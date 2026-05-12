Infográfico: quais times ficaram mais tempo sem participar da Copa do Mundo?

O Brasil é o único país que participou das 22 Copas do Mundo de futebol masculino que rolaram nos últimos 96 anos. Todos os outros times já passaram algum tempo na arquibancada. A Itália, por exemplo, jogou pela última vez na Copa de 2014 – e, em 2026, ao ficar de fora pelo terceiro torneio consecutivo, bateu o recorde de hiato mais longo para um time que já foi campeão.

AS EXCEÇÕES

Há muitos motivos para um time ficar de fora da Copa, como não passar das eliminatórias ou por desistência. Classificamos como “não se aplica” casos em que os países ainda não tinham autonomia para se tornarem membros da Fifa – a maioria por estar sob controle colonial.

CHANCE ÚNICA

Tanto Cuba quanto a Indonésia (na época, chamada Índias Orientais Holandesas) estrearam em 1938 ocupando vagas de times que desistiram de participar por várias razões: desacordo com o local da sede (França), tensões politicas e custos altos da viagem até a Europa.

SOBROU

O País de Gales tem a terceira federação de futebol mais antiga do mundo, atrás apenas da Inglaterra e da Escócia. Entretanto, o país não chega nem perto de ter o mesmo sucesso no esporte: a população pequena e uma liga nacional fraca limitam o sucesso.

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