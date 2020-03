No jogo Plague Inc., o objetivo do jogador é exterminar a humanidade. Para isso,ele escolhe um novo patógeno – um vírus, uma bactéria ou um fungo, por exemplo – e vai evoluindo características como transmissibilidade e sintomas para tentar infectar e matar todos os humanos antes que uma cura seja descoberta. Lançado em 2012, o jogo sempre fez sucesso – mas estourou em 2020 com a pandemia de Covid-19, que lembra o cenário do game.

Agora, os desenvolvedores do jogo anunciaram que lançarão uma atualização com um novo modo em que o objetivo é salvar o mundo de uma pandemia. Nessa versão, o jogador vai controlar governos e instituições pelo mundo e poderá ter a opção de estabelecer quarentenas, medidas de isolamento social e melhorar os sistemas de saúde dos países para enfrentar a doença.

“Há oito anos, eu jamais imaginaria que o mundo real iria lembrar uma partida de Plague Inc.”, disse James Vaughan, um dos criadores do jogo, em comunicado.

Além da nova atualização, a empresa Ndemic Creations anunciou que vai doar 250 mil dólares para o fundo da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a Covid-19.

A ideia do novo modo partiu dos próprios jogadores e foi citada nas negociações entre a empresa e a OMS – que vai participar ativamente no planejamento dos detalhes do jogo, para torná-lo o mais educativo.

É normal que Plague Inc. veja um aumento de seus jogadores durante epidemias, como foi com a ebola, mas o jogo bateu recordes com a Covid-19. Eram tantos usuários ativos simultaneamente que a empresa precisou se pronunciar para esclarecer que o game não é um modelo epidemiológico real. Em fevereiro, a China chegou a banir o aplicativo após o número de downloads subir consideravelmente.

We're getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020

Apesar disso, artigos publicados em revistas como a Science e The Lancet mostraram que o app é uma boa maneira de ensinar a população geral sobre como infecções virais se espalham.

A nova atualização será gratuita para todos os jogadores, mas não tem data para sair ainda.