Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

Eduardo Giannetti – Um caminho entrelaçado da economia e da filosofia

Eduardo Giannetti leva seu discurso para muito além do mercado financeiro e ganha prêmios conduzindo debates sob a ótica do iluminismo.

Por Thales de Menezes 7 nov 2019, 21h00 | Atualizado em 7 nov 2019, 22h00
 (Iansã Negrão e Morgana Miranda/Superinteressante)
Continua após publicidade
Eduardo Giannetti – Um caminho entrelaçado da economia e da filosofia Priorizar nos meus resultados Google

SI_FilósofosPop_Giannetti_Index

SI_FilósofosPop_Giannetti_Capduardo Giannetti é economista e sociólogo, mas declara que sua paixão de estudo real é a filosofia, mesmo sem nunca ter feito um curso específico na área. Com doutorado em economia pela Universidade de Cambridge, já admitiu em entrevistas que lamenta ser chamado constantemente para palestras restritas a questões econômicas. Quer falar sobre outras coisas, e assunto parece não faltar ao intelectual.

Sua bibliografia traz exemplos de caminhos que passam longe das reflexões sobre o mercado financeiro. Essa trilha tem alguns destaques, como Felicidade, lançado em 2002. No livro, quatro personagens contemporâneos têm encontros de tempos em tempos para discutir assuntos diversos.

O quarteto é formado por um economista liberal, um roteirista que trocou o marxismo pela filosofia analítica, uma jornalista e um homem erudito e desempregado. Felicidade é uma representação bem adequada do que seria o trabalho filosófico de Giannetti. Mais do que defender pontos de vista ou propor soluções, Giannetti quer expor questões, quer dar a partida em debates. A narrativa é esquemática. A cada reunião, um dos participantes faz uma rápida exposição inicial e em seguida está aberto um debate.SI_FilósofosPop_Giannetti_Livro1

Siga
Continua após a publicidade

A escolha de personagens capazes de sustentar as discussões propostas pelo autor é um lado recorrente e bem-sucedido na obra de Giannetti. Em 2010, no livro A Ilusão da Alma, um professor de literatura estudioso de Machado de Assis fica parcialmente surdo após uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral. Sua vida então acaba restrita aos livros, em obras que se referem ao funcionamento da mente.

SI_FilósofosPop_Giannetti_Box1

Continua após a publicidade

As ideias singulares estão espalhadas por seus livros, de grande apelo popular. Em O Valor do Amanhã, o leitor é surpreendido com a relação que Giannetti vislumbra entre os juros do mercado financeiro e o metabolismo dos corpos humanos. Para ele, a questão dos juros não se restringe ao mundo das finanças, mas atinge as mais diversas e surpreendentes esferas da vida prática, social e espiritual, a começar pelo processo de envelhecimento. O princípio econômico dos juros é simples: o devedor antecipa um benefício para desfrute imediato e se compromete a pagar por isso mais tarde, e quem empresta cede algo de que dispõe agora e espera receber um montante superior no final da transação.

Ao planejar sua vida, o homem projeta seus desejos usando essa prática. Depois, ao envelhecer, o corpo “cobra” o que foi gasto antes. Assim, a noção de juros já está inscrita no metabolismo dos seres vivos e permeia boa parte do seu repertório comportamental.

Continua após a publicidade

SI_FilósofosPop_Giannetti_Box2

Giannetti começou sua produção editorial ligado à economia e foi se afastando dela aos poucos para mergulhar definitivamente nas discussões filosóficas que aprecia tanto. Dessa forma, é um exercício agradável fazer uma leitura comparada de obras mais antigas e mais recentes. Preservadas algumas diferenças, é curioso encontrar a mesma verve em Vícios Privados, Benefícios Públicos?, de 1993, e nos ensaios de O Elogio do Vira-Lata, lançado 25 anos antes. Ganhou o Jabuti duas vezes, com Vícios Privados, Benefícios Públicos?, em 1994, e com As Partes e o Todo, no ano seguinte.

Continua após a publicidade

Ele também elaborou os planos de governo para a candidata Marina Silva nas campanhas presidenciais de 2010, 2014 e 2018.

Publicidade
TAGS:
Filosofia
filósofos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).