Novo game deixa você escrever sua própria temporada de Game of Thrones

Muita gente não gostou dos rumos que Game of Thrones tomou no fim de sua sétima temporada. Cenas como [SPOILER] a morte de Mindinho, o Dragão de Gelo, e a relação de Jon Snow com Daenerys geraram reações controversas na rede. A HBO, agora, está dando o troco. Um novo game oficial da série deixa o destino dos personagens, durante a oitava temporada, nas suas mãos. E aí fica a pergunta: você consegue fazer melhor?

O jogo em questão é Reigns: Game of Thrones. Parceria do canal por trás da série, com a produtora de games Devolver Digital. A lógica por trás da brincadeira é bem simples: você escolhe um personagem e entra na pele dele logo após os acontecimentos da sétima temporada. A partir daí, escolhas têm de ser feitas. Você prefere dar uma grana para o seu exército, ou dedicar esse montante pra ajudar o povo? Vai focar nas bruxas locais, ou nos cientistas? Todas essas decisões são sempre tomadas através de um simples gesto de dedos: você arrasta a tela para a esquerda ou para a direita, escolhendo uma das duas opções que o game te dá. Na prática, ele usa uma estrutura similar ao Tinder, para deixar você fazer escolhas de que podem terminar com seu protagonista favorito sentado no trono de Ferro, ou morto em uma cena trágica e inesperada.

Cada escolha interfere de uma forma diferente nos medidores do game. São termômetros que mostram quão bem você está se saindo em quatro diferentes categorias: Exército, Religião, População e Riqueza. O ideal é que haja um equilíbrio entre essas forças. Se um dos medidores zera, é game over.

O modelo não é inédito. O nome Reign, que aparece no título, é de outro game da Devolver Digital, cuja premissa é exatamente a mesma – só que sem personagens conhecidos. A grande novidade aqui é poder jogar em Westeros, numa brincadeira que, de alguma forma, equivale a escrever sua própria versão da última temporada da série.

O game (que em breve estará disponível para iOS, Android e PC, na Steam) pode ser sua última chance de ver a história seguir da maneira que você imagina. Afinal, as filmagens da última temporada já se encerraram – e, convenhamos, George R. R. Martin nunca vai acabar de escrever aqueles livros.