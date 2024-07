Mundo escuta 7 trilhões de músicas por ano

As plataformas de streaming somadas alcançaram a marca de 7 trilhões de músicas reproduzidas em 2023, uma alta estonteante de 33,7% em relação a 2022. Os EUA, sozinhos, foram responsáveis por 1,25 trilhão de streams, uma alta de 12,7% em comparação ao ano anterior e um pico histórico.

Essas são as principais conclusões da edição de 2023 do relatório anual da Luminate, uma empresa fundada em 1991 especializada em coletar dados sobre a indústria do entretenimento. Não faltaram números curiosos: Taylor Swift, por exemplo, foi responsável sozinha por 1,79% do total de streams nos EUA (a contribuição de artistas mulheres ao total subiu 4,2 ponto percentual). 45 milhões de faixas não foram ouvidas uma única, mísera vez, enquanto 436 mil bateram a marca de 1 milhão de streams.

No gráfico abaixo, sistematizamos as principais conclusões da Luminate:

