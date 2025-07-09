No Brasil, os vira-latas reinam soberanos – e se chamam Mel, Luna e Thor
O novo censo da Petlove revela as raças e nomes mais comuns de cães e gatos brasileiros.
Eles não têm pedigree, mas conquistam corações – e casas – com facilidade. Em um país onde cerca de 30 milhões de animais vivem em situação de abandono, os “vira-latas” — oficialmente classificados como SRDs (Sem Raça Definida) — continuam a ser os pets mais populares do Brasil. É o que mostra o PetCenso 2025. O levantamento anual é feito pela empresa Petlove, com base em mais de 1,8 milhão de animais cadastrados em suas plataformas de e-commerce, plano de saúde, hospedagem e clube de descontos.
O relatório de 2025 confirma uma tendência que se mantém estável desde 2016: os SRDs são maioria entre cães (26%) e gatos (86%).
O levantamento também revela que as fêmeas estão em ligeira vantagem entre os pets brasileiros. Entre os cães, elas representam 50,9% da base; entre os gatos, o número salta para 52,6%. Isso se reflete diretamente na escolha dos nomes: os três mais populares no país são femininos — Mel, Luna e Amora. Já entre os machos, Thor e Luke dominam o ranking.
A influência da cultura pop é nítida. Nomes como Pandora, Simba e Theo aparecem entre os mais escolhidos. Mas há também espaço para os clássicos: Nina, Maia, Meggie e Chico seguem firmes nas listas regionais.
Além disso, outro recorte interessante do censo é o crescimento das raças de pequeno porte. Depois dos SRDs, os cães mais comuns são o Shih Tzu (17%), o Yorkshire Terrier (6%) e o Spitz Alemão (5%). Todas são raças de fácil adaptação a apartamentos.
Entre os gatos, a supremacia dos SRDs é ainda mais evidente. Apenas 14% dos felinos cadastrados possuem raça definida, sendo as mais populares o Siamês (5%), o Persa (2%) e o Maine Coon (0,7%). O Brazilian Shorthair, única raça de origem nacional reconhecida internacionalmente, aparece discretamente com 0,3% da base.
Abaixo, veja a lista dos nomes mais comuns de cães e gatos no Brasil.
Cães
1º Mel
2º Luna
3º Amora
4º Thor
5º Luke
6º Nina
7º Maia
8º Meggie
9º Pandora
10º Theo
Gatos
1º Luna
2º Nina
3º Mia
4º Mel
5º Lua
6º Tom
7º Amora
8º Simba
9º Pandora
10º Chico