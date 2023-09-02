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Cultura

Jogadores de War Thunder publicam documentos sigilosos (de novo)

Fãs do game de guerra fazem de tudo para vencer discussões em fóruns da internet – inclusive divulgar as especificações técnicas de veículos militares. Entenda essa história.

Por Leo Caparroz 2 set 2023, 15h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Imagem de divulgação do jogo War Thunder.
 (Steam / War Thunder/Divulgação)
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Jogadores de War Thunder publicam documentos sigilosos (de novo) Priorizar nos meus resultados Google

War Thunder é um MMO de combate gratuito (MMO é sigla para massive multiplayer online, um game em que muitos jogadores participam do mesmo servidor). Nele, você pode escolher veículos bélicos de confrontos como a 2ª Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã (e até veículos atuais), de diversas nações, para combater tropas inimigas.

O game foi criado pela desenvolvedora russa Gaijin Entertainment e lançado inicialmente em 2012. O jogo foi relativamente bem recebido e elogiado pela jogabilidade e pelo realismo dos veículos. São mais de 1.800 máquinas (entre helicópteros, tanques, navios e caças) para fazer suas batalhas no céu, na terra e no mar.

Alguns dos jogadores mais ativos são aficionados que levam a temática da guerra, e o jogo, bem a sério. Talvez até um pouco a sério demais.

Recentemente, durante uma discussão em um fórum do jogo, um usuário publicou o manual completo do Eurofighter Typhoon DA7, um avião de caça europeu. Documentos do tipo são de caráter sigiloso, restritos pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Afinal, ninguém quer as especificações de seus aviões militares correndo soltas por aí.

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Tudo começou quando um usuário propôs a seguinte discussão: os fãs de War Thunder gostariam que o modelo do caça fosse levado para o jogo? Papo vai, papo vem, a conversa ficou mais específica e, então, um usuário bem intencionado publicou os manuais. “Eles contêm TUDO sobre todos os sistemas, armamentos, dados de voo”, escreveu em seu (agora deletado) post. “Espero que esses dados ajudem os desenvolvedores a adicionar este magnífico jato mais rápido e torná-lo o mais preciso possível! Mal posso esperar para pilotá-lo no jogo!”

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Captura de tela do fórum de War Thunder.
A imagem acima mostra a publicação original, acompanhada de um link do Google Drive para o manual de mais de 700 páginas do DA7. Um moderador apagou o post e respondeu: “não poste os manuais do DA7”. (@BurkeKrohn via X/Reprodução)

Bastaram 15 minutos para que um moderador do fórum cortasse o barato e relembrasse que é proibido postar qualquer tipo de documento sigiloso no fórum. Nesse caso, os manuais já estão vazados na internet; mas, mesmo assim, estão protegidos sobre o selo de “restrito” da OTAN “restrito” – um nível diferente de confidencialidade. São informações que exigem salvaguardas e proteção contra divulgação pública. 

Não foi a primeira vez

Até agora, o fórum já registrou 11 vazamentos diferentes. Pois é. Na maioria dos casos, uma disputa sobre especificações de um tanque ou avião leva os usuários a publicar as informações sigilosas – um “forte argumento” para vencer a discussão e mostrar que está certo.

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Alguns casos são mais leves: os documentos são restritos, mas já caíram nas mãos do público. Mas outros, nem tanto.

Em julho de 2021, vazaram detalhes confidenciais de um manual para pilotos do tanque de batalha britânico “Challenger 2”. Mais tarde, também apareceram informações semelhantes sobre o tanque francês “Leclerc” e o helicóptero de ataque franco-alemão “Eurocopter Tiger”. Em junho de 2022, segredos militares chineses sobre o tipo de munição antitanque utilizada pelo exército também foram postadas.

Typhoon da Força Aérea Real.
Imagem de um European Typhoon, espécie de caça que originou a discussão. (Chris Lofting / Wikipedia/Reprodução)
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Só em janeiro de 2023 foram 5 vazamentos de informações de jatos. O intuito da maior parte das postagens era “avisar” os desenvolvedores para que eles tornassem as versões digitais mais próximas às da vida real. Em outra, sobre o caça americano F-15E, era também uma tentativa de fazê-lo entrar para o jogo.

Em diversas ocasiões, a Gaijin afirmou que não leva documentos do tipo em consideração na hora de transferir os maquinários do campo de batalha para os consoles, e que não adianta publicar nada nos fóruns, porque os posts serão derrubados.

Muitos dos apaixonados pelo jogo alegam ser militares de seus respectivos países (essa fatia do público pode explicar o acesso aos documentos sigilosos). Tudo bem, podem continuar jogando – mas talvez seja de bom tom não espalhar (novamente) esse tipo de arquivo.

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