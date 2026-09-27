Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Ego, Id e Superego: Entenda a teoria de Freud com personagens do Senhor dos Anéis

Descubra o que é ego, id e superego na psicanálise de Sigmund Freud. Entenda como essas três estruturas do aparelho psíquico moldam nossa personalidade e ações.

Por Da Redação 27 set 2026, 20h00
Samwise, Frodo e Gollum, personagens de O Senhor dos Anéis, deitados na grama seca, com expressões de preocupação e medo. Samwise e Frodo usam capas verdes, enquanto Gollum, à direita, tem pele pálida e olhos arregalados
 (IMDb/Reprodução)
Continua após publicidade
Ego, Id e Superego: Entenda a teoria de Freud com personagens do Senhor dos Anéis Priorizar nos meus resultados Google

Sigmund Freud, o renomado médico neurologista austríaco, revolucionou a compreensão da mente humana ao propor, em 1923, a teoria do ego, id e superego. Detalhada em seu texto “O Ego e o Id”, essa abordagem descreve as três estruturas do aparelho psíquico que são fundamentais para entender a estrutura da personalidade e como interagimos com o mundo.

Pioneiro da psicanálise, Freud acreditava que pacientes com distúrbios psicológicos poderiam lidar melhor com seus conflitos conversando com o terapeuta. Ele também propôs a interpretação de sonhos e a livre associação como métodos para acessar camadas mais profundas da mente e buscar a cura.

O que é o efeito nocebo?

O que é o Id? O princípio do prazer

O Id representa os nossos impulsos mais primitivos e instintivos. Guiado pelo “princípio do prazer”, o id busca a satisfação imediata de desejos como paixões, libido e agressividade. Presente desde o nascimento, seus impulsos são frequentemente reprimidos. Na cultura pop, a ânsia selvagem de Gollum pelo “precioso” anel em “O Senhor dos Anéis” simboliza bem essa força primária e irracional.

Gollum, criatura de pele pálida e enrugada, olhos azuis arregalados e dentes pontiagudos, sorri maliciosamente. Ele está curvado, com o corpo magro e ombros à mostra, em um ambiente escuro e rochoso
(IMDb/Reprodução)
Continua após a publicidade

O papel do Ego: a balança da realidade

O Ego atua como o mediador da nossa personalidade, operando sob o “princípio da realidade”. É a parte consciente que mostramos ao mundo, fortalecida pela razão, buscando conciliar os impulsos do id com as exigências do superego e as restrições da realidade. Frodo, em sua jornada para destruir o Um-Anel, representa o ego, tentando equilibrar as necessidades de Gollum (o id) e as orientações morais de Sam (o superego).

Siga
Close-up de Frodo Bolseiro, um jovem com cabelos castanhos encaracolados e olhos azuis, vestindo uma camisa verde-acinzentada e suspensórios marrons, com uma expressão séria. O fundo desfocado mostra folhagem verde e pontos de luz
(IMDb/Reprodução)

A influência do Superego: consciência coral

O Superego funciona como a nossa “bússola moral”, incorporando as regras sociais e éticas aprendidas ao longo da vida. Também chamado de “ideal do ego”, sua função é conter os impulsos do id, impondo padrões de comportamento e idealizando o que é socialmente aceitável. Em “O Senhor dos Anéis”, Samwise Gamgee é a personificação do superego de Frodo, agindo como sua consciência e o impedindo de ser seduzido pelo poder diabólico do Um-Anel.

Continua após a publicidade
Homem jovem de cabelos castanhos cacheados e olhos azuis, com o rosto sujo, usando um capuz e alças de mochila, olhando para cima com expressão de surpresa
(IMDb/Reprodução)
Continua após a publicidade

Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria da Mundo Estranho de 2012, escrita por Katia Abreu

Publicidade
TAGS:
Freud
Mundo Estranho
O Senhor dos Anéis
psicanálise
Redação Digital
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).