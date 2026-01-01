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Introdução O universo de Game of Thrones se expande em 2026! Prepare-se para “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, uma nova série que estreia em 18 de janeiro. Acompanhe a aventura mais leve e intimista de Sor Duncan e seu misterioso escudeiro Egg em Westeros, 90 anos antes de GoT. Descubra os segredos deste novo capítulo!

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"O Cavaleiro dos Sete Reinos" estreia em 18 de janeiro de 2026, com seis episódios. A trama se passa cerca de 90 anos antes de "Game of Thrones", em um período de relativa paz. Siga Sor Duncan, o Alto (Dunk), e seu escudeiro Egg, que esconde um segredo chocante. A série promete uma condução mais leve e intimista, focada na dupla protagonista, diferente do ritmo frenético usual. A segunda temporada já está confirmada pela HBO para 2027.

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Para a alegria dos fãs, o universo de “Game of Thrones” terá um 2026 agitado: além da terceira temporada de “A Casa do Dragão”, prevista para o meio do ano, estreia em janeiro uma nova série baseada nas obras de George R. R. Martin – “O Cavaleiro dos Sete Reinos”.

A série chega em 18 de janeiro e terá seis episódios. É baseada no livro homônimo, composto por três novelas (histórias curtas); a primeira temporada adapta o primeiro dos contos, “O Cavaleiro Errante”.

Na trama, acompanhamos Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), apelidado de Dunk, um jovem cavaleiro errante de origem humilde que tenta subir na vida sozinho após a morte de seu tutor. Ele conhece Egg (Dexter Sol Ansell), um menino careca que se torna seu escudeiro e esconde um segredo chocante.

A história se passa cerca de 90 anos antes de “Game of Thrones” e 80 anos depois de “A Casa do Dragão”, em um período de relativa paz em Westeros. A família Targaryen ainda está no poder, mas os dragões já foram extintos.

Ao contrário do ritmo frenético das outras séries neste universo, cheias de batalhas e intrigas políticas, o novo spin-off deve trazer uma condução mais leve e intimista, focada na dupla de protagonistas. Há poucos personagens e cenários – daí o porquê da temporada curtinha, com só seis episódios. A primeira temporada foca na participação de Dunk em um torneio.

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Até o momento, há apenas três histórias sobre Duncan e seu escudeiro Egg publicadas. George R. R. Martin, o autor dos livros, já disse várias vezes que planeja escrever outras, mas o calendário fica complicado porque o americano está há 12 anos escrevendo o sexto livro da saga principal, “Os Ventos do Inverno”, e os spin-offs parecem ficar apenas para depois.

Antes mesmo do início da série, a HBO já confirmou que haverá uma segunda temporada, prevista para 2027. Ela provavelmente adaptará a segunda novela do livro.

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