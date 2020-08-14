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Cultura

Conheça a Vix Cine e TV, serviço de streaming gratuito recém-lançado no Brasil

A plataforma, que além de filmes e novelas contém produções originais, se sustenta com publicidade e está tomando conta da América Latina.

Por Carolina Fioratti 14 ago 2020, 17h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Ameaça à Netflix? Brasil ganha primeiro serviço de streaming gratuito. (SEO)
 (VIX/Divulgação)
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Os serviços de streaming se tornam mais populares no Brasil a cada dia que passa. Netflix, Globo Play e Amazon Prime são apenas alguns exemplos de plataformas que já caíram no gosto do povo. Por serem pagas, porém, elas se tornam inacessíveis para parte da população. A nova plataforma Vix Cine e TV, lançada no País nesta sexta-feira (14), pode mudar esse cenário. 

O serviço de streaming desenvolvido pela empresa americana Vix promete entregar séries, filmes, documentários e conteúdos exclusivos sem cobrar um centavo sequer do público. A plataforma adere ao AVOD, sigla em inglês para “vídeo sob demanda com suporte de anúncio”. Ou seja, a grana vem da publicidade, assim como acontece no YouTube (e na TV aberta, é claro. Esse modelo de negócio já tem estrada, só não era on demand). 

Enor Paiano, que gerencia a VIX no Brasil, explica que, “para os anunciantes, é uma oportunidade única de aproveitar o tempo cada vez maior que o usuário passa nas plataformas de vídeo on demand. É o momento perfeito para que a mensagem da marca chegue com eficácia ao espectador que está com 100% da sua atenção voltada ao conteúdo”. Para os usuários, é claro, será o retorna da Sessão da Tarde: intervalos comerciais para estourar aquela pipoca, ir ao banheiro ou beber água. 

O catálogo não conta com muitas estreias, e “zapear” pelas capas antigas expostas no site traz a lembrança das locadoras de DVD. Nas próximas semanas, devem ser liberadas no catálogo as séries infantis Galinha Pintadinha e Palavra Cantada, além do filme de 2015 Breaking Through – No Ritmo do Coração, estrelado por Bruna Marquezine e Anitta. Você pode conferir outros títulos no site da Vix Cine e TV ou baixando o aplicativo disponível na Apple Store e Google Play.

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O streaming deve se destacar por suas produções originais. Sabe aqueles vídeos que surgem nas redes sociais com dicas de maquiagem, receitas e até truques infalíveis para lavar suas roupas? Tudo isso está disponível em vídeos de, no máximo, dez minutos. Quase uma cruza entre YouTube e Netflix. Além disso, o serviço aposta em um programa chamado Royals, em que conta histórias sobre a realeza, e outro denominado Explore, com curiosidades científicas, como “É possível viajar no tempo?” e “Como a humanidade conseguiu superar as pandemias mais letais?”. 

Os conteúdos próprios não param por aí. A plataforma está estreando no Brasil em parceria com a BRF, gigante do ramo alimentício, que terá uma playlist com receitas usando produtos Perdigão e um canal com vídeos da Churrasqueadas, página especializada em churrasco com mais de 1,5 milhões de inscritos no YouTube.

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A Vix é uma empresa americanaque nasceu com foco nos moradores latinos dos Estados Unidos. Com esse público-alvo, a companhia se consagrou no Top 3 de aplicativos gratuitos de streaming na Roku (uma empresa que oferece dispositivos que se integram às televisões para rodar streamings, como o Google Chromecast). Agora, a Vix entrou para o Top 10 em todos os países latino-americanos de língua espanhola. Resta saber se a moda pega no Brasil.

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