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Cultura

Infográfico: quais times ficaram mais tempo sem participar da Copa do Mundo?

Muitas delegações já passaram décadas de fora do maior torneio de futebol masculino no mundo. Confira os hiatos mais longos, alguns que duram até hoje

Por Bela Lobato 12 Maio 2026, 14h00 | Atualizado em 28 Maio 2026, 13h21
Imagem de um jogador de futebol da seleção italiana deitado no gramado com as mãos no rosto.
 (Image Photo Agency/Getty Images)
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O Brasil é o único país que participou das 22 Copas do Mundo de futebol masculino que rolaram nos últimos 96 anos. Todos os outros times já passaram algum tempo na arquibancada. A Itália, por exemplo, jogou pela última vez na Copa de 2014 – e, em 2026, ao ficar de fora pelo terceiro torneio consecutivo, bateu o recorde de hiato mais longo para um time que já foi campeão.

 

Infográfico sobre hiato de países em Copas do Mundo. Linhas verdes representam países e anos de 1930 a 2026. Bolas amarelas indicam participação, rosas não membro, azuis não se aplica. Cuba e Indonésia têm maior hiato de 88 anos. Jordânia, Uzbequistão, Cabo Verde e Curaçao são estreantes.
(Cristielle Luise/Superinteressante)

AS EXCEÇÕES

Há muitos motivos para um time ficar de fora da Copa, como não passar das eliminatórias ou por desistência. Classificamos como “não se aplica” casos em que os países ainda não tinham autonomia para se tornarem membros da Fifa – a maioria por estar sob controle colonial.

CHANCE ÚNICA

Tanto Cuba quanto a Indonésia (na época, chamada Índias Orientais Holandesas) estrearam em 1938 ocupando vagas de times que desistiram de participar por várias razões: desacordo com o local da sede (França), tensões politicas e custos altos da viagem até a Europa.

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O País de Gales tem a terceira federação de futebol mais antiga do mundo, atrás apenas da Inglaterra e da Escócia. Entretanto, o país não chega nem perto de ter o mesmo sucesso no esporte: a população pequena e uma liga nacional fraca limitam o sucesso.

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