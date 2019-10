O Irlandês: todas as parcerias entre as estrelas do filme

O Irlandês, que estreia na Netflix em 27 de novembro (em algumas, o lançamento será feito antecipadamente nos cinemas), faz uma reparação histórica: promove, pela primeira vez, o encontro dos atores Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci e o diretor Martin Scorsese em uma mesma produção.

Veja o trailer abaixo:

Apesar de marcar a primeira parceria do quarteto, não é a primeiras vez que essas quatro lendas de Hollywood cruzam os seus caminhos. No infográfico abaixo, mostramos todas as vezes em que pelo menos dois deles estiveram envolvidos em um filme. Confira: