Game of Thrones: George R. R. Martin faz rara atualização sobre sexto livro

George R. R. Martin, autor da saga literária que deu origem à série Game of Thrones, não costuma falar muito sobre The Winds of Winter (“Os Ventos do Inverno”, na tradução literal), futuro sexto livro da série que os fãs esperam há 13 anos. Mas, nesta semana, o americano de 75 anos deu uma rara atualização sobre o status do seu trabalho. A notícia, no entanto, não é tão animadora.

Em um post no seu blog pessoal, Martin revelou que 2024 não tem sido um bom ano para ele, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Em relação aos livros, ele diz: “Não encontrei muito consolo no meu trabalho. Escrever foi difícil, e embora eu tenha produzido algumas páginas novas de ‘The Winds of Winter’, […] eu gostaria de ter produzido muito mais”. Foco no “algumas páginas novas”.

Além do sexto livro, o autor também confirmou que escreveu “algumas páginas” de Blood&Fire, segunda parte de um livro derivado da saga principal que conta a história da família Targaryen. O primeiro volume desse spin-off, Fogo e Sangue, foi publicado em 2018.

Segundo o autor, a primeira metade de 2024 foi “miserável”. Ainda em janeiro, seu grande amigo Howard Waldrop, também escritor e autor de ficção científica, faleceu. “Há uma parte de mim que ainda não consegue aceitar isso, que quer pegar o telefone, ligar para ele e ouvir sua voz novamente”, disse Martin.

Por que o sexto livro de Game of Thrones demora tanto?

No âmbito profissional, o escritor comenta que seu envolvimento em várias produções televisivas, relacionadas à sua saga de livros ou não, tem tomado muito seu tempo – e disposição.

“O estresse começou a aumentar, as notícias foram de mal a pior, meu humor parecia oscilar entre fúria e desespero, e, à noite, eu me virava e me revirava na cama quando deveria estar dormindo. Quando eu finalmente dormia, meus sonhos também não eram nada agradáveis”, desabafou.

Martin está envolvido na produção de Dark Winds, um thriller televisivo da AMC, e de O Cavaleiro dos Sete Reinos, série da HBO que estreará em 2025 e também se passa no universo de Game of Thrones (e é inspirado em uma série de contos publicados por Martin ao longo dos anos).

Mais importante, porém, é seu envolvimento com House of the Dragon (A Casa do Dragão), cuja segunda temporada terminou neste ano. Martin não cita a série no novo post, mas dá para perceber indiretas. Isso porque o autor não parece estar feliz com os rumos da adaptação.

Antes da nova postagem, Martin já havia feito um outro post criticando fortemente as escolhas da equipe por trás de House of the Dragon. A publicação, porém, foi apagada pouco tempo depois. Contamos a história toda aqui.

Fãs especulam que o “estresse” e as “más notícias” citados no texto se referem a sua relação conturbada com a produção de House of the Dragon, embora não dê para bater o martelo. Fato é que o autor afirmou que sua participação com os projetos televisivos causaram muito estresse e atrapalharam a escrita do livro.

Longa espera

A saga de “As Crônicas de Gelo e Fogo” começou a ser publicada em 1996. O quinto e mais recente livro, “A Dança dos Dragões”, foi lançado em 2011. Desde então, fãs aguardam o lançamento do sexto volume; o plano do autor é que a série seja finalizada em sete partes. Por sinal, Game of Thrones, a série da HBO que adapta essa mesma história para as telas, começou em 2011 e terminou em 2019 – as últimas temporadas foram feitas sem o material escrito publicado, portanto.

Já faz alguns anos que Martin evita dar previsões de quando a obra estará completa – isso após descumprir todos os prazos anunciados publicamente por ele. Desde então, seu discurso tem sido algo do tipo “quando estiver pronto, falarei”.

