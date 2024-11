Existem cerca de 150 sistemas de escrita no mundo atualmente. No geral, eles podem ser divididos em cinco tipos básicos: alfabetos, silabários, abugidas, abjads e logogramas. No mapa abaixo, mostramos alguns exemplos de cada tipo de escrita. Todos significam a mesma palavra, “escrita”, só que em diferentes idiomas e escritas. No Brasil e em boa parte do mundo utiliza-se o alfabeto latino, também chamado de romano. Nesse sistema de escrita, usamos símbolos diferentes (letras) para representar vogais e consoantes. O mesmo acontece com os alfabetos cirílico, grego, georgiano, entre outros.

Mas nem todas as escritas seguem essa lógica. Os silabários, como o nome diz, utilizam um único símbolo para representar o conjunto consoante mais vogal – ou seja, uma sílaba. Os exemplos mais conhecidos são o hiragana e katakana, usados para escrever a língua japonesa.

Os abugidas são comuns no leste asiático. Nessa escrita, os símbolos também representam sílabas, mas com um detalhe: a parte principal do caractere é consoante, enquanto a vogal é indicada por uma notação secundária.

Nos abjads, apenas as consoantes são representadas por símbolos – as vogais devem ser inferidas pelo leitor. O árabe é um exemplo de abjad considerado “impuro”, pois as vogais podem ser representadas por sinais diacríticos, como se fossem acentos nas palavras.

A escrita chinesa é um caso à parte, por ser um dos poucos exemplos de logograma atualmente. Nesse sistema de escrita, cada símbolo representa um conceito. Existem mais de 50 mil caracteres chineses, mas as pessoas conhecem e utilizam cerca de 8 mil deles.