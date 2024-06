Este wallpaper do Windows 10 é uma fotografia. Saiba como ela foi feita

A foto mais famosa do mundo é, provavelmente, um fundo de tela.

Em 1996, o fotógrafo americano Charles O`Rear saltou de seu carro e registrou uma colina cheia de grama bem verdinha no Napa Valley, região de vinícolas da Califórnia. O clique, intitulado Bliss (“contentamento”, em português) acabou em um banco de imagens e, depois, tornou-se a tela inicial do Windows XP, sistema operacional da Microsoft lançado em 2001.

Você com certeza a conhece, mesmo que nunca tenha usado o XP:

Em 2015, 14 anos depois do lançamento do XP, a Microsoft estava prestes a lançar o Windows 10. E, para o fundo de tela, a empresa queria manter a tradição de imagens icônicas.

Ao mesmo tempo, queria também que a foto desse a dimensão das novidades do novo sistema operacional. O objetivo era desassociar o Windows de uma imagem quadradona, do mundo corporativo, e atrair designers e demais profissionais criativos (que costumam optar por computadores Apple).

Continua após a publicidade

A ideia, então, foi dar adeus a paisagens idílicas e pensar num design mais futurista. Para se chegar a esse resultado, a Microsoft contratou o artista Bradley G. Munkowitz, o GMUNK, que havia trabalhado nos efeitos holográficos dos filmes Tron: O Legado (2010) e Oblivion (2013).

Munkowitz e sua equipe construíram duas instalações num estúdio em São Francisco para a fotografia. Para a arte, usaram como ponto de partida o logotipo da Microsoft, atualizado em 2012. Com um papelão, eles recortaram quatro quadradinhos, que serviriam de molde para a peça de acrílico que seria fotografada.

A partir daí, eles posicionaram um projetor de luz em um dos cantos do estúdio. A ideia era fazer os raios atravessarem pela “janela” (em inglês, “window”) formada pelo acrílico e os quadradinhos foscos que formavam o logo da Microsoft. A luz, então, terminaria sua trajetória em um tecido posicionado do outro lado da sala, que também seria fotografado. Confira:

Todo o cenário foi mapeado por um software 3D. Dessa forma, a equipe conseguia testar, na tela, ângulos de câmera antes de mexer em todo os equipamentos. Era precisa também se certificar que o logo da Microsoft (que possui uma distorção de perspectiva especifica) estivesse alinhado corretamente:

GMUNZ também fez testes com lasers, cores diferentes, distorções de foco e fumaça. A foto final é uma mistura de dez exposições, que mesclam diversas técnicas.

Ao todo, mais de três mil cliques foram feitos. Os artistas também aproveitaram o set para fotografar várias opções com efeitos diferentes, para alimentar o banco de imagens do Windows (os usuários indecisos com o visual da tela agradecem).

Você pode conferir os bastidores do ensaio no vídeo abaixo:

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram