções honrosas ganharão outros prêmios, como equipamentos da Nikon, empresa de equipamentos de filmagem e fotografia que apoia a premiação. O resultado será anunciado no dia 8 de dezembro.

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Confira algumas das imagens finalistas do Comedy Wildlife Awards:

  • “Perdi a hora do alarme?” – Fabi Fregonesi (Brasil)
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Um peixe blênio de olhos amarelos e corpo marrom-esverdeado com pintas brancas, espreitando de um buraco coberto por algas e sedimentos marinhos
(Fabi Fregonesi/Comedy Wildlife Photo Awards/Divulgação)

A fotógrafa subaquática Fabi Fregonesi representa o Brasil na competição. Ela capturou a imagem de um peixe com expressão de “chocado” que, para ela, relembra o rosto de um humano que acorda rapidamente após perceber que está atrasado. A foto foi capturada em Curaçao e mostra um pequeno e veloz peixe-blênio que estava se alimentando.

O registro demandou diversos mergulhos, nos quais Fabi acompanhava especificamente o animal. “Eu sabia qual imagem queria capturar, mas transformar isso em realidade exigiu muita paciência e inúmeras tentativas”, explica.

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A foto finalmente veio quando o blênio estava se escondendo em um tubo camuflado no recife. Na fração de segundo em que ele abriu a boca, Fabi conseguiu registrar a foto da expressão caricata e cheia de personalidade.

  • “Pássaro Bravo” – Jan Wittmer (Alemanha)
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Pássaro pequeno e redondo, com penas marrons e uma coroa amarela e preta na cabeça, olhando diretamente para frente com uma expressão séria, em pé sobre uma superfície granulada com fundo desfocado
(Jan Wittmer/Comedy Wildlife Photo Awards/Divulgação)

A cena parece tirada diretamente do jogo Angry Birds, com um pássaro redondo e com cara de poucos amigos. Na vida real, o pequeno animal, um chapim-real, estava na Heligolândia, um arquipélago na Alemanha.

“A menor ave da Europa caminhava pelo chão bem na minha frente, provavelmente em busca de comida. Para conseguir uma perspectiva na altura dos olhos, coloquei a câmera no chão. Meu coração estava acelerado e meu dedo grudado no obturador enquanto o pequeno pássaro voava de um lado para o outro a cada segundo. De repente, ele parou completamente e olhou diretamente para a câmera. Foi exatamente nesse momento que esta foto foi tirada”, explica Jan Wittmer, o autor da imagem, que descreve o animal como “amor à primeira vista”.

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  • “Orangotango ousado” – Tanner Mansell (EUA)
Orangotango adulto com pelos ruivos e rosto escuro, olhando para frente enquanto mostra o dedo médio, em uma floresta tropical
(Tanner Mansell/Comedy Wildlife Photo Awards/Divulgação)

Na floresta tropical da ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, um orangotango olhou para a câmera e, como se fosse um rockstar, e mostrou o dedo do meio para o fotógrafo. O autor do clique, Tanner Mansell, até hoje se pergunta se o animal sabia o que estava fazendo.

O gesto aconteceu rapidamente, quando o orangotango terminava sua refeição. “Embora seja uma mera coincidência, o momento captura um reflexo quase perturbador de nós mesmos em um de nossos parentes mais próximos”, comenta o fotógrafo.

  • Pequeno Godzilla  – Udo Harms (Alemanha)
Esquilo-vermelho com pelos marrons e barriga branca, em pé sobre as patas traseiras, segurando um grande punhado de grama e folhas secas com as patas dianteiras, cobrindo parte do rosto. O animal está em um campo de grama seca e verde, com foco no esquilo e fundo desfocado
(Udo Harms/Comedy Wildlife Photo Awards/Divulgação)

Tirada em Hannover, na Alemanha, um esquilo acaba confundindo seu tamanho com o de um Godzilla, e pega mais comida do que pode colocar na boca. Precisou de umas boas mordidas para acabar com o farto banquete.

  • Louva-a-deus sexy – Diego Perez (Peru)

 

Essa louva-a-deus viu a câmera de Diego Perez e pensou que estava em uma sessão de fotos para a Vogue

O fotógrafo realizava uma caminhada noturna em uma área de conservação em Cusco, no Peru, que enfrenta ameaças pela mineração de ouro. Ele se deparou com uma pequena louva-a-deus sob uma folha, que parecia estar tomando sol com uma pose glamurosa. Logo, Perez descobriu um truque visual: “Metade do inseto está escondida atrás da folha. Suas patas traseiras desaparecem de vista e, de repente, suas enormes patas dianteiras começam a parecer quase um par de pernas humanas [cruzadas]”, diz Perez.

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