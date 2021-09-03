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Cultura

Conheça as fotos mais engraçadas do reino animal em 2021

Todos os anos, o Comedy Wildlife Photo Awards premia as imagens mais cômicas da vida selvagem. Confira os finalistas de 2021.

Por Luisa Costa 3 set 2021, 18h26
Macaco fazendo pose de Kung Fu.
 (Sarosh Lodhi/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
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Conheça as fotos mais engraçadas do reino animal em 2021 Priorizar nos meus resultados Google

Um clique fotográfico no momento e lugar certos pode render imagens incríveis – e, às vezes, bastante curiosas. Prova disso são as fotografias selecionadas para o Comedy Wildlife Photo Awards, um concurso que premia cliques engraçados de animais selvagens.

Todos os anos, o Comedy Wildlife Photo Awards presenteia a internet com as imagens (com o perdão do trocadilho) mais animais já tiradas. Na quarta-feira (1), o concurso anunciou as fotografias finalistas e abriu a votação para que o público escolhesse o vencedor de uma das categorias de premiação.

Mais de sete mil fotos foram inscritas e 42 foram escolhidas para votação final. Elas registram uma grande variedade de animais e vão, no mínimo, te arrancar um sorriso.

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A fotografia abaixo, por exemplo, registra um trio de peixes anfíbios chamados mudskippers, e foi tirada em Taiwan. Não parece que o primeiro deles se exibe com seu salto, enquanto os colegas admiram boquiabertos? É por isso que a fotografia recebeu o título de See who jumps high – ou “Veja quem pula alto”, em tradução livre para o português.

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Peixes que parece se apresentar enquanto outros o aplaudem.
(Chi Han Lin/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)

Esta outra fotografia finalista é chamada Time for school – ou “Hora da escola”. O clique feito em Singapura registra uma lontra agarrando seu filhote, que parece arregalar os olhos. É como se a lontra mãe estivesse arrancando sua criança sonolenta da cama.

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Foca carregando filhote com cara de assustado.
(Chee Kee Teo/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)

O concurso foi criado em 2015 por dois fotógrafos, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, para promover a conscientização ambiental e a conservação da vida selvagem por meio do humor. Por isso, o Comedy Wildlife Photo Awards trabalha em conjunto com a Born Free Foundation, uma associação britânica que atua em prol da preservação dos animais selvagens.

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Este ano, a competição está apoiando a instituição Save Wild Orangutans, que protege e estuda os orangotangos selvagens do Parque Nacional Gunung Palung, localizado em Bornéu.

As fotografias finalistas agora serão julgadas por um time composto por fotógrafos profissionais, conservacionistas e apoiadores. Você pode observar mais algumas abaixo:

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1/13 (Sarosh Lodhi/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
2/13 (David Eppley/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
3/13 (Dirk Jan Steehouwer/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
4/13 (Patrick Dirlam/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
5/13 (Arthur Trevino/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
6/13 (Cheryl Strahl/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
7/13 (John Speirs/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
8/13 (Dawn Wilson/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
9/13 (Jan Piecha/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
10/13 (Charlie Page/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
11/13 (Martina Novotna/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
12/13 (Chee Kee Teo/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)
13/13 (Chi Han Lin/Comedy Wildlife Photo/Divulgação)

O público pode votar em sua foto preferida até o dia 10 de outubro. A categoria e os vencedores gerais serão anunciados em 22 de outubro, e o fotógrafo vencedor do prêmio de foto do ano será recompensado com um safári de uma semana.

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Você pode conferir todas as categorias de premiação e fotografias finalistas no site do concurso.

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