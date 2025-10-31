Dois jogos da Superinteressante que vão desafiar sua mente 

Se você é fã da Superinteressante e adora um desafio, temos os lançamentos perfeitos para você! Nós criamos dois jogos de carta exclusivos que vão de curiosidades até raciocínio lógico e abrangem todo o universo da revista.

Feito em colaboração com a redação da Super, os temas abordados são curiosos, inusitados e rodam em torno de conteúdos comuns em nossas publicações: história, ciência e atualidades. E se você adora ler nossas revistas e reportagens, também vai curtir esses jogos!

Confira um pouco mais sobre a dinâmica de cada um dos jogos e prepare-se para a diversão:

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Feito para partidas rápidas, o jogo consiste em conectar dois termos com uma nova palavra. Em um desafio cooperativo entre 2 e 6 pessoas, o jogo conta com 200 novas palavras sobre temas como ciência, história e tecnologia. Se você é ágil e adora brincadeiras de linguagem, esse jogo foi feito pra você!

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A cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar algum item da lista. Com categorias inusitadas, como “Quais os animais que dormem mais?”, “Quais os museus mais visitados do mundo?” e “Quais os artistas que mais venceram Grammys?”, esse jogo em parceria com a Super é feito para pessoas curiosas.