O cinema está para peixe: SUPER entrevista Aquaman

Entre os nerds, Aquaman sempre foi piada. O visual loiro engomadinho e a habilidade de falar com peixes criava comparações cômicas com heróis bem mais poderosos e estilosos. Coisa do passado. Nos cinemas, o personagem agora é interpretado pelo nada engomado Jason Momoa (o Khal Drogo de Game of Thrones). Conversamos com ele sobre o primeiro filme solo do herói.

Para as cenas aquáticas, era tudo computação gráfica ou você chegou a filmar submerso?

Algumas cenas a gente filmou embaixo da água, sim. Mas muita coisa foi computação gráfica. Tudo em Atlântida, por exemplo, é efeito especial. De qualquer forma, eu já tinha alguma habilidade em prender a respiração, sempre surfo com a minha família, então foi tranquilo.

Você, na verdade, tentou pegar o papel do Batman. Foi rejeitado e contratado como Aquaman. Considera um final feliz?

Com toda certeza! Na verdade, nunca acreditei que poderia ser o Batman. Quase não fui ao teste, e quando cheguei lá tentei ser o oposto do que Christian Bale fez nos filmes do Nolan. Achei que, caso fosse chamado, seria para o papel do vilão. Se eu tivesse sido escolhido como Batman, minha vida seria completamente diferente. Ainda bem que o meu caminho foi outro.

Se você tivesse os poderes do Aquaman, qual animal aquático você gostaria de comandar?

Baleias. Elas são lindas, majestosas… mas definitivamente eu ia aproveitar alguns tubarões também. Haha!

Nos quadrinhos, o visual do Nick Fury foi inspirado no Samuel L. Jackson, que o interpreta nos cinemas. Você iria gostar se o Aquaman dos gibis começasse a parecer mais com você?

Na verdade, eu não sei. Acho que cada forma de arte tem uma interpretação muito própria sobre como representar o personagem. O Aquaman já teve muitos visuais diferentes. Não acho que eles precisem de mim para isso.

Já há conversas sobre um Aquaman 2?

Tive algumas ideias, falei com os produtores e eles amaram. Tenho uma noção bem clara sobre o que eu gostaria de fazer. Mas temos que esperar. Se o público gostar do primeiro filme, vai ser uma honra continuar essa história.