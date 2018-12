Está provado: “Duro de Matar” é um filme de Natal

Uma das discussões mais curiosas do cinema passa longe das premiações do Oscar ou de filmes europeus independentes – e volta sempre nessa época do ano. Afinal, “Duro de Matar” é ou não é um filme de Natal?

O thriller estrelado por Bruce Willis estreou em 1988 e é considerado um dos grandes filmes de ação de todos os tempos. Na história, o policial John McClane precisa capturar um grupo de terroristas alemães que sequestraram dezenas de pessoas durante a festa de Natal da empresa de sua esposa.

O debate, que foi tema de um episódio do programa Choque de Cultura, rende discussões e teorias pela internet. No último domingo (16), o site Stephen Follows publicou uma extensa análise estatística para provar que sim, “Duro de Matar” é tão natalino quanto “Esqueceram de Mim”.

O texto está no moldes de uma pesquisa científica, com gráficos comparando o filme com outras produções de fim de ano. No fim das contas, não passa de uma brincadeira, mas o site levantou argumentos interessantes, como:

A palavra “Natal” é dita 18 vezes no filme, superando outras como “matar” e “sangue” (13 vezes cada), “tiro” (12) e “morte” (5);

Ao todo, há 21 objetos em cena que fazem referência ao Natal, de chapéus a árvores enfeitadas;

Comparando com as músicas usadas em outros filmes lançados nos últimos trinta anos, “Duro de Matar” é 99,2% mais natalino do que eles.

Em 2017, Steven E. de Souza, um dos roteiristas do filme, respondeu a um usuário do Twitter e confirmou a teoria de milhares de fãs. A história chegou até Bruce Willis. Em julho, durante um programa de TV nos EUA, ele disse que “Duro de Matar” não era um filme de Natal, mas sim “um maldito filme do Bruce Willis!”.

Seja como for, a Fox, produtora do filme, abraçou o espírito natalino e lançou nesta quarta (19) um trailer de “Duro de Matar” em uma comédia digna de uma manhã de Natal. Veja como ficou: