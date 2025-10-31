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Cultura

Dois jogos da Superinteressante que vão desafiar sua mente 

A Super lançou jogos que unem raciocínio, conhecimento e diversão. Bora jogar?

Por 31 out 2025, 15h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Imagens dos jogos "É TOP" e "Entre Linhas" da Superinteressante.
 (Gettyimags: Salamatik/Amazon/Montagem sobre reprodução)
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Dois jogos da Superinteressante que vão desafiar sua mente  Priorizar nos meus resultados Google

Se você é fã da Superinteressante e adora um desafio, temos os lançamentos perfeitos para você! Nós criamos dois jogos de carta exclusivos que vão de curiosidades até raciocínio lógico e abrangem todo o universo da revista. 

Feito em colaboração com a redação da Super, os temas abordados são curiosos, inusitados e rodam em torno de conteúdos comuns em nossas publicações: história, ciência e atualidades. E se você adora ler nossas revistas e reportagens, também vai curtir esses jogos! 

Confira um pouco mais sobre a dinâmica de cada um dos jogos e prepare-se para a diversão: 

Entre Linhas Superinteressante - Paper Games

Imagem do jogo "Entre Linhas" da Superinteressante.

Compre agora: Amazon - R$ 59,80

Feito para partidas rápidas, o jogo consiste em conectar dois termos com uma nova palavra. Em um desafio cooperativo entre 2 e 6 pessoas, o jogo conta com 200 novas palavras sobre temas como ciência, história e tecnologia. Se você é ágil e adora brincadeiras de linguagem, esse jogo foi feito pra você!

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É Top!? Superinteressante - Grok Games

Imagem do jogo "É TOP" da Superinteressante.

Compre agora: Amazon - R$ 69,99

A cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar algum item da lista. Com categorias inusitadas, como “Quais os animais que dormem mais?”,  “Quais os museus mais visitados do mundo?” e “Quais os artistas que mais venceram Grammys?”, esse jogo em parceria com a Super é feito para pessoas curiosas.

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