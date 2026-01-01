O Cavaleiro dos Sete Reinos: o que você precisa saber sobre o novo spin-off de Game of Thrones
Ambientada 80 anos depois de “House of the Dragon”, a nova série traz um tom mais simples e intimista.
Para a alegria dos fãs, o universo de “Game of Thrones” terá um 2026 agitado: além da terceira temporada de “A Casa do Dragão”, prevista para o meio do ano, estreia em janeiro uma nova série baseada nas obras de George R. R. Martin – “O Cavaleiro dos Sete Reinos”.
A série chega em 18 de janeiro e terá seis episódios. É baseada no livro homônimo, composto por três novelas (histórias curtas); a primeira temporada adapta o primeiro dos contos, “O Cavaleiro Errante”.
Na trama, acompanhamos Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), apelidado de Dunk, um jovem cavaleiro errante de origem humilde que tenta subir na vida sozinho após a morte de seu tutor. Ele conhece Egg (Dexter Sol Ansell), um menino careca que se torna seu escudeiro e esconde um segredo chocante.
A história se passa cerca de 90 anos antes de “Game of Thrones” e 80 anos depois de “A Casa do Dragão”, em um período de relativa paz em Westeros. A família Targaryen ainda está no poder, mas os dragões já foram extintos.
Ao contrário do ritmo frenético das outras séries neste universo, cheias de batalhas e intrigas políticas, o novo spin-off deve trazer uma condução mais leve e intimista, focada na dupla de protagonistas. Há poucos personagens e cenários – daí o porquê da temporada curtinha, com só seis episódios. A primeira temporada foca na participação de Dunk em um torneio.
Até o momento, há apenas três histórias sobre Duncan e seu escudeiro Egg publicadas. George R. R. Martin, o autor dos livros, já disse várias vezes que planeja escrever outras, mas o calendário fica complicado porque o americano está há 12 anos escrevendo o sexto livro da saga principal, “Os Ventos do Inverno”, e os spin-offs parecem ficar apenas para depois.
Antes mesmo do início da série, a HBO já confirmou que haverá uma segunda temporada, prevista para 2027. Ela provavelmente adaptará a segunda novela do livro.