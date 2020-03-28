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Cultura

Jogo Plague Inc. cria modo cujo objetivo é salvar o mundo de uma pandemia

O jogo, cujo objetivo comum é aniquilar a humanidade com um vírus, quer trazer uma mensagem mais positiva após explodir em popularidade com a Covid-19.

Por Bruno Carbinatto 28 mar 2020, 11h28 | Atualizado em 26 out 2020, 10h04
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 (Peter Zelei Images/Superinteressante)
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Jogo Plague Inc. cria modo cujo objetivo é salvar o mundo de uma pandemia Priorizar nos meus resultados Google

No jogo Plague Inc., o objetivo do jogador é exterminar a humanidade. Para isso,ele escolhe um novo patógeno – um vírus, uma bactéria ou um fungo, por exemplo – e vai evoluindo características como transmissibilidade e sintomas para tentar infectar e matar todos os humanos antes que uma cura seja descoberta. Lançado em 2012, o jogo sempre fez sucesso – mas estourou em 2020 com a pandemia de Covid-19, que lembra o cenário do game.

Agora, os desenvolvedores do jogo anunciaram que lançarão uma atualização com um novo modo em que o objetivo é salvar o mundo de uma pandemia. Nessa versão, o jogador vai controlar governos e instituições pelo mundo e poderá ter a opção de estabelecer quarentenas, medidas de isolamento social e melhorar os sistemas de saúde dos países para enfrentar a doença. 

“Há oito anos, eu jamais imaginaria que o mundo real iria lembrar uma partida de Plague Inc.”, disse James Vaughan, um dos criadores do jogo, em comunicado.

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Além da nova atualização, a empresa Ndemic Creations anunciou que vai doar 250 mil dólares para o fundo da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a Covid-19.

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A ideia do novo modo partiu dos próprios jogadores e foi citada nas negociações entre a empresa e a OMS – que vai participar ativamente no planejamento dos detalhes do jogo, para torná-lo o mais educativo. 

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É normal que Plague Inc. veja um aumento de seus jogadores durante epidemias, como foi com a ebola, mas o jogo bateu recordes com a Covid-19. Eram tantos usuários ativos simultaneamente que a empresa precisou se pronunciar para esclarecer que o game não é um modelo epidemiológico real. Em fevereiro, a China chegou a banir o aplicativo após o número de downloads subir consideravelmente. 

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https://twitter.com/NdemicCreations/status/1219969388998250496

Apesar disso, artigos publicados em revistas como a Science e The Lancet mostraram que o app é uma boa maneira de ensinar a população geral sobre como infecções virais se espalham.

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A nova atualização será gratuita para todos os jogadores, mas não tem data para sair ainda. 

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TAGS:
Coronavírus
Covid-19
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