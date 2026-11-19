Leonida e Vice City: as inspirações do mundo real para os cenários do GTA 6
Com o lançamento do jogo mais aguardado da década, o estado da Flórida e a cidade de Miami ganham novos contornos.
A Flórida virou Leonida. Com o lançamento do sexto jogo da franquia Grand Theft Auto, nesta quinta-feira (19), o estado americano conhecido pelo turismo, pelas praias e pelo clima ensolarado ganha uma versão fictícia, dividida em seis grandes regiões, sendo Vice City a principal delas.
Leonida é o maior mapa criado pela Rockstar Games até agora. Concebido especificamente para o GTA 6, o estado fictício foi projetado para ser mais denso, mais detalhado e mais interativo do que os ambientes dos jogos anteriores, com um número maior de interiores exploráveis e uma variedade de ambientes, cidades e áreas rurais.
Cada região é baseada em diferentes aspectos da Flórida. Vários dos prédios, praias, avenidas e pontos turísticos, inclusive, tiveram inspiração direta em lugares que podem ser visitados no estado americano. O jogo vai dos ambientes urbanos e costeiros de Vice City até os pântanos de Grassrivers, as atrações turísticas de Port Gellhorn, as áreas industriais de Ambrosia e os ambientes rurais de Mount Kalaga.
Vice City é o principal centro urbano do jogo. A cidade, que já é bem conhecida entre os jogadores da franquia, tem inspiração direta em Miami, localizada na costa do estado da Flórida. A paisagem reúne praias, vida noturna agitada e negócios como os de Boobie Ike e a gravadora Only Raw Records.
A cidade funciona como uma representação fictícia do ambiente urbano do sul da Flórida, que concentra alguns dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos. Para quem já conhece Miami, a proposta permite identificar referências ao cenário local sem que o GTA 6 precise reproduzir a cidade de forma literal.
Executivos da Rockstar Games revelaram ao New York Times que os criadores do GTA 6 visitaram a cidade americana e acompanharam policiais para observar pistas de corrida, casas noturnas e bairros específicos, com o objetivo de conferir a Vice City a paisagem, cultura e a atmosfera de uma Miami real.
Essa é a segunda vez que a franquia busca inspiração em Miami para sua cidade principal: Grand Theft Auto: Vice City foi lançado em 2002. Agora, a proposta é retornar com uma versão contemporânea da cidade.
As paisagens de Leonida
Vice City é descrita como a “capital do sol e da diversão” dos Estados Unidos no mundo do GTA. Além de ser conhecida por sua atmosfera vibrante, a cidade é um centro histórico de narcotráfico e de lavagem de dinheiro para diversas organizações criminosas transnacionais.
Lá, vivem os protagonistas do GTA 6: a dupla de criminosos Jason Duval e Lucia Caminos. Após um golpe aparentemente simples dar errado, os dois acabam no centro de uma conspiração criminosa e precisam depender um do outro para sobreviver. Durante essa aventura, o jogo acompanha a dupla enquanto eles passam por diversas locações.
Uma das referências mais reconhecíveis está em Ocean Drive, avenida turística de Miami Beach – conhecida pelos hotéis e prédios históricos dos anos 1920 e 1930 em tons pastel e luzes de neon à noite. O Breakwater Hotel, um dos edifícios conhecidos da avenida, aparece como referência para o Hotel Boardwalk no jogo.
Outro cenário é Leonida Keys, arquipélago fictício inspirado nas Florida Keys, um conjunto de ilhas ao sul da Flórida. De maneira parecida à vida real, as ilhas do game são conectadas por rodovias que atravessam trechos do oceano por meio de pontes e têm foco no deslocamento marítimo, com barcos e jet skis, dos personagens.
Já a região de pântanos tem como principal referência a reserva Everglades no sul da Flórida. No jogo, esse ambiente de jacarés, crocodilos e aves enormes ganha o nome de Grassrivers. As imagens divulgadas pela Rockstar mostram barcos adaptados para águas rasas, manguezais e animais silvestres.
Vale dizer: parte das lideranças locais de Miami critica a maneira como a cidade é retratada pelo jogo, especialmente no que diz respeito à violência. Ao contrário das décadas de 1970 e 1980, marcadas por altos índices de problemas, a cidade tem apresentado queda nos crimes ao longo dos últimos anos – especialmente durante a pandemia, quando recebeu grandes investimentos e novos moradores de alta renda.
Agora, eles querem tentar se afastar da imagem de festas e criminalidade.
Apesar das críticas, a Rockstar está investindo milhões de dólares na região com contratos de publicidade. Um acordo com o condado de Miami, que prevê a utilização de espaços públicos e propriedades administradas pelo governo, incluindo o aeroporto, o porto e a arena do Miami Heat, custou cerca de quatro milhões de dólares.