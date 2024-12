Nesta quinta-feira (12) a Sony vai lançar o novo – e talvez último – filme do seu universo expandido do Homem-Aranha. Kraven: O Caçador traz Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Trem-Bala) no papel do vilão que dá nome ao longa. Trata-se de um caçador russo que tenta se provar para o pai e para o mundo numa jornada de vingança. Dá uma olhada no trailer:

Além dos recentes filmes do Homem-Aranha estrelados por Tom Holland, a Sony também tem produzido histórias sobre personagens do universo do herói, especialmente vilões. Uma trilogia sobre o Venom, um filme sobre o vampiro Morbius e outro sobre a Madame Teia chegaram às telonas nos últimos anos.

Mas esse é um universo cinematográfico bastante frágil, diga-se: a maior parte dos filmes tem bilheteria e recepções fracas. O objetivo principal da Sony com esses lançamentos é continuar explorando a marca do Homem-Aranha e, assim, assegurar os direitos do personagem nos cinemas (algo que o estúdio comprou da Marvel ainda nos anos 1990).

Para você ter uma ideia, o próprio Homem-Aranha do Tom Holland nunca apareceu nos longas dos vilões do universo Sony. É raro encontrar fãs de Morbius que não estejam operando num nível de ironia super-humano. Madame Teia, então, virou piada até no Oscar.

Kraven: O Caçador é a última chance da Sony conseguir um sucesso de crítica e público com vilões do teioso. Mas, ainda que consiga, as perspectivas não são animadoras: depois desse filme, o universo expandido do Homem-Aranha na Sony vai entrar em hiato, de acordo com o TheWrap.

Só a bilheteria e o Rotten Tomatoes, site agregador de críticas, vão poder dizer se a aposta em Kraven vai dar certo. Mas dá para a Sony ter esperanças, já que o caçador é diferente de Morbius em um sentido: é um personagem interessante desde o começo. Vamos entender como ele surgiu.

Vilão clássico

A primeira aparição de Kraven num gibi do Homem-Aranha aconteceu em maio de 1964, no número 15 da série The Amazing Spider-Man. O vilão é só um ano mais novo que o próprio Peter Parker, que surgiu em 1963. Os mesmos criadores do herói adolescente, Stan Lee e Steve Ditko, foram as mentes por trás de Kraven.

Filho da aristocracia russa, Kraven queria se provar como caçador para compensar a perda de sua nobreza. Viajando pela África para caçar animais de grande porte, ele alcançou força e velocidade super-humanas por meio de uma “poção vodu” (os estereótipos eram frequentes nos quadrinhos dos anos 1960).

Para provar sua posição como melhor caçador do mundo, Kraven sonha em capturar a presa mais formidável: o Homem-Aranha. Em sua primeira aparição nos gibis, o vilão chama o herói de “o jogo mais perigoso”. É uma referência a um conto, The Most Dangerous Game, de Richard Connell. Nele, um general russo fictício (a principal inspiração para o personagem de Kraven) caça pessoas por esporte.

Um caçador pode parecer um vilão pouco especial numa galeria que inclui gênios malucos, homens que viram areia, humanos geneticamente modificados para virar animais, mafiosos e simbiontes gosmentos alienígenas. Mas Kraven é um dos poucos desse grupo que já conseguiu vencer o Homem-Aranha.

Obcecado por sua presa, Kraven se dedicou ao que seria sua última caça. Numa história publicada em 1987, até hoje tida como uma das melhores envolvendo o Aranha, ele enterrou sua presa viva, assumiu o manto do herói e saiu pela cidade para se provar superior a Peter Parker. Quando o herói se libertou e reapareceu, Kraven cometeu suicídio.

O vilão ficou sem aparecer nas histórias principais do Homem-Aranha até 2010, quando foi ressuscitado. Nenhuma morte é para sempre no mundo dos quadrinhos de super-herói, afinal.

Algumas vezes, Kraven apareceu como uma espécie de anti-herói, fazendo parcerias com o Homem-Aranha (e a Garota Esquilo) para lutar contra um mal maior. Ele também integrou o supergrupo de vilões Sexteto Sinistro, ao lado de malvados como Doutor Octopus, Electro, Mysterio, Homem-Areia e Abutre.

(O Sexteto Sinistro, vale dizer, é algo que a Sony tenta emplacar nos cinemas há mais de uma década, quando o manto do Homem-Aranha ainda era do ator Andrew Garfield. Será que veremos o grupo nas telas algum dia?)

O filme que vai estrear nos cinemas nesta quinta (12) é uma história de origem do personagem, mas com alguns detalhes alterados de sua versão dos quadrinhos. Um dos focos é o relacionamento de Kraven com o pai (interpretado por Russell Crowe), algo que não é importante nas HQs.

De acordo com o que dá para entender pelo que já foi divulgado, agora seus poderes vem do sangue de um leão (é bom deixar coisas como “poção de vodu” no passado, mesmo). A história gira em torno de vingança, e não de uma obsessão em caçar o Homem-Aranha – que, pelo jeito, continua ausente de seu próprio universo cinematográfico.

