O que já sabemos sobre o live-action de A Dama e o Vagabundo

Depois de levar leões, javalis e suricatos para as telas, o próximo live-action da Disney vai focar em animais mais próximos de nós: os cachorros. Diferente do remake de O Rei Leão, os personagens de A Dama e o Vagabundo não serão animações totalmente computadorizados. Os atores são cachorros de carne e osso que vieram de abrigos.

Vagabundo

–

A revista americana People publicou as primeiras fotos oficiais dos atores caninos. Coincidentemente, a história do ator que interpreta o Vagabundo é muito parecida com a de seu personagem. Na animação de 1955, o vira-lata consegue escapar da carrocinha e de um final trágico. O ator — que na vida real se chama Monte — também foi resgatado de um abrigo conhecido por matar os cães para evitar a superlotação. Segundo a revista, ele foi salvo por uma ONG e adotado por um dos adestradores do filme.

Dama

–

As imagens dos outros personagens também foram divulgadas. A Dama será interpretada por uma cocker spaniel chamada Rose. Talvez você não se lembre de alguns personagens secundários, como Caco, Joca, Bull e Peg, mas eles também estarão presentes no filme.

Caco

–

Joca

–

Bull

–

Peg

–

Peg é conhecida por cantar a música Infiel na animação original, fazendo referência ao caráter mulherengo de Vagabundo. No live-action, tudo indica que a canção vai voltar às telas, já que a cantora Janelle Monáe dará voz à cachorrinha.

O filme contará com duas canções inéditas interpretadas por Monáe. Além da cantora, outros atores vão emprestar suas vozes aos cachorros: Justin Theroux (Vagabundo), Tessa Thompson (Dama), Sam Elliott (Caco), Ashley Jensen (Joca) e Benedict Wong (Bull).

Também já sabemos que uma outra música polêmica entrará no filme: A Canção dos Gatos Siameses. No filme de 1955, ela é cantada por Si e Ão, dois gatos que passam a morar na casa de Dama. A música foi acusada de ser racista, pois contribui para uma visão estereotipada e única da população asiática. No live-action, a música sofrerá alterações e os gatos antipáticos não serão siameses.

O filme será lançado no dia 12 de novembro diretamente no catálogo do Disney+, a nova plataforma de streaming da empresa. Aqui no Brasil, o serviço está previsto para chegar só em 2020.