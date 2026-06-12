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Cultura

Dia dos Namorados: o primeiro (e único) casal da Nasa a viajar ao espaço juntos

Eles se apaixonaram durante o treinamento, se casaram em segredo e fizeram a agência espacial abrir uma exceção para as regras sobre o romance nas estrelas.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 12 jun 2026, 18h25
Dois astronautas sorrindo em retratos individuais lado a lado. À esquerda, um homem de cabelo loiro e olhos azuis, vestindo um traje espacial azul claro. À direita, uma mulher de cabelo loiro e olhos azuis, com um colar fino, vestindo um traje espacial azul escuro com o logotipo da NASA e o nome JAN DAVIS visíveis
 (Reprodução/Wikimedia Commons)
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Relações amorosas entre astronautas são um tema delicado para a Nasa. O que acontece se dois deles se apaixonam no meio de uma missão? Podem engatar um relacionamento no espaço? A agência raramente comenta o assunto publicamente, mas é certo que esse tipo de envolvimento nunca foi incentivado.

Até hoje, segundo os registros oficiais, houve apenas um casal de astronautas que viajou junto ao espaço: Mark Lee e Jan Davis, integrantes da missão STS-47/Spacelab-J, lançada em setembro de 1992.

Isso, porém, não estava nos planos da Nasa. Quando os dois foram anunciados como membros da tripulação, em 1989, a agência não tinha conhecimento de qualquer envolvimento amoroso entre eles. Mas, em janeiro de 1991, veio a notícia de que eles tinham se casado em segredo.

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Tal qual num filme de romance proibido, eles se apaixonaram durante o treinamento e só informaram a Nasa depois do casamento.

A agência precisou reavaliar a participação de ambos na missão. Na época, não existia nenhuma política oficial explícita que proibisse casais de voarem juntos, embora essa fosse uma espécie de “regra não escrita”. A decisão demorou meses. Somente em março daquele ano, a Nasa autorizou formalmente que eles continuassem na missão como cônjuges. A decisão foi apresentada como uma exceção, e não como uma mudança nas normas da agência.

Substituir dois tripulantes a poucos meses do lançamento significaria um enorme trabalho extra. Jan era especialista da missão e esta seria sua primeira viagem espacial, enquanto Mark atuava como comandante de carga e realizaria seu segundo voo.  

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Assim, os dois passaram sete dias no espaço a bordo do ônibus espacial Endeavour, em uma missão realizada em parceria com a Agência Nacional de Desenvolvimento Espacial do Japão (NASDA). Ao lado deles estavam outros cinco astronautas, entre eles Mamoru Mohri, o primeiro japonês a voar em um ônibus espacial, e Mae C. Jemison, a primeira mulher negra a ir ao espaço.

Sete astronautas sorridentes, quatro homens e três mulheres, flutuam dentro de uma espaçonave, vestindo uniformes de polo brancos com faixas azuis e vermelhas. Eles posam para a câmera, cercados por painéis de controle e equipamentos da nave
(NASA/Reprodução)

O objetivo da missão era realizar experimentos em microgravidade utilizando o módulo Spacelab, um laboratório transportado no compartimento de carga do ônibus espacial. Com ele, a equipe conduziu 24 pesquisas em ciências dos materiais – incluindo biotecnologia, eletrônica e dinâmica de fluidos – e outros 20 experimentos em ciências da vida, explorando temas como saúde, biologia, psicologia e radiação.

Para isso, levaram diversos organismos vivos ao espaço, entre eles uma carpa japonesa, sapos, embriões de galinha, sementes, células vegetais e animais, entre outros materiais biológicos.

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Histórias de amor na Nasa

Apesar de Mark e Jan serem o único casal de astronautas a voar na mesma missão, eles estão longe de ser os únicos astronautas que se apaixonaram e se casaram.

Um dos casais mais famosos foi formado pelos cosmonautas soviéticos Andrian Nikolayev e Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar ao espaço. Poucos meses após a missão histórica de Valentina, em 1963, os dois se casaram. Alguns anos depois, tiveram uma filha, que também entrou para a história como a primeira pessoa cujos pai e mãe haviam estado no espaço.

Por anos, o casal foi usado como propaganda do governo soviético. O casamento, porém, terminou em divórcio em 1982, após mais de 20 anos de união.

Já os astronautas Robert “Hoot” Gibson e Rhea Seddon são um dos casais mais marcantes da Nasa. Eles se casaram em 1981 e tiveram três filhos. 

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Os dois nunca voaram juntos e chegaram a comentar o caso de Mark e Jan ao jornal The Roanoke Times. Segundo eles, quando eram recém-casados, adorariam ter tido a oportunidade de viajar juntos ao espaço. Porém, afirmaram que, depois que tiveram filhos, jamais fariam isso pelo risco de deixar as crianças órfãs.

Em 2003, ocorreu o primeiro casamento realizado no espaço – literalmente. O cosmonauta russo Yuri Malenchenko estava a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), enquanto sua noiva permanecia na Terra, em Houston. Os dois se casaram por meio de uma chamada de vídeo, que não foi transmitida ao público.

A cerimônia só aconteceu dessa forma porque a missão de Yuri foi adiada. Na verdade, o casamento já tinha data, festa e cerimônia marcadas aqui na Terra, mas o cronograma espacial acabou entrando no caminho. Para não cancelar o casamento, decidiram realizá-lo no espaço, algo que precisou da aprovação das autoridades.

É claro que Yuri não deixaria de se arrumar para a ocasião: ele acrescentou uma gravata-borboleta ao uniforme de cosmonauta. Seu padrinho foi o astronauta Edward Lu, que também estava na ISS.

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Mais recentemente, em 2022, o casal Marc e Sharon Hagle viajou junto ao espaço a bordo de um voo comercial da Blue Origin, em comemoração aos seus 26 anos de casamento. Eles, porém, não são astronautas.

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NASA /NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION/
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