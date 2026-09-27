Sigmund Freud, o renomado médico neurologista austríaco, revolucionou a compreensão da mente humana ao propor, em 1923, a teoria do ego, id e superego. Detalhada em seu texto “O Ego e o Id”, essa abordagem descreve as três estruturas do aparelho psíquico que são fundamentais para entender a estrutura da personalidade e como interagimos com o mundo.

Pioneiro da psicanálise, Freud acreditava que pacientes com distúrbios psicológicos poderiam lidar melhor com seus conflitos conversando com o terapeuta. Ele também propôs a interpretação de sonhos e a livre associação como métodos para acessar camadas mais profundas da mente e buscar a cura.

O que é o efeito nocebo?

O que é o Id? O princípio do prazer

O Id representa os nossos impulsos mais primitivos e instintivos. Guiado pelo “princípio do prazer”, o id busca a satisfação imediata de desejos como paixões, libido e agressividade. Presente desde o nascimento, seus impulsos são frequentemente reprimidos. Na cultura pop, a ânsia selvagem de Gollum pelo “precioso” anel em “O Senhor dos Anéis” simboliza bem essa força primária e irracional.

Continua após a publicidade

O papel do Ego: a balança da realidade

O Ego atua como o mediador da nossa personalidade, operando sob o “princípio da realidade”. É a parte consciente que mostramos ao mundo, fortalecida pela razão, buscando conciliar os impulsos do id com as exigências do superego e as restrições da realidade. Frodo, em sua jornada para destruir o Um-Anel, representa o ego, tentando equilibrar as necessidades de Gollum (o id) e as orientações morais de Sam (o superego).

A influência do Superego: consciência coral

O Superego funciona como a nossa “bússola moral”, incorporando as regras sociais e éticas aprendidas ao longo da vida. Também chamado de “ideal do ego”, sua função é conter os impulsos do id, impondo padrões de comportamento e idealizando o que é socialmente aceitável. Em “O Senhor dos Anéis”, Samwise Gamgee é a personificação do superego de Frodo, agindo como sua consciência e o impedindo de ser seduzido pelo poder diabólico do Um-Anel.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Continua após a publicidade

Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria da Mundo Estranho de 2012, escrita por Katia Abreu