“O Homem do Castelo Alto” é uma distopia atual e perfeita para a quarentena

Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

“O Homem do Castelo Alto” é uma distopia atual, perfeita para a quarentena

A série com pitadas de Stranger Things se passa em um mundo paralelo em que o eixo vence a 2ª Guerra, e os EUA são divididos entre Japão e Alemanha.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2020, 19h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
“O Homem do Castelo Alto” é a distopia mais atual do streaming – com pitadas de Lost e misticismo
 (Amazon Prime Video/Divulgação)
Continua após publicidade
“O Homem do Castelo Alto” é uma distopia atual, perfeita para a quarentena Priorizar nos meus resultados Google

O ano é 1962. John Smith tem nome de americano, jeito de americano, sotaque de americano e mora em uma confortável casa americana com uma família tipicamente americana, no subúrbio Nova York. É um veterano condecorado da 2ª Guerra Mundial, quando lutou contra os japoneses no Pacífico. Com um detalhe: quase duas décadas após o fim do conflito, ele é um oficial de alta patente da SS, a tropa de elite de Hitler. No café da manhã, come seus ovos com bacon vestindo um uniforme repleto de insígnias nazistas; um bracelete com a suástica decora seu braço.

Todos os dias ele dirige até o um prédio de concreto mais alto que o Empire State Building, que se ergue como um monolito no local de Manhattan onde, na vida real, se localiza o prédio das Nações Unidas. Mas essa não é a vida real. No topo do prédio, uma enorme suástica de pedra vigia a Big Apple. Em um escritório de madeira escura, Smith ordena execuções e esmaga americanos rebeldes sob um retrato do führer já idoso, com cabelos brancos e olhar sereno.

O Homem do Castelo Alto, produção original mais popular do serviço de streaming da Amazon, se passa em um universo paralelo, em que o eixo esmaga os aliados na 2ª Guerra e impõe uma ditadura fascista global. Alemanha e Japão dividem os EUA ao meio, exatamente como os aliados fizeram com a Alemanha em 1945. A costa oeste, agora território nipônico, fica sob vigilância do serviço secreto japonês, a Kenpeitai, sediada em São Francisco. Os japoneses tratam os americanos como cidadãos de segunda classe, e executam cinco pessoas aleatórias para cada militar japonês que morre nas mãos de insurgentes.

Porque sim, há insurgentes. Primeiro somos apresentados a Joe Blake, um loiro bonitão e inexpressivo do Brooklyn que, descobrimos ainda na primeira temporada, não é bem o que parece. Ele dirige um caminhão até a Zona Neutra: uma faixa de território no centro dos EUA largada às traças tanto pelos nazistas quanto pelos japoneses – onde sobrevivem gays, negros e judeus, mas também caçadores de recompensa que ganham a vida fazendo limpeza étnica na periferia do Reich.

Siga

Do outro lado do país, Juliana Crain mora em um porão com seu noivo artista, Frank Frink – que é de família judia, mas consegue viver em razoável paz no território japonês, onde, nas palavras de seu amigo Ed McCarthy, “você pode fazer o que quiser, desde que seja entre quatro paredes”. A coisa desanda quando Juliana descobre que sua irmã, Trudy, é uma rebelde – e vê ela ser morta à tiros por Kido, o impiedoso inspetor-chefe da Kenpeitai.

Continua após a publicidade

Juliana herda de Trudy um filme – filme de rolo, mesmo, desses que eram usados no cinema na era analógica – que mostra uma realidade alternativa: a nossa realidade. Os aliados vencem a guerra, os soviéticos ocupam Berlim, os americanos plantam a bandeira na batalha de Iwo Jima, a Times Square está em festa. Ela fica inebriada com a ideia de um mundo sem dominação japonesa, e se rebela contra a ocupação militar.

Continua após a publicidade

Aqui, é importante dizer que a série de TV é baseada em um romance homônimo de Philip K. Dick – um dos autores de ficção científica mais excêntricos do século 20, famoso por ter casado cinco vezes, viver de anfetaminas com shake de proteína e ter surtos psicóticos, às vezes acompanhados de visões religiosas. Dick também é o autor de Minority Report Blade Runner (cujo título original é Andróides Sonham Com Carneiros Elétricos?), que ganharam adaptações cinematográficas e se tornaram clássicos.

No livro, os personagens rebeldes têm um livro sobre a realidade alternativa com a vitória aliada – faz todo o sentido, então, que na série o livro tenha sido substituído por um filme. Juliana descobre que o tal filme deve chegar nas mãos do tal Homem do Castelo Alto, um líder misterioso da resistência antifascista que usa essas películas de outras realidades para tentar prever o futuro em sua própria realidade – e, assim, guiar os passos dos rebeldes sob a vigilância e violência dos lacaios de Hitler.

