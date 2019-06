Games preto e branco (e a manivela)

Quem comprar o Playdate, que vai custar US$ 150, receberá uma “temporada” de 12 games: um jogo novo chegará automaticamente ao console, via Wi-Fi, a cada semana.

Os games serão exclusivos do Playdate, estão sendo desenvolvidos por estúdios independentes, e prometem experiências bem diferentonas. Em Crankin’s Time Travel, por exemplo, você usa a manivela na lateral do console para avançar ou retroceder no tempo – e ajudar o protagonista a cumprir todos os compromissos do dia a dia.

A proposta do console, que foi criado pela empresa americana Panic e será lançado em 2020, são games inusitados e rápidos, que possam ser jogados aos poucos e sem muita concentração (em filas ou ônibus, por exemplo).