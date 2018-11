Netflix vai lançar documentário sobre cachorros – e o trailer é de chorar

Se você está de saco cheio de debates profundos e acalorados sobre política, a Netflix tem uma novidade que promete deixar seu coração mais quentinho: no próximo dia 16 de novembro, estreia o documentário Apenas Cães.

Dividida em seis episódios, a série documental conta histórias de pessoas de vários países que têm relatos emocionantes sobre a relação com seus cachorros. Em entrevista ao jornal britânico Independent, o coprodutor Glenn Zipper disse que a ideia é mostrar que o amor que sentimos pelos cães pode ajudar a amenizar polarizações – inclusive ideológicas.

“Cachorros não apenas nos fazem sentir amados, eles também nos fazem sentir seguros. No mundo de hoje, não importa quão divididos estamos, deveríamos prestar atenção no quanto esses animais significam pra gente e como a relação com eles nos une”, declarou.

Quer um (ou mais) spoiler? O primeiro episódio conta a história Ayham, uma garotinha de 11 anos que sofre de convulsões e conta com a ajuda do cãozinho Rory para encarar a doença.

Também vamos conhecer o pescador italiano que tem como parceiro de negócios seu amigo de quatro patas, e o refugiado sírio que arriscou a vida para levar o peludo Zeus até a fronteira com o Líbano e escapar da guerra.

Assista ao trailer: