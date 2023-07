Conheça a saga de livros “A Roda do Tempo”, que inspirou a série do Prime Video

A Roda do Tempo é uma das sagas mais famosas entre os fãs de literatura fantástica. Ela conta com 14 livros no total, mas somente 7 deles estão disponíveis no Brasil, publicados pela Editora Intrínseca. Saiba mais sobre eles abaixo.

A saga de Robert Jordan ganhou ainda mais visibilidade quando a Amazon anunciou a sua adaptação dos livros para uma série no Prime Video. A primeira temporada já está disponível na plataforma – e a segunda tem data de estreia prevista para o dia 1 de setembro deste ano.

No universo criado por Jordan, A Roda do Tempo é um grande ciclo temporal dividido em Eras, e a saga se passa em uma delas.

Nessa história, um grande conflito se aproxima – a clássica guerra entre o bem e o mau. No girar da Roda do Tempo (o girar das Eras), renasce uma única pessoa capaz de combater esse mau, conhecida como Dragão. É ela quem começa a guerra. Tudo se fragmenta após esse confronto, dando início a uma nova era.

