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Cultura

Hamnet: a história de Shakespeare que inspirou o filme indicado ao Oscar

Entre fato e ficção, filme indicado ao Oscar revisita o luto de William Shakespeare e imagina as origens de Hamlet

Por Ana Clara Caielli Barreiro 25 jan 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia dos atores principais do filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2025).
 (Universal Pictures/Divulgação)
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Hamnet: A Vida Antes de Hamlet é daqueles filmes que, de tanto burburinho, acabam se tornando impossíveis de deixar de assistir. A obra acumula oito indicações ao Oscar 2026, incluindo categorias de peso como Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Direção. No Globo de Ouro, levou para casa o prêmio de filme de drama, a principal honraria da noite.

Revivendo a história de William Shakespeare entre a verdade e a ficção, o longa propõe um encontro entre cinéfilos, poetas – e qualquer pessoa disposta a se emocionar. Ele é inspirado em Hamnet, um dos romances mais aclamados de 2020, da escritora Maggie O’Farrell, que também participou do roteiro do filme.

Ambientado na Inglaterra do século 16, o enredo acompanha Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, e sua esposa, Agnes, vivida por Jessie Buckley (favorita para levar o Oscar este ano). Eles enfrentam o luto pela perda do seu filho Hamnet, morto aos 11 anos por peste bubônica, em uma tragédia que atravessa o amor, a dinâmica familiar e a própria vida do casal.

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A perspectiva materna e feminina de Agnes é o verdadeiro centro da narrativa. Curandeira apaixonada pela natureza, ela permanece em casa cuidando dos outros dois filhos enquanto o marido trabalha em Londres.

É lá que, lidando com essa dor, o ainda jovem Shakespeare escreve Hamlet, peça que viria a se tornar um de seus maiores sucessos. Nela, o príncipe Hamlet, nome que era utilizado de forma intercambiável com Hamnet, enfrenta a morte do próprio pai e tenta vingá-lo.

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Então quer dizer que o novo filme, que tem direção de Chloé Zhao (de Eternos e do vencedor do Oscar Nomadland), é uma história real? Mais ou menos.

Nascido na cidade de Stratford-upon-Avon em 1564, Shakespeare foi casado e teve três flhos:  Susanna, em 1583 e os gêmeos Hamnet e Judith, em 1585. Entre o nascimento deles e o momento em que o autor deslanchou na cena de teatro de Londres, por volta de 1592, há poucas informações sobre o que Shakespeare e a família fizeram.

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Hamnet morreu em 1596, de causas desconhecidas. Não dá para saber se a peça Hamlet, escrita anos depois, estaria de fato relacionada ao luto pela criança.

Os registros sobre a esposa de Shakespeare são escassos. Frequentemente deixada de lado nas narrativas históricas e descrita como “analfabeta” e inferior ao dramaturgo inglês, muitos historiadores acreditam que seu nome fosse Anne Hathaway. A autora Maggie O’Farrell, na contramão, opta por chamá-la de Agnes, nome que aparece no testamento do pai da figura. Mais do que isso, ela usa a obra para conceder a Agnes voz, sentimentos e uma história própria.

Assim, tanto o livro quanto o filme partem das informações concretas sobre a vida e a obra de William Shakespeare e, a partir delas, recorrem à ficção para imaginar o pano de fundo emocional por trás de Hamlet, que, agora, ganha um novo significado.

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O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde o dia 15 de janeiro.

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