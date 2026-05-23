Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

O cineasta da Islândia que jogou de goleiro na Copa – e defendeu um pênalti do Messi

O empate histórico entre Argentina e Islândia foi protagonizado por um goleiro-cineasta que defendeu o pênalti de um dos maiores jogadores do mundo

Por Ana Clara Caielli Barreiro 23 Maio 2026, 08h00
Lionel Messi, sorrindo e apontando, veste camisa rosa de futebol. Ao lado, Hannes Halldórsson de terno bege e óculos escuros pendurados, posa em evento do Locarno Film Festival
 (Michael Miller/ISI Photos/Rosdiana Ciaravolo/Getty Images)
Continua após publicidade
O cineasta da Islândia que jogou de goleiro na Copa – e defendeu um pênalti do Messi Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, rendeu à história do futebol um plot twist digno de cinema. Aquele ano marcou a primeira (e, até agora, única) participação da Islândia em uma Copa do Mundo, um grande feito considerando que o país não possui grande tradição no futebol. Mas a história fica melhor.

O primeiro adversário da seleção islandesa foi a Argentina, uma potência do esporte que carregava duas estrelas mundiais no peito. Além disso, os argentinos tinham uma vantagem a mais: Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores do mundo e que acumula Bolas de Ouro nas prateleiras. O confronto aconteceu em 16 de junho e foi também a estreia da Argentina no torneio do ano.

Ao contrário do que muitos imaginavam, a partida foi acirrada e terminou em um suado empate de 1 x 1 na Arena Spartak, em Moscou. A seleção islandesa foi celebrada em seu país, mas um jogador específico tomou os holofotes do mundo inteiro. O nome dele é Hannes Halldórsson, goleiro da Islândia que conseguiu defender um pênalti cobrado por Messi aos 18 minutos do segundo tempo. O feito foi acompanhado de outras diversas defesas em campo.

Siga

O detalhe mais curioso da história é que o goleiro é, na verdade, um cineasta que durante muito tempo tinha o futebol como plano B.

Goleiro em uniforme vermelho e luvas laranja salta para defender a bola, com Messi e Mascherano em camisas pretas observando a jogada, em um campo de futebol com torcida ao fundo
(Matthias Hangst/Getty Images)
Continua após a publicidade

A Islândia acabou eliminada ainda na fase de grupos da Copa de 2018, mas aquele jogo entrou para a história do futebol islandês.

Quem é Hannes Halldórsson?

Desde pequeno, Hannes dividia sua vida entre duas paixões: cinema e futebol. Seu primeiro curta-metragem foi produzido aos 12 anos, ao lado de um grupo de amigos. Como entendia que era muito difícil construir uma carreira profissional no futebol na Islândia, decidiu apostar no audiovisual como sua principal profissão (mas não a única).

No início da carreira, chegou a gravar videoclipes gratuitamente para bandas locais. Com o tempo foi ganhando sucesso na área e dirigiu séries, curtas-metragens, programas de televisão, videoclipes e até mesmo comerciais. Em 2012, foi responsável pela direção do clipe de Never Forget, música que representou a Islândia no Eurovision daquele ano. Também trabalhou nas séries Atvinnumennirnir Okkar (“Nossos Profissionais”) e Mannasiðir Gillz. Muitos de seus projetos foram realizados para o estúdio Sagafilm.

Continua após a publicidade

Paralelamente, ele mantinha uma segunda carreira e continuava jogando futebol, atuando em clubes locais nas horas vagas das gravações, que eram sua principal fonte de renda. Seu primeiro clube foi o Leiknir Reykjavík, de sua cidade natal, Reykjavik, onde começou a atuar em 2002.

Um episódio marcante de sua trajetória aconteceu em 2004, quando ele foi dispensado do clube Leiknir e, em seguida, rejeitado por um clube da terceira divisão islandesa. Nesse momento, ele chegou a pensar em desistir do futebol.

Mesmo com o abalo, Hannes continuou insistindo no esporte. Passou por diferentes equipes nacionais até chegar à primeira divisão islandesa em 2011. No ano seguinte (o mesmo do Eurovision), foi convocado para a seleção da Islândia.

Continua após a publicidade

Apesar da crescente carreira no futebol, Hannes mantinha seus trabalhos audiovisuais a todo vapor. Isso só mudou em 2014, quando tomou a difícil decisão de deixar a Islândia para tentar uma carreira internacional como jogador profissional, assinando com um clube da Noruega. A partir daí, o futebol passou a ocupar o centro de sua vida e as câmeras ficaram um pouco de lado.

Sua carreira alavancou. O goleiro passou por clubes da Holanda, Dinamarca e Azerbaijão, ganhando espaço internacionalmente. O destaque o levou à seleção islandesa na Eurocopa de 2016 e, depois, à tão sonhada Copa do Mundo. Na ocasião, ele tinha 34 anos e apenas quatro anos de carreira realmente profissional. 

Naquele mesmo ano, a Coca-Cola o contratou para dirigir um comercial relacionado à Copa, um grande prestígio para o audiovisual. Pouco depois, ele viveria o momento mais aclamado de sua carreira esportiva: a defesa do pênalti de Messi, que lhe rendeu o prêmio de Man of the Match da Fifa, dado ao melhor jogador em campo.

Continua após a publicidade

O sucesso no futebol, porém, nunca significou abandonar o cinema. Em 2021, Hannes dirigiu, coescreveu e coeditou seu primeiro longa-metragem, Leynilögga.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Copa 2018
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
Futebol
Islândia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).