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Introdução A Copa de 2018 marcou a Islândia com um empate épico contra a Argentina de Messi. O herói? Hannes Halldórsson, goleiro que defendeu o pênalti de Messi. A surpresa é que Hannes é, na verdade, um cineasta premiado, que conciliou duas carreiras improváveis e fez história. Leia sua trajetória.

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Islândia surpreende na Copa de 2018, empatando com a Argentina de Messi. Hannes Halldórsson, goleiro islandês, defende pênalti de Messi. A curiosa dupla jornada de Halldórsson como cineasta e atleta. Sua bem-sucedida carreira no audiovisual, dirigindo clipes e comerciais. A ascensão tardia no futebol profissional e o reconhecimento mundial.

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A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, rendeu à história do futebol um plot twist digno de cinema. Aquele ano marcou a primeira (e, até agora, única) participação da Islândia em uma Copa do Mundo, um grande feito considerando que o país não possui grande tradição no futebol. Mas a história fica melhor.

O primeiro adversário da seleção islandesa foi a Argentina, uma potência do esporte que carregava duas estrelas mundiais no peito. Além disso, os argentinos tinham uma vantagem a mais: Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores do mundo e que acumula Bolas de Ouro nas prateleiras. O confronto aconteceu em 16 de junho e foi também a estreia da Argentina no torneio do ano.

Ao contrário do que muitos imaginavam, a partida foi acirrada e terminou em um suado empate de 1 x 1 na Arena Spartak, em Moscou. A seleção islandesa foi celebrada em seu país, mas um jogador específico tomou os holofotes do mundo inteiro. O nome dele é Hannes Halldórsson, goleiro da Islândia que conseguiu defender um pênalti cobrado por Messi aos 18 minutos do segundo tempo. O feito foi acompanhado de outras diversas defesas em campo.

O detalhe mais curioso da história é que o goleiro é, na verdade, um cineasta que durante muito tempo tinha o futebol como plano B.

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A Islândia acabou eliminada ainda na fase de grupos da Copa de 2018, mas aquele jogo entrou para a história do futebol islandês.

Quem é Hannes Halldórsson?

Desde pequeno, Hannes dividia sua vida entre duas paixões: cinema e futebol. Seu primeiro curta-metragem foi produzido aos 12 anos, ao lado de um grupo de amigos. Como entendia que era muito difícil construir uma carreira profissional no futebol na Islândia, decidiu apostar no audiovisual como sua principal profissão (mas não a única).

No início da carreira, chegou a gravar videoclipes gratuitamente para bandas locais. Com o tempo foi ganhando sucesso na área e dirigiu séries, curtas-metragens, programas de televisão, videoclipes e até mesmo comerciais. Em 2012, foi responsável pela direção do clipe de Never Forget, música que representou a Islândia no Eurovision daquele ano. Também trabalhou nas séries Atvinnumennirnir Okkar (“Nossos Profissionais”) e Mannasiðir Gillz. Muitos de seus projetos foram realizados para o estúdio Sagafilm.

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Paralelamente, ele mantinha uma segunda carreira e continuava jogando futebol, atuando em clubes locais nas horas vagas das gravações, que eram sua principal fonte de renda. Seu primeiro clube foi o Leiknir Reykjavík, de sua cidade natal, Reykjavik, onde começou a atuar em 2002.

Um episódio marcante de sua trajetória aconteceu em 2004, quando ele foi dispensado do clube Leiknir e, em seguida, rejeitado por um clube da terceira divisão islandesa. Nesse momento, ele chegou a pensar em desistir do futebol.

Mesmo com o abalo, Hannes continuou insistindo no esporte. Passou por diferentes equipes nacionais até chegar à primeira divisão islandesa em 2011. No ano seguinte (o mesmo do Eurovision), foi convocado para a seleção da Islândia.

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Apesar da crescente carreira no futebol, Hannes mantinha seus trabalhos audiovisuais a todo vapor. Isso só mudou em 2014, quando tomou a difícil decisão de deixar a Islândia para tentar uma carreira internacional como jogador profissional, assinando com um clube da Noruega. A partir daí, o futebol passou a ocupar o centro de sua vida e as câmeras ficaram um pouco de lado.

Sua carreira alavancou. O goleiro passou por clubes da Holanda, Dinamarca e Azerbaijão, ganhando espaço internacionalmente. O destaque o levou à seleção islandesa na Eurocopa de 2016 e, depois, à tão sonhada Copa do Mundo. Na ocasião, ele tinha 34 anos e apenas quatro anos de carreira realmente profissional.

Naquele mesmo ano, a Coca-Cola o contratou para dirigir um comercial relacionado à Copa, um grande prestígio para o audiovisual. Pouco depois, ele viveria o momento mais aclamado de sua carreira esportiva: a defesa do pênalti de Messi, que lhe rendeu o prêmio de Man of the Match da Fifa, dado ao melhor jogador em campo.

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O sucesso no futebol, porém, nunca significou abandonar o cinema. Em 2021, Hannes dirigiu, coescreveu e coeditou seu primeiro longa-metragem, Leynilögga.

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