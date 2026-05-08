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Cultura

David Attenborough completa 100 anos: relembre trajetória do documentarista da natureza

O naturalista inglês apresentou programas icônicos sobre meio ambiente e segue ativo até hoje: em 2026, estrela um documentário sobre gorilas.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 8 Maio 2026, 18h00
David Attenborough segura 'Into', um tatu do zoológico de Edimburgo.
 (Jane Barlow - PA Images/Getty Images)
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David Attenborough completa 100 anos: relembre trajetória do documentarista da natureza Priorizar nos meus resultados Google

Não é à toa que David Attenborough é conhecido como a “voz da natureza”.

Ao longo de sua carreira de 67 anos na BBC, ele entrou para a história da televisão mundial ao produzir e narrar filmes e séries documentais sobre a natureza e o reino animal.

Muitos de seus trabalhos, como Life on Earth e The Blue Planet, se tornaram verdadeiros clássicos da divulgação científica, com informações acessíveis organizadas em uma narrativa envolvente, digna de blockbusters de ficção.

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Attenborough se consolidou como um dos maiores naturalistas e documentaristas do mundo, além de uma importante figura na defesa do meio ambiente. Hoje, 8 de maio, ele completa 100 anos – e continua ativo em suas produções audiovisuais.

Por trás da “voz da natureza”

Attenborough nasceu na Inglaterra e, desde criança, era fascinado por fósseis e pela natureza. O interesse o levou a estudar Ciências Naturais na Universidade de Cambridge, onde se formou em 1947. Depois disso, serviu por dois anos na Marinha Britânica e, em seguida, começou a trabalhar como editor de livros de ciência voltados ao público infantil. 

Em 1952, deixou o emprego após conseguir uma vaga de trainee na BBC, emissora em que passou boa parte da sua vida profissional. Logo em 1953, estreou na televisão com a série Animal Disguises.

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A partir daí, sua trajetória decolou. Em 1954, participou do lançamento de Zoo Quest, considerada por muitos uma das primeiras séries de história natural filmadas diretamente em expedições reais – e David fazia questão de participar das viagens.

Ele assumiu cargos de liderança na televisão britânica e foi responsável por supervisionar, em 1965, a primeira transmissão colorida da TV europeia, no canal BBC Two. Em 1969, tornou-se diretor da programação televisiva de toda a BBC.

Apesar do sucesso na gestão da emissora, sua verdadeira paixão era trabalhar diretamente com a natureza. Por isso, deixou o cargo em 1972 para se dedicar integralmente à produção de documentários sobre o mundo natural.

Seu primeiro grande sucesso foi Life on Earth, lançado em 1979 após anos de produção. Na série, Attenborough viajou por mais de 100 locais ao redor do planeta para registrar diferentes espécies animais, muitas delas filmadas pela primeira vez.

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Em Ruanda, teve um encontro marcante com gorilas, tema que voltaria a abordar em outros momentos da carreira.

David Attenborough com uma orangotango e seu filhote no Zoológico de Londres. Abril de 1982.
(Mirrorpix/Getty Images)

A produção foi pioneira no gênero e conquistou cerca de 500 milhões de espectadores.

Em seus trabalhos, Attenborough viaja para regiões remotas e ambientes extremos, inclusive debaixo d’água.

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Outra característica marcante do naturalista é o contato próximo com animais de todos os tipos, como gorilas, aves, cobras, aranhas e escorpiões.

Para David, quase nada é motivo de medo, e há apenas uma exceção: ratos, dos quais ele tem pavor.

Uma píton cumprimenta David Attenborough durante uma sessão de fotos no Zoológico de Taronga Park, em 13 de outubro de 2003, em Sydney, Austrália.
(Daniel Berehulak/Getty Images)

Ao longo da carreira, Attenborough recebeu dezenas de títulos honorários de universidades mundo afora. Também foi cogitado para receber o Prêmio Nobel da Paz em 2022, ganhou o prêmio Campeões da Terra, da ONU, e recebeu dois títulos de cavaleiro no Reino Unido: um concedido pela rainha Elizabeth II, em 1985, e outro pelo então príncipe Charles, em 2022. Outras figuras britânicas famosas, como Mick Jagger e Paul McCartney, também possuem a honraria.

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Em reconhecimento à sua importância para a ciência e a divulgação ambiental, mais de 50 espécies receberam nomes em sua homenagem.

Nos últimos anos, já em idade avançada, Attenborough passou a usar ainda mais sua influência para conscientizar o público sobre as mudanças climáticas e a necessidade de preservação ambiental. Em 2017, narrou Blue Planet II, série que aborda a poluição plástica nos oceanos. Em 2019, participou de Our Planet, produção sobre os impactos ambientais causados pela ação humana.

Em 2020, criou uma conta no Instagram e alcançou um milhão de seguidores em menos de cinco horas.

Seu último trabalho na BBC foi em 2021, com a série Um Planeta Perfeito. Depois disso, continuou ativo em outras empresas e lançou, em 2022, o documentário Planeta Pré-Histórico, da Apple TV+.

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Neste ano, em abril, estreou mais um projeto na Netflix: A História de um Gorila com David, sobre seu encontro com gorilas nas montanhas de Ruanda.

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