Conheça o filme que inspirou o nome da banda Black Sabbath

O cantor britânico Ozzy Osbourne faleceu na última terça-feira (22), aos 76 anos. Ele foi o líder da banda pioneira de heavy metal Black Sabbath, que surgiu em 1968. Ozzy se apresentou com a banda pela última vez em 5 de julho na cidade de Birmingham, onde tudo começou. Foi a primeira vez que a formação original do Sabbath se apresentou desde 2017.

O pai do metal, também conhecido como “príncipe das trevas”, se destacou pela voz poderosa e pelas melodias bonitas em meio às guitarras distorcidas, seja no Sabbath ou em sua carreira solo. Em 2019, Ozzy foi diagnosticado com Parkinson, e no fim da vida não conseguia mais andar. No último show, ele cantou sentado em um trono preto com um morcego esculpido.

Quando a banda começou, com o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward, Ozzy tinha só 19 anos. Eles começaram tocando blues e fazendo covers de Jimi Hendrix, Cream e Beatles com mais alguns integrantes além dos quatro que mudariam a história do rock. O primeiro nome do grupo foi Polka Tulk Blues Band.

Depois de algumas mudanças no quadro de integrantes da banda, eles mudaram de nome para Earth. Durou pouco tempo, já que eles descobriram que já existia outra banda de mesmo nome. Foi aí que apareceu a ideia de usar o sinistro “Black Sabbath”. A sugestão foi de Butler, fã de histórias de terror e bruxaria.

A origem? Um filme de terror italiano de 1963.

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Pagando para levar susto

Butler escreveu uma canção que incorporava o título de um filme que ele tinha assistido e gostado. O longa era I Tre Volti Della Paura, um terror italiano de 1963 dirigido por Mario Bava. Em português, seu título é As Três Máscaras do Terror. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde os garotos da banda moravam, a produção recebeu outro nome: Black Sabbath.

O filme é uma antologia de terror, composta por três histórias separadas, todas introduzidas pelo ator britânico Boris Karloff, famoso por interpretar o Frankenstein em 1931. A produção tinha baixo orçamento e financiamento estrangeiro, com vários nomes internacionais no elenco. As histórias são creditadas a vários escritores diferentes, incluindo o dramaturgo russo Anton Tchekhov.

Dá para ter uma noção do que assustava as pessoas da década de 1960 assistindo ao trailer original:

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As Três Máscaras do Terror foi um fracasso comercial na Itália. Mesmo nos Estados Unidos, onde uma versão muito editada e modificada do filme foi exibida para agradar ao público do país, o filme também não se saiu muito bem. Porém, depois do lançamento, o longa começou a ganhar o status de clássico cult, com resenhas positivas dos críticos e até aparições em listas de melhores filmes de terror de todos os tempos.

Quando a banda (que ainda era chamada Earth) viu que o filme estava passando no cinema, acharam curioso que as pessoas pagavam dinheiro para serem assustadas. Essa virou a história do Black Sabbath: plateias gigantes e milhões de discos vendidos com músicas sinistras e distorcidas, com referências ao ocultismo.

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Além do nome da banda de Ozzy Osbourne, o filme também inspirou o clássico dos anos 1990 Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Na primeira versão do roteiro, ele também era composto por três histórias, que seriam dirigidas por três diretores diferentes. A ideia inicial de Tarantino era usar a abordagem de Bava para o terror nos filmes de crime.

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