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Cultura

No Brasil, os vira-latas reinam soberanos – e se chamam Mel, Luna e Thor

O novo censo da Petlove revela as raças e nomes mais comuns de cães e gatos brasileiros.

Por Manuela Mourão 9 jul 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de um cachorro e um gato.
 (Krista Mangulsone/Unsplash)
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Eles não têm pedigree, mas conquistam corações – e casas – com facilidade. Em um país onde cerca de 30 milhões de animais vivem em situação de abandono, os “vira-latas” — oficialmente classificados como SRDs (Sem Raça Definida) — continuam a ser os pets mais populares do Brasil. É o que mostra o PetCenso 2025. O levantamento anual é feito pela empresa Petlove, com base em mais de 1,8 milhão de animais cadastrados em suas plataformas de e-commerce, plano de saúde, hospedagem e clube de descontos.

O relatório de 2025 confirma uma tendência que se mantém estável desde 2016: os SRDs são maioria entre cães (26%) e gatos (86%)

O levantamento também revela que as fêmeas estão em ligeira vantagem entre os pets brasileiros. Entre os cães, elas representam 50,9% da base; entre os gatos, o número salta para 52,6%. Isso se reflete diretamente na escolha dos nomes: os três mais populares no país são femininos — Mel, Luna e Amora. Já entre os machos, Thor e Luke dominam o ranking.

A influência da cultura pop é nítida. Nomes como Pandora, Simba e Theo aparecem entre os mais escolhidos. Mas há também espaço para os clássicos: Nina, Maia, Meggie e Chico seguem firmes nas listas regionais.

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Além disso, outro recorte interessante do censo é o crescimento das raças de pequeno porte. Depois dos SRDs, os cães mais comuns são o Shih Tzu (17%), o Yorkshire Terrier (6%) e o Spitz Alemão (5%). Todas são raças de fácil adaptação a apartamentos.

Entre os gatos, a supremacia dos SRDs é ainda mais evidente. Apenas 14% dos felinos cadastrados possuem raça definida, sendo as mais populares o Siamês (5%), o Persa (2%) e o Maine Coon (0,7%). O Brazilian Shorthair, única raça de origem nacional reconhecida internacionalmente, aparece discretamente com 0,3% da base.

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Abaixo, veja a lista dos nomes mais comuns de cães e gatos no Brasil.

Cães

 1º Mel

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2º Luna

3º Amora

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4º Thor

5º Luke

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6º Nina

7º Maia

8º Meggie

9º Pandora

10º Theo

Gatos

1º Luna

2º Nina

3º Mia

4º Mel

5º Lua

6º Tom

7º Amora

8º Simba

9º Pandora

10º Chico

 

 

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