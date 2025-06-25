O Diversão Offline, maior evento de jogos de tabuleiro e RPG da América Latina, aconteceu nos dias 21 e 22 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira contou com diversos lançamentos, palestras com especialistas e espaços para testar jogos e viver experiências imersivas!

O evento, que comemora sua décima edição, teve sua área ampliada e contou com mais de 90 expositores. A presença de grandes marcas como Hasbro e Grow, além de artistas independentes, reflete a abrangência da feira no cenário dos jogos offline.

Palestras e especialistas

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Grandes influenciadores e criadores de jogos marcaram presença e conduziram palestras para o público, como Diogo Braga, Nicholas “Nick”, Pedro Coimbra, entre outros. Além disso, o DOFF abriu espaço para debates com especialistas que abordaram o papel dos jogos na educação, psicologia e design.

“Tivemos novos espaços para palestras. Essa expansão é um carinho extra para o público, que vê no DOFF não apenas uma oportunidade de diversão, mas também de aprendizado e troca de experiências”, conta Fernanda Sereno, CEO do Diversão Offline.

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Novos jogos para testar

O DOFF conta com muitos lançamentos durante a feira, como os jogos da Superinteressante, o novo jogo licenciado do Chapolin Colorado, além de títulos que ainda não chegaram ao mercado. O diferencial do evento são as mesas e áreas de jogos disponíveis por todo o espaço. Assim, o público pode testar e conhecê-los antes de comprar, garantindo uma experiência ainda mais completa.

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Atividades interativas

Uma novidade da décima edição foi um espaço totalmente dedicado à pintura de miniaturas. A Painting Alley trouxe artistas profissionais para demonstrar seu trabalho, além de oferecer aos fãs a oportunidade de realizar a pintura em sua primeira miniatura. Com tintas e pincéis disponíveis, os visitantes puderam conhecer e praticar essa forma de arte.

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https://www.youtube.com/watch?v=1N9gnDZpIMk