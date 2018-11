Netflix anuncia o clássico anime Evangelion no catálogo

Neon Genesis Evangelion é quase o 2001: Uma Odisseia no Espaço dos animes. A saga de Shinji Ikari pode até parecer clichê à primeira vista: o adolescente é recrutado pela estranha organização NERV para pilotar um “robô gigante” chamado Evangelion e, assim, combater seres do mal conhecidos como Anjos. E tudo em uma Tóquio futurista e pós-apocalíptica.

Mas, a maneira como a história é conduzida, o universo que explora a relação entre tecnologia, humanidade e ambição (apesar das referências bíblicas no título, é uma ficção científica pura) e a forma que temas como autoconhecimento, isolamento emocional, incapacidade de comunicação e busca por sentido para a vida são trabalhados fizeram a história sair do óbvio e virar cult.

Hoje, a saga de Shinji é venerada por legiões de fãs e é obrigatória para qualquer apreciador não só de animes, mas de ficção científica no geral. Nunca viu? Agora é a hora.

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (27), durante o evento Anime Lineup Presentation, em Tóquio, que disponibilizará os 26 episódios da obra com exclusividade. E não só o anime, mas também os filmes Evangelion: Death (True) e The End of Evangelion estarão disponíveis. A notícia é animadora, mas os ansiosos para conhecer (ou rever) o clássico japonês vão ter que esperar um pouquinho: a previsão de estreia (no Brasil e no mundo) é para o segundo semestre de 2019.

Manda mais animes

A Netflix também anunciou outras quatro produções originais de animes para o catálogo do ano que vem: Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco, uma versão nova do clássico dos anos 90; a fofura em stop-motion Rilakkuma e Kaoru, dando vida ao famoso ursinho japonês Rilakkuma (uma Hello Kitty que não chegou no Ocidente, mas é muito famoso lá); a adaptação do mangá 7 Seeds, contando a história dos sobreviventes de um planeta Terra hipotético, em que a humanidade quase foi dizimada por uma colisão da Terra com um meteorito gigante e, por fim, uma nova saga para o famoso Ultraman.

Essas novidades condizem com a estratégia da empresa de se aproximar do mercado asiático. No início de novembro, a plataforma de streaming anunciou o lançamento de 17 produções originais vindas do Japão, Taiwan, Tailândia e Coreia do Sul. Até um pacote exclusivo, mais barato para moradores da Ásia, está rolando – a concorrência de lá cobra um preço bem abaixo do que o valor normalmente pedido pela empresa americana.

Já está ansioso? Prepare-se: depois de assistir a Evangelion, há chances de você ter entrado em um caminho sem volta. O algoritmo, com certeza, vai recomendar uma maratona de Naruto, Fullmetal Alchemist Brotherhood ou One Punch Man. Esta repórter também recomenda.