Os rebeldes têm o espírito de Luke e Leia em Star Wars, encarando o pesadelo de um Darth Vader real – ao longo da série, é impossível esquecer que uma parcela razoável da Europa passou as décadas de 1930 e 1940 sob um regime tão cruel, e que as cenas a que assistimos acontecer nos EUA de mentira aconteceram de verdade na Polônia ou na Ucrânia.

Continua após a publicidade

Mas a série só se torna interessante para valer na segunda temporada, quando começamos a acompanhar muito de perto a vida pessoal dos oficiais nazistas e japoneses. Os atores são melhores, os personagens são mais bem construídos. John Smith e sua esposa veem a família de comercial de margarina desmanchar quando descobrem que seu filho tem uma doença congênita e deveria ser eliminado nos fornos nazistas, em cumprimento à política de higienização genética do Reich.

Tagomi, o bondoso ministro do Comércio japonês, conspira dentro de seu próprio governo para evitar um conflito com os alemães – já que, nesse mundo, a Guerra Fria é entre Japão e Alemanha, e ela está prestes a esquentar, porque só os nazistas detém a tecnologia para construir bombas atômicas. Enquanto isso, o inspertor-chefe Kido remói seu preconceito: considera os americanos um povo de cultura desrespeitosa e inferior, mas após 13 anos vivendo em São Francisco, percebe que está se tornando um deles.

Continua após a publicidade

O ápice, porém, chega na terceira temporada, quando descobrimos que a série não é só uma novela da Globo que se passa em uma realidade alternativa – e sim um épico de ficção científica com elementos de Lost e Stranger Things, em que a democracia não está em jogo em apenas um universo. Não vamos dar mais detalhes, porque aí vira spoiler. Mas vale dar uma palhinha da atmosfera: sabe aquele clima de Chernobyl, em que cientistas de avental fazem coisas secretas em laboratório soviético? Pois é: uma versão nazista disso. Com o cruel Dr. Mengele.

A série tem exatamente o efeito que se espera: faz o regime de Hitler parecer ao mesmo tempo um pesadelo alienígena e algo muito próximo da realidade – tão próximo que supremacistas brancos reivindicam até hoje seus horrores nos EUA e, em menor escala, no Brasil. O Homem do Castelo Alto pode não ser uma distopia tão sufocante quanto a de 1984, nem ter a mesma qualidade literária do Admirável Mundo Novo de Huxley, mas tem uma virtude assustadora: é a que chegou mais perto de acontecer.

John Smith é uma figura paradoxal: um oprimido que se torna opressor, vira a casaca quando seu país perde a guerra e passa a colaborar com os nazistas – a tal ponto que se torna uma figura proeminente entre eles. A maioria dos americanos, de fato, parece aceitar passivamente a ocupação, e os mais jovens passam pela lavagem cerebral ariana desde cedo na escola.

Continua após a publicidade

Em um ensaio publicado em 1995, o célebre acadêmico italiano Umberto Eco listou 14 características do fascismo (ele é só um de muitos pensadores que tentaram fazer essa sistematização). Aqui vão elas, resumidamente. Eco afirma que elas não precisam estar todas presentes simultaneamente:

1. O culto à tradição;

2. A rejeição do movimento modernista, sob alegação de que cultura do Ocidente está depravada;

3. O culto da ação sem reflexão intelectual prévia;

4. Discordar é trair, não cabe ao militante questionar contradições no discurso;

5. Racismo e xenofobia;

6. Apelo à clase média frustrada, que teme as aspirações de classes sociais desfavorecidas;

7. Obsessão com teorias da conspiração;

8. Retórica que retrata as elites como decandentes e afirma que elas podem sucumbir à pressão popular;

9. A vida é uma guerra perpétua, sempre deve haver um inimigo para combater;

10. Os membros que pertencem ao grupo são considerados superiores a todos os forasteiros;

11. Culto ao sacrifício, todos são educados para se tornarem heróis e morrerem pela pátria;

12. Machismo, desdém pela mulher e intolerância com hábitos sexuais que fogem da heteronormatividade;

13. O povo é tratado como uma entidade única, que tem aspirações únicas, sem levar em conta o ponto de vista de cada indivíduo;

14. Emprego de vocabulário empobrecido para limitar raciocínio crítico.

Assista com a lista em mente. As distopias, afinal, são os contos de fada dos adultos: lições sobre o que não fazer, e as consequências funestas de ignorá-las.

Publicidade
TAGS:
Amazon
Ficção científica
Nazismo
segunda guerra mundial
série
série de TV
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).